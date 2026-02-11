R o m a , 1 1 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - “ L ' e c z e m a c r o n i c o d e l l e m a n i r a p p r e s e n t a u n ' i m p o r t a n t e m a l a t t i a p r o f e s s i o n a l e c h e i m p a t t a n o t e v o l m e n t e s u l l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e i p a z i e n t i , i n v e s t e n d o n o n s o l o l a s f e r a e m o z i o n a l e e p s i c o l o g i c a , m a a n c h e l a p r o d u t t i v i t à l a v o r a t i v a , c o n c o n s e g u e n z e i m p o r t a n t i a n c h e d i t i p o e c o n o m i c o ” . C o s ì C a t a l d o P a t r u n o , p r e s i d e n t e S I D A P A - S o c i e t à i t a l i a n a d e r m a t o l o g i a a l l e r g o l o g i c a p r o f e s s i o n a l e e a m b i e n t a l e , i l l u s t r a i r i s u l t a t i d i a l c u n i s t u d i r e c e n t e m e n t e p u b b l i c a t i d a S I D A P A , i n o c c a s i o n e d e l l a c a m p a g n a d i i n f o r m a z i o n e e s e n s i b i l i z z a z i o n e ‘ P r e n d i i n m a n o l a t u a v i t a , p r o m o s s a d a L E O P h a r m a c o n i l p a t r o c i n i o d e l l ’ a s s o c i a z i o n e p a z i e n t i A n d e a e d e l l e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e S I D A P A e S I D e M A S T - S o c i e t à i t a l i a n a d i d e r m a t o l o g i a m e d i c a , c h i r u r g i c a , e s t e t i c a e d i m a l a t t i e s e s s u a l m e n t e t r a s m e s s e . G l i s t u d i , “ c h e h a n n o c o i n v o l t o c i r c a d u e m i l a p a z i e n t i ” , e v i d e n z i a n o , i n o l t r e , c o m e “ l e a t t u a l i t e r a p i e n o n s e m p r e s i a n o i n g r a d o d i t e n e r e s o t t o c o n t r o l l o l a m a l a t t i a - s p i e g a l ’ e s p e r t o - È c h i a r o c h e q u i n d i a v e r e a d i s p o s i z i o n e t e r a p i e c h e s i a n o e f f i c a c i e s i c u r e n e l l u n g o t e r m i n e , n o n s o l o p u ò d e t e r m i n a r e u n a r i d u z i o n e d e l l a s o f f e r e n z a f i s i c a d e l p a z i e n t e , m a a n c h e i m p a t t a r e i n m o d o s i g n i f i c a t i v o s u l l a s f e r a p s i c o l o g i c a , l a v o r a t i v a e q u i n d i e c o n o m i c a . A t a l e p r o p o s i t o , d i r e c e n t e a l c u n e t e r a p i e i n n o v a t i v e , a n c h e p e r l ' u s o l o c a l e , s i s o n o d i m o s t r a t e e s s e r e e s t r e m a m e n t e e f f i c a c i e c o n t r a s c u r a b i l i e f f e t t i a v v e r s i , p o t e n d o d a r e q u i n d i n u o v e p r o s p e t t i v e a i p a z i e n t i a f f e t t i d a e c z e m a c r o n i c o d e l l e m a n i ” . “ L ' e c z e m a c r o n i c o d e l l e m a n i - s p i e g a P a t r u n o - è u n ’ i n f i a m m a z i o n e d e l l a p e l l e c h e d u r a d a a l m e n o 3 m e s i o p p u r e c h e s i p r e s e n t a p i ù v o l t e n e l c o r s o d i u n a n n o . S i p u ò m a n i f e s t a r e c o n a s p e t t i d i v e r s i d a l l ' a r r o s s a m e n t o a l l e v e s c i c o l e , d a l l a d e s q u a m a z i o n e a l l ' i s p e s s i m e n t o c u t a n e o . S p e s s o s o n o p r e s e n t i f i s s u r a z i o n i . D i v e r s i q u a d r i p e r ò p o s s o n o c o e s i s t e r e n e l l o s t e s s o p a z i e n t e c o s