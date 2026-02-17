R o m a , 1 7 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L ' a t t i v i t à m o t o r i a è u n p i l a s t r o f o n d a m e n t a l e p e r l a c r e s c i t a d e i b a m b i n i , " n o n s o l o s o t t o i l p r o f i l o d e l l a s a l u t e f i s i c a , v i s t o c h e p r e v i e n e o b e s i t à e s o v r a p p e s o c o n t u t t e l e c o m p l i c a n z e a s s o c i a t e , m a a n c h e p s i c o l o g i c o e r e l a z i o n a l e " . P e r q u e s t o è i m p o r t a n t e " s e g u i r e l e t a p p e e v o l u t i v e p a r t e n d o d a l g i o c o - m o t r i c i t à " , r i s p e t t a n d o l e i n c l i n a z i o n i p e r s o n a l i . L o s o s t e n g o n o g l i e s p e r t i o s p i t i i n ' A d i a t t i v i t à m o t o r i a ' , i l n u o v o e p i s o d i o d e l v o d c a s t ' L e 6 A - L a s a l u t e s i c o s t r u i s c e d a p i c c o l i ' , r e a l i z z a t o d a A d n k r o n o s i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a S o c i e t à i t a l i a n a d i p e d i a t r i a ( S i p ) e o n l i n e d a o g g i s u i c a n a l i Y o u T u b e , S p o t i f y e n e l l a s e z i o n e P o d c a s t d i a d n k r o n o s . S e c o n d o l e r a c c o m a n d a z i o n i d e l l ' O m s - O r g a n i z z a z i o n e m o n d i a l e d e l l a s a n i t à , i b a m b i n i d o v r e b b e r o s v o l g e r e a l m e n o u n ' o r a a l g i o r n o d i a t t i v i t à f i s i c a . T u t t a v i a , i d a t i d e l l a s o r v e g l i a n z a ' O k k i o a l l a S a l u t e ' d e l l ' I s t i t u t o s u p e r i o r e d i s a n i t à r e s t i t u i s c o n o u n q u a d r o d i s e d e n t a r i e t à e u s o d i s c h e r m i c h e r i d u c o n o i l t e m p o d e d i c a t o a l m o v i m e n t o : 1 b a m b i n o s u 5 n o n f a p r o p r i o a t t i v i t à f i s i c a e o l t r e i l 7 0 % v a a s c u o l a i n a u t o , m e n t r e o g n i g i o r n o i p i c c o l i t r a s c o r r o n o 2 o r e d a v a n t i a s m a r t p h o n e , t a b l e t o c o m p u t e r . G l i e s p e r t i d e l l a S i p h a n n o m e s s o a p u n t o u n a p i r a m i d e d e l l ' a t t i v i t à m o t o r i a . " A t t i v i t à m o t o r i a n o n s i g n i f i c a s o l o a t t i v i t à s p o r t i v a s t r u t t u r a t a - a f f e r m a R i n o A g o s t i n i a n i , p r e s i d e n t e S i p - E ' m o v i m e n t o a n c h e f a r e o g n i g i o r n o u n t r a t t o d i s t r a d a a p i e d i o p p u r e f a r e l e s c a l e . A n c h e a i u t a r e i n c a s a , m u o v e r s i p e r r i m e t t e r e l e c o s e a p o s t o : s o n o t u t t e a t t i v i t à m o t o r i e e h a n n o u n a f i n a l i t à p o s i t i v a , a n c h e d a l p u n t o d i v i s t a r e l a z i o n a l e " . S e c o n d o A g o s t i n i a n i , è f o n d a m e n t a l e c h e i g e n i t o r i i n c o r a g g i n o i l m o v i m e n t o s e n z a t r a s f o r m a r l o i n u n a c o m p e t i z i o n e . " I l f i n e n o n è f a r l i d i v e n t a r e c a m p i o n i - a v v e r t e - m a f a r l i d i v e n t a r e p e r s o n e c o n t e n t e d i q u e l l a c h e è l a l o r o a t t i v i t à , e s o p r a t t u t t o n o n d e v e " c o m p e n s a r e " c i ò c h e i l g e n i t o r e n o n è r i u s c i t o a f a r e " . D a l p u n t o d i v i s t a e d u c a t i v o " i b a m b i n i v a n n o a c c o m p a g n a t i , n o n s o l o f i s i