R o m a , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n o c c a s i o n e d e l M e s e d e l l a c o n s a p e v o l e z z a d e l d o l o r e , c h e s i c e l e b r a a s e t t e m b r e , V i a t r i s I t a l i a , a z i e n d a d e l g r u p p o V i a t r i s , u n a r e a l t à g l o b a l e c h e o p e r a n e l l ' a m b i t o d e l l a s a l u t e , r i n n o v a i l p r o p r i o i m p e g n o n e l s e n s i b i l i z z a r e l ' o p i n i o n e p u b b l i c a s u u n a c o n d i z i o n e t a n t o d i f f u s a q u a n t o t r a s c u r a t a : l ' i m p a t t o d e l d o l o r e n e l l a v i t a q u o t i d i a n a . L a p e r f o r m a n c e d e l l a c a m p a g n a ' V i a d a l d o l o r e ' , r e a l i z z a t a t r a l e v i e d i M i l a n o , v u o l e p o r t a r e a l l a l u c e l ' i m p a t t o c h e i l d o l o r e p u ò a v e r e n e l l a q u o t i d i a n i t à : s p e s s o s i i n s i n u a n e l l a v i t a d e l l e p e r s o n e s e n z a l a s c i a r e s e g n i v i s i b i l i , m a è c a p a c e d i c o m p r o m e t t e r e p r o f o n d a m e n t e l a q u a l i t à d e l l a v i t a . D e i p e r f o r m e r h a n n o m e s s o i n s c e n a l a q u o t i d i a n i t à d i u n a p e r s o n a a f f e t t a d a d o l o r e p e r s i s t e n t e , s i m u l a n d o l e d i f f i c o l t à n e i m o v i m e n t i , c o m e c a m m i n a r e , l e e s i t a z i o n i n e i g e s t i p i ù s e m p l i c i e i l p e s o e m o t i v o c h e a c c o m p a g n a o g n i a z i o n e q u o t i d i a n a , s u s c i t a n d o p a r t i c o l a r e c u r i o s i t à e i n t e r e s s e d a p a r t e d e i p a s s a n t i . A t t r a v e r s o i l l i n g u a g g i o d e l c o r p o h a n n o m o s t r a t o e r e s o t a n g i b i l e u n a r e a l t à t r o p p o s p e s s o i n v i s i b i l e , m a d i f f u s a . L a c a m p a g n a ' V i a d a l d o l o r e ' , a v v i a t a l o s c o r s o a n n o , è s t a t a i d e a t a p e r c o i n v o l g e r e i n m o d o m i r a t o t u t t i g l i a t t o r i c h i a v e n e l p e r c o r s o d i c u r a - m e d i c i , f a r m a c i s t i e p a z i e n t i - a t t r a v e r s o u n a s t r a t e g i a m u l t i c a n a l e i n t e g r a t a . I l p i a n o h a p r e v i s t o l a r e a l i z z a z i o n e d i m a t e r i a l i i n f o r m a t i v i d e d i c a t i , u n a s o l i d a p r e s e n z a d i g i t a l e , l a p a r t e c i p a z i o n e a t t i v a a c o n g r e s s i d i s e t t o r e e u n c o s t a n t e i m p e g n o n e l l a f o r m a z i o n e d e i p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i . L e a t t i v i t à m e s s e i n c a m p o h a n n o r i s c o s s o u n r i s c o n t r o p a r t i c o l a r m e n t e p o s i t i v o , s o p r a t t u t t o d a p a r t e d e l l a c o m u n i t à m e d i c a , a c o n f e r m a d e l l ' e f f i c a c i a e d e l l a r i l e v a n z a d e l l a c a m p a g n a n e l s e n s i b i l i z z a r e e s u p p o r t a r e u n a g e s t i o n e p i ù c o n s a p e v o l e e t e m p e s t i v a d e l d o l o r e , s o t t o l i n e a n o i p r o m o t o r i . I l d o l o r e - r i c o r d a u n a n o t a - r a p p r e s e n t a s e c o n d o g l i e s p e r t i u n a d e l