R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - ' S a l u t e , s o s t e n i b i l i t à e n u o v e f r o n t i e r e ' è i l t i t o l o d i u n a n u o v a s e r i e v o d c a s t c h e , n o n a c a s o , r e i n t e r p r e t a i n c h i a v e i n n o v a t i v a l ' a c r o n i m o S s n - d i s o l i t o r i f e r i t o a l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e - d a n d o v o c e a i p r o t a g o n i s t i i s t i t u z i o n a l i , a i p r o f e s s i o n i s t i d e l l ' i n d u s t r i a , m a a n c h e a e s p e r t i , c i t t a d i n i e p a z i e n t i . L ' o b i e t t i v o ? M e t t e r e s o t t o l a l e n t e i l c o n t r i b u t o c h e i v a r i s t a k e h o l d e r s t a n n o d a n d o a l s i s t e m a p e r r e n d e r l o c a p a c e d i r i s p o n d e r e a l l e c r e s c e n t i r i c h i e s t e d i s a l u t e , a v e n d o a t t e n z i o n e a l l a s o s t e n i b i l i t à , m a a n c h e a p r e n d o a l l e n u o v e f r o n t i e r e d e l l a r i c e r c a e d e l l a c u r a . C i n q u e p u n t a t e , 5 p r o s p e t t i v e , u n ' u n i c a s f i d a c e n t r a l e : c o m e c o s t r u i r e u n S s n e u n f u t u r o c h e s a p p i a d a v v e r o g a r a n t i r e s a l u t e , s o s t e n i b i l i t à e i n n o v a z i o n e . S u q u e s t o s i c o n f r o n t e r a n n o g l i o s p i t i c h e p a r t e c i p e r a n n o a l l a s e r i e r e a l i z z a t a d a A d n k r o n o s i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A b b V i e , p r e s t o d i s p o n i b i l e s u i c a n a l i Y o u T u b e , S p o t i f y e n e l l a s e z i o n e P o d c a s t d i a d n k r o n o s . c o m . P r o t a g o n i s t a d e l p r i m o e p i s o d i o è i l s e t t o r e d e l l e L i f e s c i e n c e s , c h e c o m p r e n d e a n c h e l ' i n d u s t r i a f a r m a c e u t i c a : u n a r i s o r s a s t r a t e g i c a p e r l ' I t a l i a n o n s o l o p e r c h é m i g l i o r a l a q u a l i t à d e l l a v i t a g r a z i e a l l o s v i l u p p o d i t e r a p i e i n n o v a t i v e e l ' a c c e s s o a i f a r m a c i , m a p r o p r i o p e r c h é , a l t e m p o s t e s s o , g e n e r a v a l o r e e c o n o m i c o , s o c i a l e e c o m p e t i t i v o p e r i l P a e s e . U n ' o c c a s i o n e p e r c o n o s c e r e u n c o m p a r t o c h e n o n p r o d u c e s o l o s a l u t e , m a c r e s c i t a e o p p o r t u n i t à , s c o p r e n d o l e s t r a t e g i e u t i l i a r i s p o n d e r e a l l e s f i d e c h e a r r i v a n o d a l m o n d o g l o b a l i z z a t o i n t e r m i n i d i p r o d u z i o n e e i n n o v a z i o n e . M a l a s a l u t e p u b b l i c a n o n s i f o n d a s o l t a n t o s u l l e t e r a p i e o s u l l e c o m p e t e n z e d e i p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i . P e r e s s e r e d a v v e r o a c c e s s i b i l e , e q u a e m o d e r n a , h a b i s o g n o d i s c e l t e p o l i t i c h e e r e g o l a t o r i e l u n g i m i r a n t i . D e c i s i o n i c h e n a s c o n o a l l ' i n t e r n o d i s e d i i s t i t u z i o n a l i , a i t a v o l i d o v e s i e d o n o m o l t i a t t o r i - i s t i t u z i o n i , c l i n i c i , i n d u s t r i a - e s e m p r e p i ù s p e s s o a n c h e i p a z i e n t i , a t t r a v e r s o l e l o r o a s s o c i a z i o n i . A l o r o è d e d i c a t a u n a d e l l e p u n t a t e d e l l a s e r i e c h e e s p l o r a i l r u o l o d e i P a t i e n t A d v o c a c y G r o u p s n e i p r o c e s s i d e c i s i o n a l i e n e l d i a l o g o c o n l e i s t i t u z i o n i . U n a l t r o e p i s o d i o a f f r o n t a u n a t r a s f o r m a z i o n e e p o c a l e o r m a i v i s i b i l e a g l i o c c h i d i t u t t i : i l c r e s c e n t e r i c o r s o a i s o c i a l m e d i a p e r c e r c a r e r i s p o s t e d i s a l u t e . O g n i g i o r n o m i g l i a i a d i p e r s o n e s i i n f o r m a n o s u I n s t a g r a m e T i k T o k , t r a c a r o s e l l i d i a u t o d i a g n o s i e r e e l d i c o n s i g l i p i ù o m e n o a f f i d a b i l i . I l b i s o g n o d i o r i e n t a m e n t o è f o r t e : c o m e g a r a n t i r e , a l l o r a , u n a c o m u n i c a z i o n e s a n i t a r i a c o r r e t t a , e f f i c a c e e r e s p o n s a b i l e ? I l v o d c a s t p r o v a a r i s p o n d e r e a n c h e a q u e s t a d o m a n d a . I l p e r c o r s o a m p l i a p o i l o s g u a r d o s u l l a r i c e r c a : n e g l i u l t i m i v e n t ' a n n i l ' a s p e t t a t i v a d i v i t a è c r e s c i u t a e l a m o r t a l i t à p e r m a l a t t i e c r o n i c h e s i è r i d o t t a d e l 4 0 % . A d e t e r m i n a r e q u e s t i r i s u l t a t i c ' è s o p r a t t u t t o l ' i n n o v a z i o n e d i a g n o s t i c o - t e r a p e u t i c a s o s t e n u t a a n c h e d a l l a r i c e r c a c l i n i c a i t a l i a n a , u n ' e c c e l l e n z a c h e m e r i t a d i e s s e r e r a f f o r z a t a e v a l o r i z z a t a . I n f i n e , l a s e r i e d e d i c a u n a p u n t a t a a l c a m b i a m e n t o c u l t u r a l e i n a t t o n e i l u o g h i d i l a v o r o . L e p e r s o n e o g g i c e r c a n o , o l t r e a u n a r e t r i b u z i o n e a d e g u a t a , u n i m p i e g o c a p a c e d i c o n t r i b u i r e a l l o r o b e n e s s e r e p s i c o f i s i c o . I l l a v o r o n o n è p i ù s o l o l a v o r o : è p a r t e i n t e g r a n t e d e l l a s a l u t e . C o m e p o s s o n o l e o r g a n i z z a z i o n i e l e i s t i t u z i o n i r i s p o n d e r e a q u e s t e n u o v e e s i g e n z e ? S u q u e s t o s i c o n f r o n t e r a n n o g l i e s p e r t i n e l v o d c a s t c h e p r o v a a r a c c o n t a r e l ' e v o l u z i o n e d e l s i s t e m a s a l u t e a t t r a v e r s o l a v o c e d e i p r o t a g o n i s t i .