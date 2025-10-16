R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - O g g i , s e c o n d o g l i u l t i m i d a t i I s t a t , c i r c a i l 4 0 , 5 % d e l l a p o p o l a z i o n e – 2 4 m i l i o n i d i p e r s o n e – s o f f r e d i u n a p a t o l o g i a c r o n i c a , 1 2 , 2 m i l i o n i d i q u e s t i n e h a n n o a l m e n o d u e ; i n u n a n a z i o n e c h e i n v e c c h i a p r o g r e s s i v a m e n t e , l a p r e v a l e n z a a u m e n t a c o n l ’ e t à . E n t r o i l 2 0 2 8 s p e n d e r e m o 7 0 , 7 m i l i a r d i d i e u r o p e r l a c r o n i c i t à . L a g e s t i o n e d e l l e m a l a t t i e c r o n i c h e i n I t a l i a r a p p r e s e n t a u n a s f i d a s e m p r e p i ù i n c a l z a n t e e c o m p l e s s a , a g g r a v a t a d a c r i t i c i t à s t r u t t u r a l i e d i s u g u a g l i a n z e t e r r i t o r i a l i . U n ' a n a l i s i c o n d o t t a a c u r a d e l l ’ O s s e r v a t o r i o S a l u t e q u i t à e v i d e n z i a l a n e c e s s i t à d ’ i n t e r v e n t i m i r a t i p e r m i g l i o r a r e l ' e f f i c a c i a d e l S s n e g a r a n t i r e u n a p r e s a i n c a r i c o a d e g u a t a d e i p a z i e n t i . " N o n o s t a n t e g l i i n g e n t i i n v e s t i m e n t i d e l P i a n o n a z i o n a l e d i r i p r e s a e r e s i l i e n z a ( P n r r ) p e r i l r a f f o r z a m e n t o d e l l ’ a s s i s t e n z a t e r r i t o r i a l e , l a g e s t i o n e d e l l a c r o n i c i t à s u l t e r r i t o r i o i t a l i a n o s e m b r a r e s i d u a l e e i n p e g g i o r a m e n t o - a f f e r m a T o n i n o A c e t i , p r e s i d e n t e S a l u t e q u i t à - . I n f a t t i l a b o z z a d i a g g i o r n a m e n t o d i P i a n o n a z i o n a l e c r o n i c i t à ( P n c ) c h e d o v r e b b e e s s e r e a p p r o v a t a n e i p r o s s i m i g i o r n i d a S t a t o - R e g i o n i , n o n c o n t a s u f i n a n z i a m e n t i a d h o c c o n t r a r i a m e n t e a d a l t r i P i a n i , m a n c a d i u n c r o n o p r o g r a m m a c h i a r o p e r i l r a g g i u n g i m e n t o d e g l i o b i e t t i v i e l a s c i a f u o r i d i v e r s e p a t o l o g i e . A n c h e l a s u a m o d a l i t à d i a g g i o r n a m e n t o e i n c l u s i o n e d i n u o v a p a t o l o g i e , c o m e l a p s o r i a s i , n o n è a f f a t t o c h i a r a . L a c a b i n a d i r e g i a d e l P n c , i m p o r t a n t e p e r l ’ i m p l e m e n t a z i o n e , s e m b r a e s s e r e s c a d u t a e n o n s o n o p u b b l i c h e l e r e l a z i o n i a n n u a l i c h e d e v e p r o d u r r e " . P e r A c e t i u n " n o d o c e n t r a l e " p e r i l c a m b i o d i p a s s o n e l l a p r e s a i n c a r i c o è q u e l l a d e l " p a s s a g g i o d a u n a p p r o c c i o p r e s t a z i o n a l e a l l a g a r a n z i a d e l p e r c o r s o d i a g n o s t i c o - t e r a p e u t i c o - a s s i s t e n z i a l e d e l p a z i e n t e . O g g i i n f a t t i i l S s n - s p i e g a A c e t i - r i m b o r s a l a s