R o m a , 2 3 s e t ( A d n k r o n o s ) - " N e l r i c o r d o d i S a l v o D ’ A c q u i s t o , g i o v a n e V i c e b r i g a d i e r e d e i C a r a b i n i e r i u c c i s o d a i n a z i s t i , r i v i v e l ’ e s e m p i o p i ù a l t o d i c o r a g g i o , f e d e e a m o r e p e r i l p r o s s i m o . A n i m a t o d a p r o f o n d a f e d e c a t t o l i c a , o f f r ì l a p r o p r i a v i t a p e r s a l v a r e i n n o c e n t i . A d i s t a n z a d i a n n i , l a s u a f i g u r a r e s t a u n s i m b o l o l u m i n o s o d e i v a l o r i p i ù n o b i l i e d e l l ’ i m p e g n o d e l l ’ A r m a a l s e r v i z i o d e l l a c o m u n i t à " . L o d i c e i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i L o r e n z o F o n t a n a .