l e e s p e r i e n z e p i ù u n i v e r s a l i e , a l c o n t e m p o , p i ù c o m p l e s s e d a c o m p r e n d e r e e t r a t t a r e . I n a m b i t o m e d i c o è p o s s i b i l e d i s t i n g u e r l o i n q u a t t r o t i p o l o g i e p r i n c i p a l i : n o c i c e t t i v o , c a u s a t o d a d a n n i a i t e s s u t i ; n e u r o p a t i c o , d e r i v a n t e d a l e s i o n i o d i s f u n z i o n i d e l s i s t e m a n e r v o s o ; n o c i p l a s t i c o , d o v u t o a u n ' a l t e r a t a e l a b o r a z i o n e d e l d o l o r e d a p a r t e d e l s i s t e m a n e r v o s o c e n t r a l e ; m i s t o , c h e c o m b i n a p i ù m e c c a n i s m i d o l o r o s i s i m u l t a n e a m e n t e n e l l a s t e s s a a r e a d e l c o r p o , c o m e a d e s e m p i o l a l o m b a l g i a c r o n i c a , r i c o n o s c i u t a c o m e l a p r i n c i p a l e c a u s a d i d i s a b i l i t à n e l m o n d o , c o n u n a p r e v a l e n z a s t i m a t a s u p e r i o r e a l 7 0 % n e l l e s o c i e t à i n d u s t r i a l i z z a t e . I l d o l o r e n o c i c e t t i v o è s p e s s o a s s o c i a t o a c o n d i z i o n i i n f i a m m a t o r i e c o m e t e n d i n i t i , b o r s i t i e a r t r i t i , o p p u r e a t r a u m i a r t i c o l a r i . E ' p e r e s e m p i o f r e q u e n t e n e i c a s i d i i n s t a b i l i t à c r o n i c a d e l l a c a v i g l i a , d o v e l a p e r s i s t e n z a d e l d a n n o t i s s u t a l e g e n e r a d o l o r e a n c h e a l u n g o t e r m i n e . I l d o l o r e n e u r o p a t i c o , i n v e c e , s i m a n i f e s t a i n p a t o l o g i e c o m e l a n e u r o p a t i a p e r i f e r i c a o l a r a d i c o l o p a t i a . I l d o l o r e n o c i p l a s t i c o , m e n o n o t o , m a s e m p r e p i ù r i c o n o s c i u t o , è c a r a t t e r i s t i c o d i c o n d i z i o n i i n c u i n o n s i r i s c o n t r a n o d a n n i e v i d e n t i m a i l d o l o r e è c o m u n q u e r e a l e e d e b i l i t a n t e . N e s o n o e s e m p i o l a f i b r o m i a l g i a , l a s i n d r o m e d a s t a n c h e z z a c r o n i c a e l e m a l a t t i e i n f i a m m a t o r i e i n t e s t i n a l i ( I b d ) , l a c u i i n c i d e n z a è i n a u m e n t o a n c h e i n I t a l i a , c o n t a s s i c h e t o c c a n o i 9 3 , 8 c a s i p e r 1 0 0 m i l a a b i t a n t i . I n f i n e , l a f o r m a m i s t a è t r a l e p i ù d i f f i c i l i d a t r a t t a r e : i n I t a l i a , c o m e r i p o r t a t o i n a l c u n i s t u d i , i n t e r e s s a c i r c a i l 3 4 % d e i p a z i e n t i c o n d o l o r e c r o n i c o , c o n o s t e o a r t r o s i e l o m b a l g i a c r o n i c a t r a i p r i n c i p a l i e s e m p i . N o n o s t a n t e l a d i f f u s i o n e e l a v a r i e t à d e l l e f o r m e d i d o l o r e - p r o s e g u e l a n o t a - m o l t e p e r s o n e n o n n e p a r l a n o i n m o d o a p e r t o c o n i p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i : p e r m o t i v i c u l t u r a l i , e m o t i v i , o p e r m a n c a n z a d i c o n s a p e v o l e z z a d e l l a p r o p r i a c o n d i z i o n e , i l d o l o r e v i e n e m i n i m i z z a t o o i g n o r a t o . Q