c a m e n t e , m a a n c h e c u l t u r a l m e n t e " , s p i e g a A t t i l i o T u r c h e t t a , e s p e r t o p e r l e a t t i v i t à s p o r t i v e d e l l a S i p e r e s p o n s a b i l e M e d i c i n a d e l l o s p o r t o s p e d a l e p e d i a t r i c o B a m b i n o G e s ù d i R o m a . " E ' i m p o r t a n t e f a r c o n o s c e r e p i ù s p o r t e l a s c i a r e c h e s i a n o l o r o a s c e g l i e r e - p r e c i s a - L o s p o r t d e v e i n s e g n a r e a n c h e a p e r d e r e " , o l t r e c h e a v i n c e r e , e d e v e " s e g u i r e l e t a p p e e v o l u t i v e d e l b a m b i n o . U n b a m b i n o d i 3 - 4 a n n i è o p p o r t u n o c h e v e n g a a v v i a t o a c o n d i z i o n i d i g i o c o - m o t r i c i t à - i l l u s t r a T u r c h e t t a - N o n p u ò f a r e u n o s p o r t v e r o e p r o p r i o , d e v e i m p a r a r e a m u o v e r e i l s u o c o r p o n e l l o s p a z i o , f a r e c o s e s e m p l i c i c h e p o t r e b b e r o s e m b r a r e b a n a l i , m a s o n o m o l t o s o f i s t i c a t e , c o m e a l z a r s i , s e d e r s i , a n d a r e a d e s t r a e a s i n i s t r a , l a n c i a r e u n o g g e t t o , a f f e r r a r l o , t u t t o q u e s t o a t t r a v e r s o i l g i o c o " . C o n l a c r e s c i t a s i p a s s a g r a d u a l m e n t e a d a t t i v i t à p i ù s t r u t t u r a t e . " A 5 - 6 a n n i p u ò e s s e r e i n t r o d o t t o a d a t t i v i t à p i ù c o m p l e t e c o m e i l n u o t o o l a m i n i - a t l e t i c a - s u g g e r i s c e l ' e s p e r t o - A 7 - 8 a n n i c o m i n c i a r e u n a p r i m a f a s e d i s p e c i a l i z z a z i o n e c o n s p o r t c o m e c a l c i o , m i n i - r u g b y , m i n i - b a s k e t , m i n i - v o l l e y o a r t i m a r z i a l i . P o i , c o n l a c r e s c i t a , s i e n t r a n e l l e a t t i v i t à p i ù s p e c i f i c h e , a n c h e a g o n i s t i c h e . M a l a c o s a f o n d a m e n t a l e è c h e i l b a m b i n o s i d i v e r t a s e m p r e " . P u ò c a p i t a r e c h e a l c u n i b a m b i n i m o s t r i n o r e s i s t e n z a v e r s o l ' a t t i v i t à f i s i c a . I n q u e s t i c a s i , i p e d i a t r i s u g g e r i s c o n o d i r i s p e t t a r e i n c l i n a z i o n i e p r e f e r e n z e p e r s o n a l i . " E ' d i f f i c i l e t r o v a r e u n b a m b i n o a c u i n o n p i a c c i a a s s o l u t a m e n t e n u l l a - o s s e r v a A g o s t i n i a n i - U n p o ' d i i n c o r a g g i a m e n t o v a f a t t o , p e r c h é l o s p o r t è u n a g r a n d e p a l e s t r a d i v i t a . I n s e g n a c h e p e r r a g g i u n g e r e u n r i s u l t a t o b i s o g n a i m p e g n a r s i e , n e g l i s p o r t d i s q u a d r a , f a c a p i r e q u a n t o s i a i m p o r t a n t e c o l l a b o r a r e c o n g l i a l t r i " . U n o d e i d u b b i p i ù d i f f u s i r i g u a r d a l a p o s s i b i l i t à d i p r a t i c a r e s p o r t n e i b a m b i n i c o n p r o b l e m i r e s p i r a t o r i . S u l l a q u e s t i o n e R e n a t o C u t r e r a , d i r e t t o r e d e l l ' U n i t à o p e r a t i v a d i B r o n c o p n e u m o l o g i a d e l B a m b i n o G e s ù , c h i a r i s c e c h e n o n e s i s t o n o c o n t r o i n d i c a z i o n i a s s o l u t e . L ' a s m a n o n h a f e r m a t o c a m p i o n i q u a l i l a n u o t a t r i c e F e d e r i c a P e l l e g r i n i , i l c i c l i s t a M i g u e l I n d u r a i n e i l c a l c