o m m a d e l l e s i n g o l e p r e s t a z i o n i , s e n z a m i s u r a r n e g l i e s i t i , e n o n l ’ i n t e r o p e r c o r s o , f a c e n d o r i s u l t a r e l a g e s t i o n e d e l l a c r o n i c i t à p o c o a t t r a t t i v a p e r c h i g o v e r n a s e r v i z i e s p e s a s a n i t a r i a . A n c h e l e R e g i o n i s o n o m i s u r a t e a t t u a l m e n t e d a l M i n i s t e r o d e l l a S a l u t e c o n u n s o l o i n d i c a t o r e d i p r o c e s s o : a d e r e n z a n e l l o s c o m p e n s o c a r d i a c o . S e l a c r o n i c i t à r a p p r e s e n t a o g g i u n a p r i o r i t à p e r l e f a m i g l i e , n o n p o s s i a m o d i r e l o s t e s s o p e r l e r i s p o s t e c h e g a r a n t i s c e i l S s n " . P e r q u e s t o S a l u t e q u i t à h a r i u n i t o a R o m a u n E q u i t y G r o u p C r o n i c i t à , r e a l i z z a t o c o n i l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a t o d i S a n o f i e U c b P h a r m a , p e r c o n f r o n t a r s i c o n r a p p r e s e n t a n t i d i i s t i t u z i o n i n a z i o n a l i e r e g i o n a l i , a s s o c i a z i o n i p a z i e n t i , m a n a g e r e p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i s u l l e p r i n c i p a l i q u e s t i o n i . L a c r o n i c i t à è u n a p r i o r i t à p e r n u m e r i e f a t t o r i d i r i s c h i o d i s u g u a g l i a n z e - r i p o r t a u n a n o t a - . I l 2 4 % d e l l a p o p o l a z i o n e i t a l i a n a , o v v e r o o l t r e 1 4 m i l i o n i d i c i t t a d i n i , s o n o a r i s c h i o p o v e r t à o e s c l u s i o n e s o c i a l e e a l t r e t t a n t a h a p i ù d i 6 5 a n n i , c o n u n i n d i c e d i v e c c h i a i a c h e r a g g i u n g e i l 1 9 3 , 1 % . L a v i t a m e d i a s e n z a l i m i t a z i o n i a 6 5 a n n i è a u m e n t a t a a 1 0 , 6 a n n i , m a i l 4 9 % d e g l i o v e r 7 5 v i v e i n c o n d i z i o n i d i m u l t i - c r o n i c i t à e g r a v i l i m i t a z i o n i . I n o l t r e , o l t r e u n s e s t o d e l l a p o p o l a z i o n e s o f f r e d i a l m e n o u n a m a l a t t i a c r o n i c a , c o n u n a p r e v a l e n z a m a g g i o r e i n S a r d e g n a ( 2 5 , 7 % ) e M a r c h e ( 2 5 , 1 % ) . T r a g l i o v e r 6 5 , i l 5 7 % h a r i c e v u t o u n a d i a g n o s i d i a l m e n o u n a p a t o l o g i a c r o n i c a , c o n u n a m a g g i o r e i n c i d e n z a a l C e n t r o e S u d I t a l i a r i s p e t t o a l N o r d . L e p a t o l o g i e p i ù c o m u n i i n c l u d o n o c a r d i o p a t i e ( 2 7 % ) , d i a b e t e ( 2 0 % ) , m a l a t t i e r e s p i r a t o r i e c r o n i c h e ( 1 6 % ) e t u m o r i ( 1 3 % ) . L a p o l i c r o n i c i t à c o l p i s c e i l 2 5 % d e g l i o v e r 6 5 , c o n u n a m a g g i o r e p r e v a l e n z a t r a l e p e r s o n e c o n d i f f i c o l t à e c o n o m i c h e e b a s s a i s t r u z i o n e . " M e n t r e i m p l e m e n t i a m o ( a r i l e n t o ) i l P n r r - a n c o r a A c e t i - p e g g i o r a n o i d a t i L e a s u l l ’ a s s i s t e n z a d i s t r e t t u a l e " . L e R