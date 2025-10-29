M i l a n o , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - A 1 0 0 g i o r n i d a l l ’ i n i z i o d e i G i o c h i o l i m p i c i i n v e r n a l i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 , S a m s u n g E l e c t r o n i c s I t a l i a , p a r t n e r o l i m p i c o e p a r a l i m p i c o g l o b a l e , p r e s e n t a i l p r o p r i o t e a m ' S a m s u n g G a l a x y ' , u n a s q u a d r a c o m p o s t a d a 4 0 a t l e t i a z z u r r i c h e d i v e n t e r a n n o p r o t a g o n i s t i d i u n p o n t e e m o z i o n a l e t r a t e c n o l o g i a e s p o r t . S a m s u n g e s a l t a l o s p i r i t o d i a m b i z i o n e , i n n o v a z i o n e e d e c c e l l e n z a , v a l o r i c o n d i v i s i c o n g l i a t l e t i d e l t e a m ' S a m s u n g G a l a x y ' p e r l ’ I t a l i a , c h e s i p r e p a r a n o a s c r i v e r e p a g i n e m e m o r a b i l i d e l l a s t o r i a s p o r t i v a i t a l i a n a . I l t e a m ' S a m s u n g G a l a x y ' , i n f a t t i , i n c a r n a i l v a l o r e d e l l a s q u a d r a , d e l l ’ i m p e g n o c o l l e t t i v o e d e l l a d e t e r m i n a z i o n e : o g n i a t l e t a h a r a g g i u n t o i p r o p r i t r a g u a r d i g r a z i e a l t a l e n t o p e r s o n a l e , m a a n c h e a l s o s t e g n o d i a l l e n a t o r i , f a m i g l i e e s u p p o r t e r c h e h a n n o r e s o p o s s i b i l i i l o r o s u c c e s s i . T r a g l i a t l e t i s p i c c a n o F e d e r i c a B r i g n o n e , c a m p i o n e s s a d e l m o n d o , l a s c i a t r i c e a l p i n a p i ù t i t o l a t a n e l l a s t o r i a d e l l o s c i i t a l i a n o ; l o s p e c i a l i s t a d e l l a v e l o c i t à D o m i n i k P a r i s , u n o d e g l i a z z u r r i p i ù d i s u c c e s s o d i s e m p r e , v i n c i t o r e d e l l a C o p p a d e l M o n d o d i s u p e r g i g a n t e n e l 2 0 1 9 e d i n u m e r o s e g a r e d i d i s c e s a l i b e r a ; D o r o t h e a W i e r e r , t r e v o l t e c a m p i o n e s s a m o n d i a l e d i b i a t h l o n ; M a r t a B a s s i n o , t a l e n t o c r i s t a l l i n o d e l l o s l a l o m g i g a n t e ; l a g i o v a n e p r o m e s s a d e l p a t t i n a g g i o a r t i s t i c o s u g h i a c c i o A n n a P e z z e t t a e G i a c o m o B e r t a g n o l l i , p l u r i m e d a g l i a t o p a r a o l i m p i c o c o n 8 m e d a g l i e a l l e P a r a l i m p i a d i , a u t e n t i c o f u o r i c l a s s e d e l l o s c i a l p i n o p a r a l i m p i c o . A l o r o s i a g g i u n g o n o a n c h e l e s t e l l e n a s c e n t i d e l l o s c i f r e e s t y l e i t a l i a n o , M i r o e F l o r a T a b a n e l l i , g i à p r o t a g o n i s t i i n C o p p a d e l M o n d o e a g l i X G a m e s , e I a n M a t t e o l i , a s t r o e m e r g e n t e d e l l o s n o w b o a r d f r e e s t y l e , c h e r a p p r e s e n t a n o l a n u o v a g e n e r a z i o n e d i s p o r t i v i p r o n t i a p o r t a r e l ’ I t a l i a v e r s o i l f u t u r o . C o n i l t e a m ' S a m s u n g G a l a x y ' , S a m s u n g v a o l t r e i l s e m p l i c e s o s t e g n o : p r o p o n e u n a v i s i o n e i n c u i l ’ i n n o v a z i o n e s i a s t r u m e n t o , a l l e a n z a e i s p i r a z i o n e p e r l o s p o r t e p e r i l g r a n d e p u b b l i c o . L e t e c n o l o g i e G a l a x y d i v e n t a n o m e z z o p e r a b b a t t e r e d i s t a n z e , p e r r a c c o n t a r e s t o r i e d i p a s s i o n e , p e r