i a t o r e D a v i d B e c k h a m , e n o n d e v e f e r m a r e n e p p u r e i p i ù p i c c o l i . " S o f f r o n o d i b r o n c h i t e a s m a t i c a o b r o n c o s p a s m o i l 2 5 % d e i b a m b i n i i n e t à p r e s c o l a r e e 1 s u 1 0 i n e t à s c o l a r e - r i c o r d a C u t r e r a - A v o l t e i g e n i t o r i p e n s a n o c h e , s i c c o m e i l b a m b i n o h a l ' a s m a , è m e g l i o c h e n o n s i m u o v a . E ' f a l s o " . S e c o n d o l o s p e c i a l i s t a , l a c h i a v e è i l c o n t r o l l o d e l l a m a l a t t i a . " U n b a m b i n o c h e q u a n d o c o r r e o f a l e s c a l e h a a f f a n n o o t o s s e p r o b a b i l m e n t e h a u n ' a s m a n o n c o n t r o l l a t a e d e v e r i v o l g e r s i a l p e d i a t r a o a c e n t r i s p e c i a l i s t i c i . S p e s s o b a s t a u n a t e r a p i a p r e v e n t i v a c o n s p r a y . A n c h e n e l l ' a s m a d a s f o r z o s i p o s s o n o u s a r e b r o n c o d i l a t a t o r i p r i m a d e l l ' a t t i v i t à f i s i c a . N o n c i s o n o s c u s e p e r c h i v u o l e p r a t i c a r e l o s p o r t c h e g l i p i a c e " . P e r q u a n t o r i g u a r d a i f a l s i m i t i , c o m e l ' i d e a c h e a l c u n e d i s c i p l i n e s p o r t i v e p o s s a n o i n f l u e n z a r e l ' a l t e z z a o l o s v i l u p p o f i s i c o , T u r c h e t t a f a c h i a r e z z a : " N o n è v e r o c h e b a s k e t e p a l l a v o l o f a n n o d i v e n t a r e a l t i e n o n è v e r o c h e l a g i n n a s t i c a r i t m i c a o a r t i s t i c a i m p e d i s c a n o l a c r e s c i t a . S o n o l e c a r a t t e r i s t i c h e g e n e t i c h e i n d i v i d u a l i c h e d e t e r m i n a n o q u e s t e c o n d i z i o n i . L o s p o r t s e m m a i s e l e z i o n a c h i p o s s i e d e d e t e r m i n a t e c a r a t t e r i s t i c h e f i s i c h e " . I l m o v i m e n t o è s t r e t t a m e n t e l e g a t o a u n a c o r r e t t a a l i m e n t a z i o n e . A s o t t o l i n e a r e i l f a t t o c h e s e d e n t a r i e t à e s o v r a p p e s o p o s s a n o a l i m e n t a r s i r e c i p r o c a m e n t e , C u t r e r a e v i d e n z i a c h e " i l b a m b i n o o b e s o s p e s s o h a p o c a v o g l i a d i f a r e a t t i v i t à f i s i c a p e r c h é s i s e n t e i n d i f f i c o l t à r i s p e t t o a g l i a l t r i . S i c r e a u n c i r c o l o v i z i o s o " . P e r q u e s t o l ' a u s p i c i o è c h e a n c h e l a s c u o l a p o s s a " o f f r i r e a t t i v i t à m o t o r i a n e l p o m e r i g g i o " . L a c o m u n i c a z i o n e c o n i b a m b i n i g i o c a u n r u o l o c e n t r a l e , s o p r a t t u t t o q u a n d o s i a f f r o n t a n o p r o b l e m i d i p e s o . " L a c o s a d a n o n d i r e è : ' G u a r d a c o m e s e i g r a s s o ' - c o n c l u d e A g o s t i n i a n i - I l m e s s a g g i o d o v r e b b e e s s e r e : ' P r o v i a m o a v e d e r e s e r i u s c i a m o a c a m b i a r e u n p o ' i l n o s t r o p e s o c o s ì s i c o r r e p i ù f o r t e ' . U n a m o t i v a z i o n e p o s i t i v a è f o n d a m e n t a l e " . Q u e s t o e t u t t i g l i e p i s o d i c o m p l e t i d e l v o d c a s t d e l l e ' 6 A ' c o n i c o n s i g l i d e i p e d i a t r i d e l l a S i p p e r c r e s c e r e b e n e è d i s p o n i b i l e s u i c a n a l i Y o u T u b e , S p o t i f y e n e l l a s e z i o n e P o d c a s t d i a d n k r o n o s . c o m .