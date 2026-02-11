R o m a , 1 1 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " E ' i m p o r t a n t i s s i m o a c c e n d e r e i r i f l e t t o r i s u q u e s t a p a t o l o g i a p e r f a r c a p i r e a i p a z i e n t i c h e c i s o n o s o l u z i o n i , c h e c i s o n o s t r a d e c h e b i s o g n a p e r c o r r e r e , c h e n o n è u n p r o b l e m a d a s o p p o r t a r e o a d d i r i t t u r a n a s c o n d e r e , c o n l e c o n s e g u e n z e c h e q u e s t o p o t r e b b e c o m p o r t a r e " . C o s ì G i o v a n n i P e l l a c a n i , p r e s i d e n t e S i d e m a s t ( S o c i e t à i t a l i a n a d i d e r m a t o l o g i a m e d i c a , c h i r u r g i c a , e s t e t i c a e d i m a l a t t i e s e s s u a l m e n t e t r a s m e s s e ) e p r o f e s s o r e d e l l ' u n i v e r s i t à S a p i e n z a d i R o m a , i n t e r v e n e n d o p e r l a c a m p a g n a d i i n f o r m a z i o n e e s e n s i b i l i z z a z i o n e ' P r e n d i i n m a n o l a t u a v i t a ' p r o m o s s a d a L e o P h a r m a c o n i l p a t r o c i n i o d e l l ' a s s o c i a z i o n e p a z i e n t i A n d e a , d i S i d e m a s t e S i d a p a . " E ' u n p r o b l e m a s p e s s o l e g a t o a l m o n d o d e l l a v o r o , m a n o n s e m p r e - s o t t o l i n e a l ' e s p e r t o - A v o l t e c i s o n o a n c h e a l t r i f a t t o r i e a l t r e c a u s e . L e p r o m e s s e d i m i r a c o l i r i m a n g o n o s e m p r e s o l o d e l l e p r o m e s s e , m a c i s o n o t e r a p i e e f f i c a c i e p e r c o r s i d i a g n o s t i c i c h e a i u t a n o a r i s o l v e r e i l p r o b l e m a : i l d e r m a t o l o g o a c c o m p a g n a i l p a z i e n t e n e l l a r i c e r c a e q u e s t a s o l u z i o n e " . U n a p e r s o n a " c h e s o s p e t t a d i a v e r e u n e c z e m a c r o n i c o d e l l e m a n i , u n a d e r m a t i t e i n t e n s a , c h e f a a n c h e t a g l i , c h e d à i s p e s s i m e n t o " , d o l o r e e " p r u r i t o c o m e s i n t o m o i m p o r t a n t e , d e v e f a r s i v e d e r e i n n a n z i t u t t o d a u n d e r m a t o l o g o - r a c c o m a n d a P e l l a c a n i - p e r c h é l a p r i m a c o s a d a f a r e è l a d i a g n o s i d i f f e r e n z i a l e . I l q u a d r o c l i n i c o d i s o l i t o è c r o n i c o e c o m p l e s s o , e d è i m p o r t a n t e a v v i a r e i l p e r c o r s o d i a g n o s t i c o c o r r e t t o : c e r c a r e l e c a u s e , q u i n d i i p r e s i d i c h e a i u t a n o a p r o t e g g e r e e p o i , o v v i a m e n t e , a r r i v a r e a l l a p a r t e r i s o l u t i v a c h e è l a t e r a p i a . M a l a t e r a p i a f u n z i o n a s o l o s e s i è c a p i t o b e n e q u a l i p o s s o n o e s s e r e l e c a u s e e s i c e r c a n o d i e v i t a r l e , p e r c h é l ' e s p o s i z i o n e d e l l e m a n i a g l i a g e n t i è s p e s s o l a c a u s a d e l l a d e r m a t i t e , d e l l a s u a c r o n i c i z z a z i o n e . L ' e c z e m a c r o n i c o d e l l e m a n i è u n a p a t o l o g i a c h e i n c i d e f o r t e m e n t e s u l l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e l p a z i e n t e n e l l e a t t i v i t à q u o t i d i a n e e n e l l a v o r o - s o t t o l i n e a l o s p e c i a l i s t a - A n c h e s o l o b a n a l m e n t e p e l a r e d e l l a f r u t t a u n p o ' a c i d a p r o v o c a d o l o r e . I n o l t r e l a m a n o d i c h i s o f f r e d i q u e s t a p a t o l o g i a è b r u t t a d a v e d e r e e i m p e d i s c e , a n c h e p e r q u e s t o , i c o n t a t t i s o c i a l i " . I n q u e s t o c o n t e s t o S i d e m a s t , o l t r e a e s s e r e a t t i v a p e r e s s e r e u n r i f e r i m e n t o i n f o r m a t i v o a u t o r e v o l e , i n t e m p i d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , d o t t o r G o o g l e e f a k e n e w s " v u o l e a n c h e i n t e r f a c c i a r s i , n o n s o l o c o n i l p a z i e n t e d a n d o l e i n f o r m a z i o n i g i u s t e - e v i d e n z i a P e l l a c a n i - m a a n c h e d i a l o g a r e c o n l e i s t i t u z i o n i , p e r f a r c o m p r e n d e r e q u a n t o s i a i m p o r t a n t e i n v e s t i r e p e r l a r i s o l u z i o n e d i u n p r o b l e m a c h e r i g u a r d a l a s a l u t e p u b b l i c a e i l b e n e s s e r e d e l c i t t a d i n o : s e i o h o u n e c z e m a c r o n i c o a l l e m a n i e n o n l o c u r o , n o n p o s s o l a v o r a r e e d i v e n t o u n c a r i c o s o c i a l e . I n t e r v e n i r e è q u i n d i e s s e n z i a l e : m i g l i o r a l a q u a l i t à d i v i t a d e l p a z i e n t e e p o r t a b e n e f i c i s o c i o - e c o n o m i c i c o n c r e t i " .