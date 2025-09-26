R o m a , 2 6 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a f l e s s i b i l i t à è e s s e n z i a l e s e v o g l i a m o c r e s c e r e e a d a t t a r c i . D o b b i a m o a v e r e c h i a r a l a n o s t r a m i s s i o n e , c i ò c h e l a F o n d a z i o n e r a p p r e s e n t a e c i ò c h e v u o l e r e a l i z z a r e , m a a l l o s t e s s o t e m p o n o n p o s s i a m o s e m p l i c e m e n t e r e s t a r e c o m e e r a v a m o n e l 2 0 0 5 . I l c o n t e s t o d e l l o s v i l u p p o c a m b i a o g n i g i o r n o e n o i d o b b i a m o c a m b i a r e c o n e s s o . C o m e f a r l o ? P r i m a d i t u t t o , a s c o l t a n d o . D o b b i a m o a s c o l t a r e i n o s t r i p a r t n e r . D o b b i a m o f a r e i n m o d o c h e i n o s t r i p a r t n e r , i n o s t r i s t a k e h o l d e r , p e r s i n o i p a z i e n t i s t e s s i , s i a n o p a r t e a t t i v a n e l l a p r o g e t t a z i o n e d e i p r o g r a m m i d i s v i l u p p o . L a p a r o l a c h i a v e è p a r t n e r s h i p " . C o s ì M a s s i m o S a l v a d o r i , c o o r d i n a t o r e P a o l o C h i e s i F o u n d a t i o n , i n t e r v e n e n d o n e l q u a r t i e r g e n e r a l e d e l l a f a r m a c e u t i c a a P a r m a a l l ' e v e n t o p e r i 2 0 a n n i d i a t t i v i t à d e l l a F o n d a z i o n e . " I l p r o g r e s s o r e a l e e d u r a t u r o s i o t t i e n e s o l o q u a n d o l e p e r s o n e p i ù c o i n v o l t e p a r t e c i p a n o a l l a d e f i n i z i o n e d e l p r o c e s s o " , s o t t o l i n e a S a l v a d o r i , p e r q u e s t o s e r v o n o " p a r t n e r s h i p a o g n i l i v e l l o : c o n l e i s t i t u z i o n i , c o n l e o r g a n i z z a z i o n i l o c a l i , c o n l a s o c i e t à c i v i l e . C r e d o - a g g i u n g e - c h e i l s e t t o r e f i l a n t r o p i c o a b b i a i n q u e s t o u n ' o p p o r t u n i t à e u n a r e s p o n s a b i l i t à u n i c h e . D i v e r s a m e n t e d a i d o n a t o r i t r a d i z i o n a l i , c h e s p e s s o h a n n o v i n c o l i e m a n d a t i p i ù r i g i d i , l a f i l a n t r o p i a p u ò c r e a r e s p a z i d o v e v o c i d i v e r s e s i i n c o n t r a n o , d o v e g l i a t t o r i s i s e n t o n o v a l o r i z z a t i e d o v e p u ò n a s c e r e l ’ i n n o v a z i o n e . P e r n o i - c h i a r i s c e - i n n o v a z i o n e n o n s i g n i f i c a n e c e s s a r i a m e n t e q u a l c o s a d i c o m p l e t a m e n t e n u o v o o r i v o l u z i o n a r i o . S i g n i f i c a f a r e l e c o s e i n m o d o d i v e r s o , i n m o d o m i g l i o r e . P e r q u e s t o a b b i a m o s v i l u p p a t o d u e m o d e l l i : N e s t " ( N e o n a t a l E s s e n t i a l s f o r S u r v i v a l a n d T h r i v i n g ) , p e r m i g l i o r a r e l ' a c c e s s o a l l e c u r e n e o n a t a l i , e " i l m o d e l l o G a s p " ( G l o b a l A c c e s s t o S u s t a i n a b l e P u l m o n o l o g y ) , i n c e n t r a t o s u l l a d i a g n o s i e l a g e s t i o n e d i m a l a t t i e r e s p i r a t o r i e c r o n i c h e c o m e l ' a s m a e l a B p c o ( b r o n c o p n e u m o p a t i a c r o n i c a o s t r u t t i v a ) . " A b b i a m o b i s o g n o d i c h i a r e z z a d i i n t e n t i e c h i a r e z z a d i v i s i o n e - c o n c l u d e - M a i n s i e m e a l l a c h i a r e z z a s e r v e f l e s s i b i l i t à . P e r c h é s e n z a f l e s s i b i l i t à n o n s i p u ò r e s t a r e r i l e v a n t i n e l l ' a t t u a l e s c e n a r i o d e l l o s v i l u p p o " .