e g i o n i s o n o i m p e g n a t e a d a s s i c u r a r e l a r e a l i z z a z i o n e d e g l i o b i e t t i v i d e l P n r r m a f a t i c a n o a g a r a n t i r e i L i v e l l i e s s e n z i a l i d i a s s i s t e n z a - e m e r g e d a l l ' a n a l i s i c o n d o t t a d a l l ’ O s s e r v a t o r i o S a l u t e q u i t à - . N e l l ’ a r e a c a r d i n e p e r l e r i s p o s t e a l l e p e r s o n e c o n c r o n i c i t à , o v v e r o q u e l l a d i s t r e t t u a l e , n e l 2 0 2 3 u n q u a r t o d e l l e R e g i o n i ( V a l l e d ’ A o s t a , A b r u z z o , B a s i l i c a t a , C a l a b r i a , S i c i l i a ) n o n h a r a g g i u n t o l a s u f f i c i e n z a n e l l ’ e r o g a z i o n e d e i L i v e l l i E s s e n z i a l i d i A s s i s t e n z a d i s t r e t t u a l i . A c c a n t o a q u e s t e 1 1 r e g i o n i h a n n o p e g g i o r a t o i l p u n t e g g i o i n q u e s t ’ a r e a r i s p e t t o a l 2 0 2 0 : L o m b a r d i a ( - 1 9 p u n t i ) , P i e m o n t e ( - 1 ) , V e n e t o ( - 2 ) , L i g u r i a ( - 2 ) , E m i l i a - R o m a g n a ( - 6 ) , M a r c h e ( - 9 ) , L a z i o ( - 1 2 ) , A b r u z z o ( - 3 2 ) , B a s i l i c a t a ( - 1 1 ) , C a l a b r i a ( - 8 ) , S i c i l i a ( - 1 8 ) . A n c h e i l a v o r i d e l P n r r - s i l e g g e - p r o c e d o n o t r a l u c i e o m b r e : s e s o n o s t a t i c o n s e g u i t i g l i o b i e t t i v i d e l l e C e n t r a l i o p e r a t i v e t e r r i t o r i a l i d a u n l a t o c o m e c e r t i f i c a l a C o r t e d e i C o n t i , d a l l ’ a l t r o i d a t i d i r e c e n t e p u b b l i c a z i o n e m o s t r a n o c h e v a n n o a r i l e n t o l e i n f r a s t r u t t u r e c a r d i n e d e l l ’ a s s i s t e n z a t e r r i t o r i a l e . R i s u l t a n o a t t i v a t i c i r c a u n q u a r t o d e g l i o s p e d a l i d i c o m u n i t à p r o g r a m m a t i ( 5 R e g i o n i n o n n e h a n n o n e m m e n o u n o a t t i v o ) . S o l o 6 6 0 C a s e d e l l a C o m u n i t à r e a l i z z a t e a f r o n t e d e l l e 1 7 2 3 p r o g r a m m a t e e m e n o d i u n a s u 1 0 h a t u t t i i s e r v i z i o b b l i g a t o r i a t t i v i . L e R e g i o n i c h e s e m b r a n o p i ù l o n t a n e d a l l ’ O b i e t t i v o s o n o C a m p a n i a , P u g l i a , A b r u z z o , C a l a b r i a , S i c i l i a e P A d i B o l z a n o . G l i a s p e t t i p i ù d e b o l i s o n o q u e l l i c h e s e g n a n o u n c a m b i a m e n t o d i a p p r o c c i o a l l a p r e s a i n c a r i c o : o r i e n t a t o a l l a s e m p l i f i c a z i o n e e g a r a n z i a d i p e r c o r s i a t t r a v e r s o i P u n t i U n i c i d i A c c e s s o ( 4 4 9 ) e d a l l a m u l t i d i s c i p l i n a r i e t à c o n l ’ e r o g a z i o n e a t t r a v e r s o e q u i p e m u l t i p r o f e s s i o n a l i ( 4 7 6 ) d a u n l a t o e i l r i c o n o s c i m e n t o d e l r u o l o d e l l a c o m u n i t à n e l l a c o p r o d u z i o n e p r e s e n t e i n s o l e 4 7 0 C d C s u 6 6 0 . S u l f r o n t e c u r e p a l l i a t i v e d o m i c i l i a r i s o l o 7 r e g i o n i ( B a s i l i c a t a , E m i l i a - R o m a g n a , P A T r e n t o e P A B o l z a n o , U m b r i a , V a l l e d ’ A o s t a e V e n e t o ) h a n n o u n a c o p e r t u r a d e l 1 0 0 % d e i d i s t r e t t i i n c u i è a t t i v o a l m e n o u n p u n t o d i e r o g a z i o n e . I p e r c o r s i d i a g n o s t i c o - t e r a p e u t i c i a s s i s t e n z i a l i a u m e n t a n o , m a n o n s o n o g a r a n t i t i i n t u t t e l e r e g i o n i . I l n u o v o S i s t e m a d i g a r a n z i a - f a n n o s a p e r e d a S a l u t e q u i t à - h a i n t r o d o t t o i n v i a s p e r i m e n t a l e l a v a l u t a z i o n e d e i P d t a d i 6 p a t o l o g i e t r a c u i d i a b e t e , B p c o , s c o m p e n s o c a r d i a c o , m a i d a t i s o n o f e r m i a l 2 0 2 2 ( a n t i c i p a z i o n i ) . P r o p r i o s u l l e p a t o l o g i e o g g e t t o d i m o n i t o r a g g i o m i n i s t e r i a l e i d a t i A i f a p i ù r e c e n t i ( 2 0 2 3 ) r i l e v a n o b a s s a a d e r e n z a i f a r m a c i p e r i d i s t u r b i o s t r u t t i v i d e l l e v i e r e s p i r a t o r i e ( 5 1 , 0 % ) - n o n o s t a n t e s u B p c o 1 5 R e g i o n i h a n n o a p p r o v a t o u n P d t a r e g i o n a l e ( a l 2 0 2 3 ) - e f a r m a c i a n t i d i a b e t i c i ( 2 3 , 9 % ) . S u l d i a b e t e i p r o b l e m i d i a d e r e n z a r i g u a r d a n o a n c h e i l p e r c o r s o : g l i a n n a l i A m d 2 0 2 3 r i p o r t a n o c h e s o l o i l 5 1 , 3 % d e i p a z i e n t i h a e s e g u i t o 2 o p i ù m i s u r a z i o n i d i e m o g l o b i n a g l i c a t a n e l c o r s o d e l l ’ a n n o ; m e n o d i u n t e r z o h a e s e g u i t o l ’ e s a m e d e l f u n d u s o c u l i , u t i l e p e r m o n i t o r a r e l a r e t i n o p a t i a d i a b e t i c a ; a n c o r a d i m e n o c h i h a e s e g u i t o i l c o n t r o l l o d e l p i e d e ( 1 6 , 8 % ) . S u l l o s c o m p e n s o c a r d i a c o ( S c ) s o l o 1 3 R e g i o n i h a n n o f o r m a l i z z a t o u n P d t a ( 2 0 2 3 ) : P i e m o n t e e F r i u l i - V e n e z i a G i u l i a ; E m i l i a - R o m a g n a ; L i g u r i a ; L a z i o ; U m b r i a ; C a l a b r i a ; B a s i l i c a t a , T o s c a n a , A b r u z z o , C a m p a n i a , M a r c h e e M o l i s e . Q u e s t o n o n o s t a n t e s i a o g g e t t o d i m o n i t o r a g g i o L e a , s i a n e l l ’ e l e n c o d i p a t o l o g i e p r i o r i t a r i e d e l P i a n o C r o n i c i t à v i g e n t e , e d a l 2 0 2 4 u n i n d i c a t o r e d i a d e r e n z a p e r S c d i v e n t e r à c o r e n e l n u o v o S i s t e m a d i G a r a n z i a . N e l f r a t t e m p o s o n o s t a t i c e n s i t i d a F o n d a z i o n e R e s - d e t t a g l i a l a n o t a - o l t r e 9 0 0 P d t a r e g i o n a l i , d i c u i i l 5 6 % p e r p a t o l o g i e c r o n i c h e a d a l t a p r e v a l e n z a . S i c o n c e n t r a n o p r e v a l e n t e m e n t e n e l l ’ a r e a o n c o l o g i c a - q u a s i u n q u a r t o d i t u t t i i P d t a ( 1 1 9 ) - s e g u i t i d a q u e l l a n e u r o l o g i c a c o n o l t r e u n o s