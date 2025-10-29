R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - R i c e v e r e u n a d i a g n o s i d i s c l e r o s i m u l t i p l a ( S m ) s i g n i f i c a t r o v a r s i i m p r o v v i s a m e n t e d i f r o n t e a u n c a m b i a m e n t o r a d i c a l e , c h e t r a v o l g e o g n i c e r t e z z a . " T r a s f o r m a r e i l m a r e m o t o e m o t i v o d i q u e l m o m e n t o i n u n ’ e s p e r i e n z a c h e , e l a b o r a t a i n s i e m e , p u ò r e s t i t u i r e s e n s o e p o s s i b i l i t à d i f u t u r o " , p e r c h é l a v i t a " n o n è s o l o m a l a t t i a " , p e r q u e s t o v a " c o l t i v a t a l a s p e r a n z a " . È i l p e r c o r s o s u g g e r i t o d a M a r t i n a B o r g h i , p s i c o l o g a d e l C e n t r o r e g i o n a l e S c l e r o s i m u l t i p l a d e l l ’ A o u S a n L u i g i G o n z a g a d i O r b a s s a n o ( T o r i n o ) e c o a u t r i c e d e l l i b r o ‘ V i v e r e c o n l a s c l e r o s i m u l t i p l a ’ , i n u n a r t i c o l o p u b b l i c a t o s u l s i t o ‘ l i v i n g l i k e y o u . c o m / i t , d e d i c a t o a l d i a l o g o t r a m e d i c o e p a z i e n t e . L a d i a g n o s i d i S m è " u n o s p a r t i a c q u e p r o f o n d o n e l l a v i t a d i u n a p e r s o n a , s p e s s o g i o v a n e e f i n o a q u e l m o m e n t o i n b u o n a s a l u t e - s p i e g a l a p s i c o l o g a - I l t r a t t o c r o n i c o d e l l a m a l a t t i a , i l f a t t o c h e n o n s i p o s s a g u a r i r e , l a s u a i m p r e v e d i b i l i t à e l ’ a n d a m e n t o a l t a l e n a n t e – c o n f a s i d i p e g g i o r a m e n t o e s i n t o m i v i s i b i l i o i n v i s i b i l i , c o m e l a f a t i c a – s e g n a n o u n c a m b i a m e n t o r a d i c a l e " . L a m a l a t t i a n o n c o l p i s c e s o l o i l c o r p o , m a h a u n i n t e s o i m p a t t o e m o t i v o . " P r e v a l g o n o r e a z i o n i c o m e s e n s o d i i m p o t e n z a p e r l a p e r c e z i o n e d i e s s e r e ‘ i n t r a p p o l a ’ , d i s o r i e n t a m e n t o , c o n f u s i o n e , a n s i a p e r i l f u t u r o o , a n c o r a , r a b b i a - r a c c o n t a B o r g h i - C i s i c o n f r o n t a c o n u n ‘ p r i m a ’ e u n ‘ d o p o ’ : i l c o r p o n o n è p i ù p e r c e p i t o c o m e l o s t e s s o , l a q u o t i d i a n i t à v a r i m o d u l a t a e i l f u t u r o v i e n e s p e s s o i m m a g i n a t o i n s c e n a r i d i g r a v e i n v a l i d i t à . T u t t o q u e s t o g e n e r a a n g o s c i a " , s i l e g g e n e l s i t o s p e c i a l i z z a t o . M a n o n è s o l o l a p e r s o n a c o n s c l e r o s i m u l t i p l a a e s s e r e t r a v o l t a . A n c h e l a f a m i g l i a , g l i a m i c i , l e p e r s o n e p i ù v i c i n e v i v o n o u n m o m e n t o d i f o r t e d i s o r i e n t a m e n t o . " N e i g e n i t o r i d i r a g a z z i o g i o v a n i a d u l t i , a d e s e m p i o , e m e r g o n o a n s i e f o r t i s s i m e p e r i l f u t u r o , i n s i e m e a l l a p a u r a d i n o n p o t e r e s s e r e d ’ a i u t o . I l r i s c h i o – i l l u s t r a l ’ e s p e r t a – è c h e s i a d o t t i n o a t t e g g i a m e n t i i p e r p r o t e t t i v i c h e , i n v e c e d i s o s t e n e r e , f i n i s c o n o p e r c r e a r e f r i z i o n i " . A n c h e l e a m i c i z i e p o s s o n o e n t r a r e i n c r i s i . " S p e s s o g l i a m i c i n o n s a n n o c o m e c o m p o r t a r s i e , p e r t i m o r e d i f e r i r e , p r e f e r i s c o n