c o s t r u i r e c o m u n i t à e p e r d a r e v o c e a g l i a t l e t i , i n o g n i f a s e d e l l o r o p e r c o r s o o l i m p i c o . " I n q u a l i t à d i p a r t n e r o l i m p i c o e p a r a l i m p i c o m o n d i a l e , s i a m o o r g o g l i o s i d i s u p p o r t a r e i l t a l e n t o e l a d e d i z i o n e d i q u e s t i s t r a o r d i n a r i a t l e t i - d i c h i a r a P a o l o B a g n o l i , M x m a r k e t i n g d i r e c t o r d i S a m s u n g E l e c t r o n i c s I t a l i a - . I l t e a m S a m s u n g G a l a x y d i m o s t r a c o m e p a s s i o n e e i m p e g n o p o s s a n o t r a s f o r m a r s i i n r i s u l t a t i s t r a o r d i n a r i q u a n d o c ’ è u n a s q u a d r a a l l e s p a l l e e s u p p o r t e r c h e c r e d o n o n e g l i a t l e t i . G r a z i e a S a m s u n g G a l a x y Z F l i p 7 v o g l i a m o a v v i c i n a r e t u t t i a q u e s t e s t o r i e , p e r m e t t e n d o d i v i v e r l e e c o n d i v i d e r l e i n t e m p o r e a l e , p e r c h é l ’ i n n o v a z i o n e p u ò u n i r e l e p e r s o n e e a b b a t t e r e o g n i d i s t a n z a a t t r a v e r s o l o s p o r t " . D o p o e s s e r e s t a t o p r o t a g o n i s t a a i G i o c h i o l i m p i c i d i P a r i g i 2 0 2 4 , G a l a x y Z F l i p 7 , c o n i l s u o d e s i g n p i e g h e v o l e e l e a v a n z a t e f u n z i o n a l i t à d i r e g i s t r a z i o n e e c o n d i v i s i o n e , s a r à i l c o m p a g n o d i r a c c o n t o d e l t e a m ' S a m s u n g G a l a x y ' . G r a z i e a l l a f l e s s i b i l i t à d e l f o r m a t o e a l l a q u a l i t à d e l l e i m m a g i n i , o g n i i s t a n t e - d a g l i a l l e n a m e n t i a l l e g a r e - p u ò e s s e r e c a t t u r a t o , c o n d i v i s o e r i v i s s u t o , t r a s f o r m a n d o l a t e c n o l o g i a i n u n m e z z o d i c o n n e s s i o n e e p a r t e c i p a z i o n e . C o n q u e s t o d i s p o s i t i v o , S a m s u n g r i n n o v a l a s u a m i s s i o n e d i r e n d e r e l ’ i n n o v a z i o n e u n ’ e s p e r i e n z a a l l a p o r t a t a d i t u t t i , a v v i c i n a n d o l e p e r s o n e a l c u o r e d e l l e s t o r i e o l i m p i c h e e p e r m e t t e n d o d i v i v e r l e i n p r i m a p e r s o n a . S i m b o l o d i v e r s a l i t à , a p e r t u r a e i n n o v a z i o n e , G a l a x y Z F l i p 7 r i f l e t t e l o s p i r i t o o l i m p i c o d e g l i a t l e t i c h e a f f r o n t a n o o g n i s f i d a c o n c o r a g g i o e c a p a c i t à d i r e i n v e n t a r s i . L ’ a n n u n c i o d e l t e a m ' S a m s u n g G a l a x y ' s i i n s e r i s c e n e l l a l u n g a t r a d i z i o n e c h e l e g a l ’ a z i e n d a a l m o n d o o l i m p i c o . U n p e r c o r s o i n i z i a t o n e l 1 9 8 8 c o m e s p o n s o r l o c a l e d e i G i o c h i o l i m p i c i d i S e u l e p r o s e g u i t o , d a l 1 9 9 8 , c o m e w o r l d w i d e p a r t n e r d e l M o v i m e n t o o l i m p i c o e p a r a l i m p i c o . D a a l l o r a , S a m s u n g h a c o n t r i b u i t o a t r a s f o r m a r e i l m o d o d i v i v e r e i G i o c h i , i n t r o d u c e n d o s o l u z i o n i t e c n o l o g i c h e c a p a c i d i a v v i c i n a r e a t l e t i e f a n e p r o m u o v e n d o v a l o r i u n i v e r s a l i d i i n c l u s i o n e e c o n d i v i s i o n e . O g g i , c o n M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 , S a m s u n g r i n n o v a i l p r o p r i o r u o l o d i p a r t n e r d e l c a m b i a m e n t o , i m p e g n a n d o s i a r e n d e r e i G i o c h i