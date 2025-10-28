R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a m a l a t t i a d i A l z h e i m e r è u n a d e l l e g r a n d i s f i d e d e l l ’ u m a n i t à . A b b i a m o g u a d a g n a t o a n n i d i v i t a , s i a m o p o p o l i l o n g e v i , s o p r a t t u t t o i n I t a l i a , m a p u r t r o p p o p a g h i a m o l a l o n g e v i t à c o n u n a u m e n t a t o r i s c h i o d i m a l a t t i e l e g a t e a l l ’ e t à . D o b b i a m o f a r e t a n t o i n t e r m i n i p r e v e n t i v i : a n c o r a n o n è d i f f u s a l ’ a t t e n z i o n e a t u t t i i f a t t o r i d i r i s c h i o , d o b b i a m o i n o l t r e c o s t r u i r e d e l l e c o m u n i t à e d e g l i a m b i e n t i p i ù f a v o r e v o l i a u n a s a l u t e p i ù p u n t u a l e " . C o s ì A l e s s a n d r o P a d o v a n i , p a s t p r e s i d e n t S i n - S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a e d i r e t t o r e d e l l a C l i n i c a d i n e u r o l o g i a a l l ’ u n i v e r s i t à d e g l i s t u d i d i B r e s c i a , a l C o n g r e s s o n a z i o n a l e S i n 2 0 2 5 , i n t e r v e n e n d o s u l l e m a l a t t i e n e u r o d e g e n e r a t i v a . " E ’ n e c e s s a r i o c h e l e p e r s o n e s a p p i a n o c h e d e v o n o f a r e i c o n t r o l l i - c h i a r i s c e l ' e p s e r t o - c h e i l s a l e v a e l i m i n a t o , c h e s m e t t a n o d i f u m a r e l e s i g a r e t t e , a n c h e l e e l e t t r o n i c h e , c o s ì c o m e l ’ a l c o l , s o p r a t t u t t o s e a s s u n t o i n q u a n t i t à s m o d a t e . L ' i g i e n e o r a l e è a l t r e t t a n t o i m p o r t a n t e , c o s ì c o m e p r o t e g g e r s i d a l l e i n f e z i o n i . I n o l t r e l e v a c c i n a z i o n i r i d u c o n o i l r i s c h i o d e l l a m a l a t t i a d i A l z h e i m e r , o l t r e c h e d i a l t r e m a l a t t i e d e g e n e r a t i v e . S u l p i a n o d e g l i s t i l i d i v i t a e s u l c o n t r o l l o d e i f a t t o r i d i r i s c h i o c ’ è a n c o r a m o l t o d a f a r e " , r i m a r c a . " N o n a b b i a m o a n c o r a c o m p r e s o p e r c h é a l c u n e p e r s o n e s i a m m a l a n o - s o t t o l i n e a P a d o v a n i - f o r s e c i s o n o d e l l e p r e d i s p o s i z i o n i , p e r ò o g g i a b b i a m o d e l l e s p e r a n z e d i p o t e r c u r a r e m o l t i m a l a t i c o n f a r m a c i d i v e r s i . E ' u n m o m e n t o d i g r a n d e f e r m e n t o : a b b i a m o f a r m a c i c o n t r o l ’ a m i l o i d e ; c o n t r o l a p r o t e i n a T a u ; f a r m a c i c h e m i g l i o r a n o l a r e s i s t e n z a d e i n e u r o n i ; a n t i n f i a m m a t o r i ; f a r m a c i c h e a g i s c o n o c o n t r o i l d i a b e t e , m a a n c h e c o n t r o l a m a l a t t i a d i A l z h e i m e r - e l e n c a i l n e u r o l o g o - C o s ì c o m e l ' o n c o l o g i a h a s v i l u p p a t o u n a m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e p e r s o n a l i z z a t a c o m b i n a n d o f a r m a c i d i v e r s i - s u g g e r i s c e - a n c h e l a m a l a t t i a d i A l z h e i m e r p r o b a b i l m e n t e d o v r à a v v i a r s i v e r s o q u e s t o c a m m i n o e a v e r e f a r m a c i d i v e r s i , i n s t a d i d i v e r s i e i n p a z i e n t i d i v e r s i . È u n a n u o v a f a r m a c o l o g i a , p e r ò n o n d i m e n t i c h i a m o l a p r e v e n z i o n e - c o n c l u d e - F a c c i a m o t a n t o e s e r c i z i o e c o n t r o l l i a m o q u e l l o c h e m a n g i a m o " . .