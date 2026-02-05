R o m a , 5 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - O g n i g i o r n o m i g l i a i a d i p e r s o n e c e r c a n o s u w e b e s o c i a l r i s p o s t e s u l l a p r o p r i a s a l u t e a n c o r a p r i m a d i v a r c a r e l a s o g l i a d i u n o s t u d i o m e d i c o o d i u n a f a r m a c i a . L ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e D o t t o r G o o g l e s o n o i p r i m i i n t e r l o c u t o r i a c u i r i v o l g e r s i , m e n t r e t r a r e e l d i I n s t a g r a m , T i k T o k e p o s t s u F a c e b o o k s i p r o v a a d e c i f r a r e u n s i n t o m o , a z z a r d a r e u n ' a u t o d i a g n o s i o i n t e r c e t t a r e u n c o n s i g l i o . I l b i s o g n o d i s a l u t e c o r r e v e l o c e a n c h e s u i s o c i a l , m a i n s i e m e a l l e o p p o r t u n i t à c r e s c e u n a d o m a n d a c r u c i a l e : c o m e a s s i c u r a r e u n ' i n f o r m a z i o n e s a n i t a r i a c o r r e t t a , a f f i d a b i l e e d e f f i c a c e , s o p r a t t u t t o q u a n d o a c o m u n i c a r l a s o n o l e i s t i t u z i o n i ? E ' i l t e m a a l c e n t r o d e l l ' e p i s o d i o ' C o m u n i c a z i o n e e a t t e n t a i n f o r m a z i o n e n e l l ' e r a d e i s o c i a l ' d e l v o d c a s t ' S s n - S a l u t e , s o s t e n i b i l i t à , n u o v e f r o n t i e r e ' , d e d i c a t o a l r a p p o r t o t r a d i g i t a l e , i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e c o m u n i c a z i o n e s a n i t a r i a , r e a l i z z a t o d a A d n k r o n o s i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A b b V i e e d i s p o n i b i l e d a o g g i s u i c a n a l i Y o u T u b e , S p o t i f y e n e l l a s e z i o n e P o d c a s t d i a d n k r o n o s . c o m . O s p i t i i n s t u d i o s o n o l ' o n o r e v o l e I l e n i a M a l a v a s i , m e m b r o d e l l a C o m m i s s i o n e S a n i t à d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , e l ' o n o r e v o l e A l e s s a n d r o C a t t a n e o , m e m b r o d e l l a C o m m i s s i o n e T r a s p o r t i e T e l e c o m u n i c a z i o n i . I n c o l l e g a m e n t o c i s o n o l ' o n o r e v o l e S i m o n a L o i z z o , m e d i c o e p r e s i d e n t e d e l l ' I n t e r g r u p p o p a r l a m e n t a r e s u l l a S a n i t à d i g i t a l e , e I r m a C o r d e l l a , C o r p o r a t e A f f a i r s D i r e c t o r d i A b b V i e I t a l i a . " I s o c i a l h a n n o c a m b i a t o i l m o d o d i c o m u n i c a r e g i à d a t e m p o - o s s e r v a C a t t a n e o - r e n d e n d o l a c o m u n i c a z i o n e p i ù v e l o c e , d i s i n t e r m e d i a t a , c o n l ' i l l u s i o n e d i u n r a p p o r t o d i r e t t o t r a i s t i t u z i o n i e c i t t a d i n i " . I n a m b i t o s a n i t a r i o , p e r ò , l a p o s t a i n g i o c o è p i ù a l t a . " V i v i a m o g i à u n ' e p o c a c o n t r o p p e f a k e n e w s - a v v e r t e l ' o n o r e v o l e - p e r q u e s t o i l r i g o r e s c i e n t i f i c o d e v e r e s t a r e c e n t r a l e . Q u a n d o s i p a r l a d i s a l u t e , l ' a p p r o c c i o f a i d a t e n o n v a m a i b e n e " . S u l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , s e m p r e p i ù p r e s e n t e a n c h e n e l l e s c e l t e s a n i t a r i e , C a t t a n e o r i c o n o s c e i l p o t e n z i a l e s t r a o r d i n a r i o d e g l i a l g o r i t m i , s o p r a t t u t t o s e i n t e g r a t i c o n g r a n d i q u a n t i t à d i d a t i s a n i t a r i : " S e u t i l i z z a t a c o r r e t t a m e n t e , l ' I a c o n s e n t e u n a p o t e n z a d i c a l c o l o e d i a n a l i s i i m p e n s a b i l e f i n o a p o c h i a n n i f a , c o n b e n e f i c i e n o r m i i n t e r m i n i d i p r e v e n z i o n e " . M a , m e t t e i n g u a r d i a , " s e s i p a r t e d a p r e s u p p o s t i s b a g l i a t i o s i i n t e r r o g a n o m a l e i s i s t e m i , i l r i s c h i o d i a r r i v a r e a c o n c l u s i o n i e r r a t e è a l t i s s i m o . I n s a n i t à , i l f a i d a t e n o n è m a i u n a b u o n a i d e a " . A r a f f o r z a r e q u e s t o p u n t o i n t e r v i e n e L o i z z o , c h e e v i d e n z i a l u c i e o m b r e d e l l ' I a a p p l i c a t a a l l a s a l u t e . " L ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e è u n a g r a n d e o p p o r t u n i t à - s p i e g a - p e r c h é c o n s e n t e d i u t i l i z z a r e e n