p i ù a c c e s s i b i l i e c o i n v o l g e n t i c h e m a i , c o n f e r m a n d o l a c o n v i n z i o n e c h e l a t e c n o l o g i a p o s s a e s s e r e u n m o t o r e d i i s p i r a z i o n e e p a r t e c i p a z i o n e c o l l e t t i v a , a l s e r v i z i o d e l l o s p o r t e d e l l e p e r s o n e . C o n i l t e a m ' S a m s u n g G a l a x y ' , l ’ a z i e n d a c o n f e r m a l a v o l o n t à d i s o s t e n e r e g l i a t l e t i i t a l i a n i e d i v a l o r i z z a r e i l r u o l o d e i s u p p o r t e r , c h e r e n d o n o p o s s i b i l e o g n i s f i d a e o g n i v i t t o r i a . L a t e c n o l o g i a S a m s u n g , c a p a c e d i t r a s f o r m a r e o g n i m o m e n t o i n u n ’ e s p e r i e n z a i m m e r s i v a , d i v e n t a c o m p a g n a d i v i a g g i o n e l r a c c o n t o d i o g n i s o g n o o l i m p i c o , u n e n d o p e r s o n e e p a s s i o n i i n u n a g r a n d e s t o r i a d i s p o r t , i n n o v a z i o n e e c o n d i v i s i o n e . P e r s e g u i r e i l c o u n t d o w n v e r s o M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 e s c o p r i r e l e s t o r i e d e l t e a m ' S a m s u n g G a l a x y ' , v i s i t a i c a n a l i u f f i c i a l i S a m s u n g . G l i a t l e t i i t a l i a n i c h e c o m p o n g o n o i l t e a m ' S a m s u n g G a l a x y ' : A m e d e o B a g n i s - S k e l e t o n , C o r r a d o B a r b e r a - S c i a l p i n o , E l i a B a r p - S c i d i f o n d o , M a r t a B a s s i n o - S c i a l p i n o , G i a c o m o B e r t a g n o l l i - S c i a l p i n o p a r a l i m p i c o , F e d e r i c a B r i g n o n e - S c i a l p i n o , G i o r g i a C o l l o m b - S c i a l p i n o , S t e f a n i a C o n s t a n t i n i - C u r l i n g , E l e n a C u r t o n i - S c i a l p i n o , R e n è d e S i l v e s t r o - S c i a l p i n o p a r a l i m p i c o , L a r a D e l l a M e a - S c i a l p i n o , S i m o n e D e r o m e d i s - S k i - c r o s s , L e o n a r d o D o n a g g i o - S k i s l o p e s t y l e , R o l a n d F i s c h n a l l e r - S n o w b o a r d c r o s s , A r i a n n a F o n t a n a - S h o r t t r a c k , L o r i s F r a m a r i n - S n o w b o a r d , G i o v a n n i F r a n z o n i - S c i a l p i n o , J o l e G a l l i - S k i - c r o s s , D a v i d e G h i o t t o - P a t t i n a g g i o d i v e l o c i t à , T o m m a s o G i a c o m e l - B i a t h l o n , D a n i e l G r a s s i - P a t t i n a g g i o a r t i s t i c o s u g h i a c c i o , A l e x I n s a m - S a l t o c o n g l i s c i , N i c o l a L i v i e r o - S n o w b o a r d , F r a n c e s c a L o l l o b r i g i d a - P a t t i n a g g i o d i v e l o c i t à , V a l e n t i n a M a r g a g l i o - S k e l e t o n , I a n M a t t e o l i - S n o w b o a r d s l o p e s t y l e , M i c h e l a M o i o l i - S n o w b o a r d c r o s s , D o m i n i k P a r i s - S c i , F e d e r i c o P e l l e g r i n o - D o w n h i l l s p r i n t , E m a n u e l P e r a t h o n e r - S n o w b o a r d c r o s s p a r a l i m p i c o , A n n a P e z z e t t a - P a t t i n a g g i o a r t i s t i c o s u g h i a c c i o , L a u r a P i r o v a n o - S c i a l p i n o , M a t t e o R i z z o - P a t t i n a g g i o a r t i s t i c o s u g h i a c c i o , M a r t a R o s s e t t i - S c i a l p i n o , A r i a n n a S i g h e l - S h o r t t r a c k , P i e t r o S i g h e l - S h o r t t r a c k , F l o r a T a b a n e l l i - S k i s l o p e s t y l e , M i r o T a b a n e l l i - S k i s l o p e s t y l e , L i s a V i t t o z z i - B i a t h l o n e D o r o t h e a W i e r e r - B i a t h l o n .