u 1 0 ( 7 0 ) e q u e l l a c a r d i o l o g i c a p o c o m e n o d i u n o s u 1 0 ( 5 0 ) e s p e s s o n o n p r e v e d o n o u s o d i t e l e m e d i c i n a . C i s o n o p a t o l o g i e , c o m e l a p s o r i a s i e q u e l l e d e r m a t o l o g i c h e c r o n i c h e , c h e s o n o e s c l u s e n e l l ’ e l e n c o d e l P n c e n o n h a n n o P d t a r e g i o n a l i , c o n p e r c o r s i d i c u r a c h e r i s c h i a n o d i e s s e r e p i ù t o r t u o s i o d i s p e r s i v i . E a n c o r a : I t a l i a f a n a l i n o d i c o d a n e l l a f i d u c i a d e l l e p e r s o n e s u l l a c a p a c i t à d i a u t o g e s t i r e l a p r o p r i a s a l u t e ( d a t i P a R I S ) : s i a m o a l 2 4 , 3 % r i s p e t t o a l 5 8 , 9 % d e l l a m e d i a O e c d ( m e n o d e l l a m e t à ) e a b b i a m o b a s s a c a p a c i t à d i u s a r e i n f o r m a z i o n i s u l l a s a l u t e i n i n t e r n e t ( 4 , 9 % I t a l i a v s 1 9 , 3 % O e c d ) . V a l o r i b a s s i a n c h e p e r l e p e r s o n e t r a t t a t e i n s e r v i z i c h e s c a m b i a n o e l e t t r o n i c a m e n t e i n f o r m a z i o n i m e d i c h e ( 1 3 , 4 % I t a l i a v s 5 7 , 1 % O e c d ) . Q u e s t o p r o b l e m a p u ò e s s e r e s u p e r a t o c o n l ’ u s o d e l F s e , a n c h e s e c o s ì c o m ’ è o g g i , è u t i l i z z a t o s o l o d a u n c i t t a d i n o s u 4 . T r a l e p o s s i b i l i c a u s e a n c h e l ’ u t i l i t à d e l l o s t r u m e n t o p e r i c i t t a d i n i . L a C a r t e l l a c l i n i c a è d i s p o n i b i l e n e l F s e s o l o i n 4 R e g i o n i ( P a T r e n t o , V e n e t o , E m i l i a - R o m a g n a , C a l a b r i a ) ; i l P i a n o a s s i s t e n z i a l e i n d i v i d u a l i z z a t o s o l o i n L o m b a r d i a ; i l P d t a s o l o n e l L a z i o ; i l B i l a n c i o d i S a l u t e i n E m i l i a R o m a g n a , F r i u l i V e n e z i a G i u l i a e V a l l e d ’ A o s t a . S o l o i n 6 r e g i o n i s i p u ò e f f e t t u a r e l a R i c h i e s t a / v a r i a z i o n e e s e n z i o n e p e r p a t o l o g i a t r a m i t e F s e ( S a r d e g n a , M o l i s e , B a s i l i c a t a , P i e m o n t e , L o m b a r d i a , P a B o l z a n o ) . L a C a l a b r i a è l ’ u n i c a r e g i o n e c h e a n c o r a n o n p r e v e d e n e l f a s c i c o l o l a p o s s i b i l i t à d i s c e g l i e r e o r e v o c a r e i l m e d i c o d i m e d i c i n a g e n e r a l e . A u m e n t a i l c a r i c o a s s i s t e n z i a l e p e r i m e d i c i d i b a s e : s i r i d u c o n o i n t e r m i n i n u m e r i c i i p r o f e s s i o n i s t i d i s p o n i b i l i , i n p a r t i c o l a r e n e l N o r d d e l P a e s e - e v i d e n z i a i l r e p o r t - e s i t r o v a n o a p r e n d e r e i n c a r i c o u n n u m e r o s u p e r i o r e a i 1 5 0 0 a s s i s t i t i i n o l t r e u n c a s o s u d u e ( d a t i a g g i o r n a t i a l 2 0 2 3 ) . P r o c e d e a r i l e n t o a n c h e q u e l l a n e c e s s i t à a v v i a t a d a l l a l e g g e B a l d u z z i d e l 2 0 1 2 d i l a v o r a r e i n f o r m a a s s