R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i p i ù c h e m a i i c i t t a d i n i v o g l i o n o e s s e r e p r o t a g o n i s t i d e l l e p r o p r i e s c e l t e d i s a l u t e , m a q u e s t a l i b e r t à d e v e a n d a r e d i p a r i p a s s o c o n l a r e s p o n s a b i l i t à . P e n s i a m o a l l ' a u t o m e d i c a z i o n e . U s a r e i n m o d o c o r r e t t o i f a r m a c i d a b a n c o s i g n i f i c a r i d u r r e s p r e c h i , e v i t a r e a c c e s s i i m p r o p r i a l p r o n t o s o c c o r s o e p r o m u o v e r e u n r a p p o r t o p i ù e q u i l i b r a t o c o n i l s i s t e m a s a n i t a r i o . L a p o l i t i c a d e v e p r o m u o v e r e c a m p a g n e d i i n f o r m a z i o n e s u l l ’ u t i l i z z o d e i m e d i c i n a l i i n s i c u r e z z a , p e r e v i t a r e l a t r a p p o l a d e l l a d i s i n f o r m a z i o n e e d e l l e f a k e n e w s s a n i t a r i e . U n a n o t i z i a f a l s a p u ò d i v e n t a r e p i ù c o n t a g i o s a d i u n v i r u s " . C o s ì l a s e n a t r i c e d i F o r z a I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o , L i c i a R o n z u l l i , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o d i F e d e r c h i m i c a A s s o s a l u t e “ E d u c a r e a l l a s a l u t e n e l l ’ e r a d i g i t a l e ” . " S e r v e - a g g i u n g e - u n g r a n d e s f o r z o c o l l e t t i v o : l e i s t i t u z i o n i d e v o n o c e r t i f i c a r e l e f o n t i , c o n u n a r e t e c h e c o i n v o l g a i l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e , l ' I s t i t u t o s u p e r i o r e d i S a n i t à e l e a s s o c i a z i o n i d i c a t e g o r i a . I m e d i a d e v o n o v e r i f i c a r e p r i m a d i p u b b l i c a r e , e l e p i a t t a f o r m e d e v o n o e s s e r e i s p i r a t e a u n p r o f o n d o s e n s o e t i c o " .