o r m i q u a n t i t à d i d a t i c l i n i c i , f o n d a m e n t a l i p e r l a r i c e r c a e p e r l o s v i l u p p o d i t e r a p i e d i p r e c i s i o n e , i n p a r t i c o l a r e i n o n c o l o g i a " . U n p e r i c o l o è q u e l l o d i a u m e n t a r e l e d i s e g u a g l i a n z e t e r r i t o r i a l i . " S e c o n d o l ' O c s e - r i c o r d a l ' o n o r e v o l e - i g o v e r n i d e v o n o i n v e s t i r e a f f i n c h é l ' i n n o v a z i o n e n o n c r e i u n a s a n i t à d i s e r i e A e u n a d i s e r i e B " . S e n z a d i m e n t i c a r e i l t e m a d e l l a r e s p o n s a b i l i t à l e g a l e : " C h i r i s p o n d e d i u n a d e c i s i o n e t e r a p e u t i c a s u g g e r i t a d a u n a l g o r i t m o ? I l m e d i c o , l ' a z i e n d a c h e l o p r o d u c e , o i l s i s t e m a s a n i t a r i o c h e l o u t i l i z z a ? " . S u s c i t a p o i p a r t i c o l a r e p r e o c c u p a z i o n e l ' u s o i m p r o p r i o d e l l e c h a t b o x d a p a r t e d e i p i ù g i o v a n i . " N o n p o s s i a m o p e r m e t t e r e c h e s i d i f f o n d a n o t e r a p i e ' p r e t - à - p o r t e r ' - a m m o n i s c e L o i z z o - c o n f a r m a c i a c q u i s t a t i o n l i n e o s u g g e r i t i d a i s o c i a l s e n z a c o n t r o l l o m e d i c o . S a r e b b e u n p a s s o i n d i e t r o p e r i c o l o s o " . D a l p u n t o d i v i s t a i s t i t u z i o n a l e , M a l a v a s i s o t t o l i n e a c o m e l a d i g i t a l i z z a z i o n e r a p p r e s e n t i " l a t e r z a g r a n d e g a m b a d e l l a r i f o r m a d e l l a s a n i t à " , a c c a n t o a r i s o r s e e p e r s o n a l e , m e n t r e " t e l e m e d i c i n a e t e l e m o n i t o r a g g i p o s s o n o r a f f o r z a r e l a p r o s s i m i t à d e l l e c u r e e l a f i d u c i a t r a c i t t a d i n i e s i s t e m a s a n i t a r i o " . A l l o s t e s s o t e m p o , l ' o n o r e v o l e r i c h i a m a l a n e c e s s i t à d i p r o t e g g e r e i d a t i e c o l m a r e i l d i g i t a l d i v i d e . " I c i t t a d i n i u s a n o m o l t i s s i m o i s o c i a l , m a a n c o r a p o c o i l F a s c i c o l o s a n i t a r i o e l e t t r o n i c o , c h e i n v e c e è u n o s t r u m e n t o p r e z i o s i s s i m o , u n a v e r a c a r t a d ' i d e n t i t à s a n i t a r i a " , r i m a r c a . U n c a p i t o l o c e n t r a l e d e l c o n f r o n t o è s u l l a p r e v e n z i o n e . " I l 4 0 % d e l l e m a l a t t i e o n c o l o g i c h e e c a r d i o v a s c o l a r i è p r e v e n i b i l e - r i c o r d a M a l a v a s i - m a i d a t i s u l l ' a d e s i o n e a g l i s c r e e n i n g r e s t a n o p r e o c c u p a n t i . I n I t a l i a l o s c r e e n i n g m a m m o g r a f i c o r a g g i u n g e i n m e d i a s o l o i l 5 3 % d e l l e d o n n e , c o n f o r t i d i f f e r e n z e r e g i o n a l i . Q u i i s o c i a l p o s s o n o e s s e r e u n a l l e a t o - s u g g e r i s c e - m a s e r v e u n ' i n f o r m a z i o n e r i g o r o s a , s c i e n t i f i c a , c a p a c e d i o r i e n t a r e e n o n d i d i s o r i e n t a r e " . D a l p u n t o d i v i s t a a z i e n d a l e , C o r d e l l a s i s o f f e r m a s u c o m e s o c i a l e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e o f f r a n o n u o v e o p p o r t u n i t à d i c o m u n i c a z i o n e i n t e m i d i s a l u t e . " P e r m e t t o n o d i p a r l a r e a t a r g e t d i v e r s i , c o n l i n g u a g g i e t e m p i p i ù e f f i c a c i : i l 3 8 % d e l l a G e n e r a z i o n e Z u t i l i z z a e s c l u s i v a m e n t e i s o c i a l p e r i n f o r m a r s i s u p o s s i b i l i p a t o l o g i e " . U n ' o p p o r t u n i t à c h e c o m p o r t a a n c h e g r a n d i r e s p o n s a b i l i t à . " I l r i s c h i o d e l l ' a u t o d i a g n o s i r e s t a - p r e c i s a C o r d e l l a - p e r q u e s t o d e v e e s s e r e s e m p r e c h i a r o c h e d i a g n o s i e t e r a p i e s p e t t a n o a i m e d i c i : i l i k e n o n s o n o u n i n d i c a t o r e d i q u a l i t à d e l l ' i n f o r m a z i o n e . C r e d i b i l i t à e a t t e n d i b i l i t à d e v o n o r e s t a r e i n o s t r i f a r i " . L ' e p i s o d i o c o m p l e t o d e l v o d c a s t c h e r a c c o n t a l ' e v o l u z i o n e d e l s i s t e m a s a l u t e a t t r a v e r s o l a v o c e d e i p r o t a g o n i s t i è d i s p o n i b i l e s u i c a n a l i Y o u T u b e , S p o t i f y , o l t r e c h e n e l l a s e z i o n e P o d c a s t d i a d n k r o n o s . c o m .