o t a c e r e - o s s e r v a - M a i l s i l e n z i o r i s c h i a d i f a r s e n t i r e l a p e r s o n a s o l a e n o n c o m p r e s a . U n a c o m u n i c a z i o n e a p e r t a e s i n c e r a , s e n z a p i e t i s m i , è i n v e c e i l p r i m o p a s s o p e r u n s o s t e g n o a u t e n t i c o ” . I n q u e s t o p e r c o r s o , i l s u p p o r t o p s i c o l o g i c o d i v e n t a u n o s t r u m e n t o p r e z i o s o , r i c h i e s t o o g g i “ s e m p r e p i ù s p e s s o a n c h e d a i p a z i e n t i s t e s s i " . C e r t o , o g g i p e r ò l a s c l e r o s i m u l t i p l a s i c o l l o c a i n u n c o n t e s t o t e r a p e u t i c o m o l t o d i v e r s o r i s p e t t o a l p a s s a t o : i t r a t t a m e n t i s o n o p i ù e f f i c a c i , e i p a z i e n t i h a n n o u n r u o l o p i ù c o n s a p e v o l e e p a r t e c i p a t i v o . " Q u e s t o f a v o r i s c e a n c h e u n p r o c e s s o d i c u r a c o n d i v i s o t r a m e d i c o e p a z i e n t e , l a c o s i d d e t t a s h a r e d d e c i s i o n m a k i n g . I l p a z i e n t e , s o s t e n u t o a n c h e d a l l o p s i c o l o g o - c h i a r i s c e B o r g h i - è i n c o r a g g i a t o a d a s s u m e r e u n r u o l o a t t i v o : c o m p r e n d e r e l e t e r a p i e , a f f r o n t a r n e g l i e f f e t t i c o l l a t e r a l i , p a r t e c i p a r e a l l e s c e l t e s u l l a p r o p r i a s a l u t e . T u t t o c i ò a u m e n t a i l s e n s o d i c o n t r o l l o e r i d u c e i l v i s s u t o d i i m p o t e n z a " . A l c e n t r o d e l l a v o r o p s i c o l o g i c o c i s o n o p a r o l e c h i a v e c o m e r e s i l i e n z a e a u t o e f i c a c i a , c i o è l a " c a p a c i t à d i m a n t e n e r e u n c o n t r o l l o s a n o s u l l a p r o p r i a v i t a e s u l l a p r o p r i a m a l a t t i a " , p r e c i s a l ’ e s p e r t a . A q u e s t o s i a g g i u n g e " l ’ a t t r i b u z i o n e d i s e n s o " , q u i n d i " t r o v a r e n u o v i s i g n i f i c a t i , r i d e f i n i r e o b i e t t i v i , n o n r e s t a r e b l o c c a t i s u l l a m a l a t t i a " , m a v i v e r e . U n p a s s a g g i o p a r t i c o l a r m e n t e d e l i c a t o r i g u a r d a l e d o n n e , s p e s s o c o l p i t e i n g i o v a n e e t à . " P u ò a c c a d e r e d i d o v e r m e t t e r e i n p a u s a a l c u n i p r o g e t t i , c o m e l a g r a v i d a n z a , p e r p o t e r s i o c c u p a r e d e l l a m a l a t t i a . È u n s a n o p r o c e s s o d i r e v i s i o n e d e l l e p r i o r i t à - r i f e r i s c e - O g g i , p e r ò , g r a z i e a l l e n u o v e t e r a p i e , i l d e s i d e r i o d i m a t e r n i t à n o n è i m p o s s i b i l e : p u ò e s s e r e s e m p l i c e m e n t e p o s t i c i p a t o " . L ’ i n v i t o d e l l a p s i c o l o g a è s e m p l i c e m a p o t e n t e : " A f f r o n t a r e l e q u e s t i o n i , e v i t a r e l ’ e v i t a m e n t o , e s o p r a t t u t t o n o n p e r d e r s i d ’ a n i m o . N e i m o m e n t i b u i , q u a n d o l a m a l a t t i a p e g g i o r a e s e m b r a c h e t u t t o s i a p e r d u t o , è f o n d a m e n t a l e a n c o r a r s i a i r i c o r d i p o s i t i v i : g l i o b i e t t i v i r a g g i u n t i , i m o m e n t i f e l i c i v i s s u t i a n c h e c o n l a m a l a t t i a . L a v i t a n o n è s e m p r e s t a t a – e n o n d e v e d i v e n t a r e – s o l o m a l a t t i a " , p e r q u e s t o , r i m a r c a , v a l e l a p e n a " c o l t i v a r e l a s p e r a n z a ” . L ’ a r t i c o l o c o m p l e t o è s u l l i v i n g l i k e y o u . c o m / i t .