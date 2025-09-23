R o m a , 2 3 s e t ( A d n k r o n o s ) - " M i p i a c e r i c o r d a r e q u e s t a f r a s e p r o n u n c i a t a d a u n g i o v a n i s s i m o C a r a b i n i e r e c a d u t o n e l l ’ a d e m p i m e n t o d e l d o v e r e i l 2 3 s e t t e m b r e 1 9 4 3 : ' S e m u o i o p e r a l t r i c e n t o , r i n a s c o a l t r e c e n t o v o l t e : D i o è c o n m e e n o n h o p a u r a ! ' . A p r o n u n c i a r l a f u S a l v o D ’ A c q u i s t o , V i c e b r i g a d i e r e d e l l ’ A r m a d e i C a r a b i n i e r i , c h e s a c r i f i c ò l a s u a v i t a a l l ' e t à d i 2 2 a n n i p e r s a l v a r e q u e l l a d i 2 2 i n n o c e n t i " . L o s c r i v e s u i s o c i a l G i o r g i a M e l o n i . " A d i s t a n z a d i 8 2 a n n i d a q u e l s a c r i f i c i o v o g l i o r i c o r d a r e q u e s t o e r o e , e s e m p i o l u m i n o s o d i a l t r u i s m o , s i m b o l o d i c o r a g g i o e t e s t i m o n e d i f e d e e d i a m o r e . N o n d i m e n t i c h i a m o " , a g g i u n g e l a p r e m i e r .