o c i a t i v a : c i r c a u n t e r z o l a v o r a i n m o d o n o n o r g a n i z z a t o f o r m a l m e n t e c o n a l t r i m e d i c i d i m e d i c i n a g e n e r a l e e c o n a l t r i p r o f e s s i o n i s t i s u l t e r r i t o r i o . L ’ o p p o r t u n i t à p e r s u p e r a r e i l p r o b l e m a è o f f e r t a d a l l e C a s e d e l l a c o m u n i t à . P a r a l l e l a m e n t e l a f a r m a c i a d e i s e r v i z i , r i c h i a m a t a a n c h e n e l P n c , d i v e n t a p i ù c a p i l l a r m e n t e p r e s e n t e : a u m e n t a i l n u m e r o d i f a r m a c i e s u l t e r r i t o r i o ( m e n o d i 3 0 0 0 a b i t a n t i p e r f a r m a c i a i n m e d i a ) e s i a p p r e s t a a c o n c l u d e r e l a s u a f a s e s p e r i m e n t a l e p e r v a l u t a r n e l ’ e v e n t u a l e p r o s e c u z i o n e . I r i s u l t a t i c h e l e R e g i o n i s o n o c h i a m a t e a r e n d i c o n t a r e s o n o p r e v a l e n t e m e n t e d i c a r a t t e r e p r e s t a z i o n a l e , p i u t t o s t o c h e a g l i e s i t i ( s o l o u n c a m p o d e l l a s c h e d a l o r i c h i a m a ) . L a d i s p o n i b i l i t à d i s e r v i z i i n f a r m a c i a è i n a u m e n t o , m a a q u e s t a n o n c o r r i s p o n d e u n c o n t e s t u a l e u t i l i z z o d a p a r t e d e i c i t t a d i n i : s i t r a t t a p r e v a l e n t e m e n t e d i t e s t d i a g n o s t i c i d i b a s e ( 7 0 % ) , p r e n o t a z i o n i C u p e s e r v i z i c o r r e l a t i ( 7 9 % ) , E l e t t r o c a r d i o g r a m m a ( 7 6 , 5 % ) , P r e n o t a z i o n e d i f a r m a c i e p r o d o t t i ( 8 5 % ) . P i ù b a s s i i v a l o r i r e l a t i v i a p r o g r a m m i p e r l ’ a d e r e n z a t e r a p e u t i c a ( 2 8 , 3 % ) e r i c o g n i z i o n e f a r m a c o l o g i c a ( 2 6 , 6 % ) . I l s e r v i z i o p i ù u t i l i z z a t o d a i c i t t a d i n i è q u e l l o d e l l a p r e n o t a z i o n e d i f a r m a c i e s e r v i z i ( 8 4 % ) e p r e n o t a z i o n i C u p ( 3 4 , 7 % ) . G l i i n f e r m i e r i d i f a m i g l i a e c o m u n i t à , i l c u i S t a n d a r d D m 7 7 è d i u n i n f e r m i e r e s u 3 0 0 0 a b i t a n t i , s i c o n f r o n t a n o c o n d i f f e r e n z e t e r r i t o r i a l i n e i t e m p i d i d e f i n i z i o n e d e l f a b b i s o g n o e i n q u e l l i d i i m p l e m e n t a z i o n e . S e t t e R e g i o n i ( L o m b a r d i a , S a r d e g n a , S i c i l i a , T o s c a n a , U m b r i a , V a l l e d ’ A o s t a e V e n e t o ) h a n n o i d e n t i f i c a t o f a b b i s o g n o t o t a l e . E l a T o s c a n a h a d e f i n i t o a n c h e l a p r o g r e s s i v i t à d e l l ’ a t t u a z i o n e d a c o n c l u d e r s i e n t r o i l 2 0 2 6 . F r i u l i - V e n e z i a G i u l i a , L a z i o , M a r c h e , M o l i s e e P i e m o n t e n o n h a n n o d e f i n i t o i n u m e r i d e l f a b b i s o g n o . L ’ E m i l i a - R o m a g n a d i c h i a r a c h e i l f a b b i s o g n o r a p p r e s e n t a c r i t i c i t à e s t i m a l a p i e n a i m p l e m e n t a z i o n e i n 4 - 5 a n n i .