ì c o m e , n e l c o r s o d e l l a v i t a , l a m a l a t t i a p u ò p r e s e n t a r s i c o n a s p e t t i d i v e r s i . C i ò c h e è c o s t a n t e è i l p r u r i t o e s o p r a t t u t t o , s e c i s o n o f i s s u r a z i o n i , è p r e s e n t e a n c h e d o l o r e ” . I l p a z i e n t e c o n e c z e m a c r o n i c o d e l l e m a n i “ s o p r a t t u t t o n e i p e r i o d i d i r i a c u t i z z a z i o n e d e l l a m a l a t t i a p u ò a v e r e o b i e t t i v e d i f f i c o l t à l a v o r a t i v e s o p r a t t u t t o q u a n d o l a p r o f e s s i o n e è m a n u a l e - r i m a r c a i l p r e s i d e n t e S I D A P A - M a p u ò i n c o n t r a r e d i f f i c o l t à a n c h e n e l l ' e s e g u i r e s e m p l i c i g e s t i e a t t i v i t à q u o t i d i a n e c o m e a b b o t t o n a r s i u n a c a m i c i a , u s a r e i l c e l l u l a r e , l a v a r s i o c u c i n a r e . I n o l t r e ” , e s s e n d o “ u n a m a l a t t i a c h e s i v e d e , c r e a u n i n d u b b i o i m b a r a z z o c o n c o n s e g u e n t i d i f f i c o l t à n e i r a p p o r t i s o c i a l i , l a v o r a t i v i o a f f e t t i v i . T u t t o c i ò p u ò p o r t a r e a d u n i n d u b b i o d i s a g i o p s i c o l o g i c o f i n o a v e r e e p r o p r i e f o r m e d i a n s i a o d e p r e s s i o n e ” . C i s o n o d e i f a t t o r i c h e p o s s o n o f a v o r i r e l a c o m p a r s a d e l l ' e c z e m a c r o n i c o d e l l e m a n i . “ S a p p i a m o c h e c h i h a s o f f e r t o o è a f f e t t o d a d e r m a t i t e a t o p i c a p i ù f a c i l m e n t e s v i l u p p a l a m a l a t t i a - c h i a r i s c e l ’ e s p e r t o - A n c h e c h i p r a t i c a p a r t i c o l a r i l a v o r i , i c o s i d d e t t i l a v o r i u m i d i c o m e q u e l l i d o m e s t i c i d i p a r r u c c h i e r e , c u o c o , b a r i s t a e c o s ì v i a , è a m a g g i o r r i s c h i o d i a v e r e i r r i t a z i o n e d e l l e m a n i . M a a v o l t e - p u n t u a l i z z a - p u ò e s s e r e s e m p l i c e m e n t e l ' a b i t u d i n e o l a n e c e s s i t à d i l a v a r s i s p e s s o l e m a n i , c o m e a d e s e m p i o a c c a d e n e g l i o p e r a t o r i s a n i t a r i , c h e p u ò i n d u r r e u n p e g g i o r a m e n t o a l l a c o m p a r s a d e l l e m a n i f e s t a z i o n i . A n c h e l ' a l l e r g i a d a c o n t a t t o s p e s s o s i m a n i f e s t a c o n e c z e m a c r o n i c o d e l l e m a n i . E q u i l ' a s p e t t o p r o f e s s i o n a l e - s o t t o l i n e a P a t r u n o - o v v i a m e n t e è m o l t o i m p o r t a n t e , i n q u a n t o s i t r a t t a d i u n a f o r m a c h e è p i ù f r e q u e n t e n e l l e p r o f e s s i o n i c h e v e n g o n o i n c o n t a t t o c o n f o r t i s e n s i b i l i z z a n t i , s e n z a d i m e n t i c a r e p e r ò c h e l e f o n t i d i s e n s i b i l i z z a z i o n e p o s s o n o e s s e r e a n c h e d i o r i g i n e e x t r a p r o f e s s i o n a l e ” . P r o p r i o p e r q u e s t o , “ t u t t i i p a z i e n t i c o n e c z e m a c r o n i c o d e l l e m a n i d e v o n o s o t t o p o r s i a l p a t c h t e s t , c h e è i l s u o s p e c i f i c o t e s t a l l e r g o l o g i c o , c h e è i n g r a d o d i s v e l a r e u n a s e n s i b i l i z z a z i o n e d a c o n t a t t o ” .