u e s t o s i l e n z i o p u ò p e r ò p o r t a r e a d i a g n o s i t a r d i v e , t r a t t a m e n t i i n e f f i c a c i e a u n a g e s t i o n e d e l d o l o r e n o n a d e g u a t a . S u p e r a r e i l t a b ù c h e i l d o l o r e d e b b a e s s e r e s e m p l i c e m e n t e s o p p o r t a t o è i l p r i m o p a s s o p e r c o s t r u i r e u n d i a l o g o a u t e n t i c o t r a m e d i c o e p a z i e n t e , i n g r a d o d i f a v o r i r e u n a p r e s a i n c a r i c o t e m p e s t i v a , p e r s o n a l i z z a t a e d e f f i c a c e . C o n q u e s t o n u o v o v i d e o , r e a l i z z a t o p e r r a c c o n t a r e l a p e r f o r m a n c e , s i i n t e n d e r i b a d i r e c h e o g n i t i p o l o g i a e g r a d o d i d o l o r e m e r i t a a s c o l t o . A n c h e q u a n d o n o n è e v i d e n t e , p e r c h é p u ò c o m p r o m e t t e r e l ' a u t o n o m i a , i l l a v o r o , l e r e l a z i o n i e l ' e q u i l i b r i o p s i c o l o g i c o . D a r e f o r m a a l d o l o r e è u n a t t o d i c o n s a p e v o l e z z a c h e p e r m e t t e d i a c c e n d e r e i r i f l e t t o r i s u l l a q u o t i d i a n i t à d e i p a z i e n t i . " I l d o l o r e , s o p r a t t u t t o n e l l a s u a f o r m a c r o n i c a , p u ò i s o l a r e e l i m i t a r e p r o f o n d a m e n t e c h i n e è c o l p i t o . C o n l a c a m p a g n a ' V i a d a l d o l o r e ' v o g l i a m o p o r r e l ' a t t e n z i o n e s u u n a r e a l t à s p e s s o i n v i s i b i l e e c h e i m p a t t a i n m o d o s i g n i f i c a t i v o l a q u a l i t à d i v i t a d e l l e p e r s o n e - d i c h i a r a M a t t e o S u r a c e , M e d i c a l L e a d I t a l y & H e a d o f N o r t h C l u s t e r E u r o p e - I n l i n e a c o n l a n o s t r a m i s s i o n d i c o n s e n t i r e a l l e p e r s o n e n e l m o n d o d i v i v e r e u n a v i t a p i ù s a n a i n o g n i s u a f a s e , s i a m o a l f i a n c o d e i p a z i e n t i , d e i c l i n i c i e d e i f a r m a c i s t i p e r p r o m u o v e r e u n a m a g g i o r e c o n s a p e v o l e z z a d e l l e d i v e r s e t i p o l o g i e d i d o l o r e , f a v o r i r e u n a d i a g n o s i p r e c o c e e p e r m e t t e r e a c i a s c u n o d i t r o v a r e l a g i u s t a r i s p o s t a a l l e p r o p r i e n e c e s s i t à d i s a l u t e " . I l v i d e o d e l l a p e r f o r m a n c e s a r à d i s p o n i b i l e , i n s i e m e a i c o n t e n u t i e d u c a t i v i d e l l a c a m p a g n a ' V i a d a l s o l o r e ' , s u l s i t o w e b u f f i c i a l e w w w . v i a d a l d o l o r e . i t e s u l l e p a g i n e s o c i a l , i n p a r t i c o l a r e s u F a c e b o o k e I n s t a g r a m . Q u e s t i c a n a l i o f f r o n o m a t e r i a l i d i a p p r o f o n d i m e n t o p e r a u m e n t a r e l a c o n s a p e v o l e z z a s u l l e d i v e r s e f o r m e d i d o l o r e , p r o m u o v e r e i l d i a l o g o m e d i c o - p a z i e n t e - a s e g u i t o d i u n p r i m o c o n f r o n t o c o n i l f a r m a c i s t a - e i n c o r a g g i a r e u n a g e s t i o n e p i ù a t t i v a , i n f o r m a t a e p a r t e c i p a t a d e l l a p r o p r i a s a l u t e .