R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L i d l I t a l i a r i b a d i s c e i l s u o i m p e g n o p e r l a c u r a e l a s a l u t e d e l l a s u a p o p o l a z i o n e a z i e n d a l e , c o m p o s t a d a o l t r e 2 3 . 0 0 0 p e r s o n e , l a n c i a n d o i l p r o g e t t o ' L a P r e v e n z i o n e v a l e d a v v e r o ' i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l e a s s o c i a z i o n i L i l t M i l a n o e S a l u t e D o n n a O d v . A p a r t i r e d a l m e s e d i o t t o b r e , d e d i c a t o a l l a l o t t a a l t u m o r e a l s e n o , l a C a t e n a d e l l a G d o s i r i v o l g e a t u t t e l e c o l l a b o r a t r i c i e i c o l l a b o r a t o r i p e r s o t t o l i n e a r e l ’ i m p o r t a n z a d i p r e n d e r s i c u r a d e l l a p r o p r i a s a l u t e e p o n e l ’ a c c e n t o s u l t e m a d e l l a p r e v e n z i o n e o n c o l o g i c a f e m m i n i l e . L ’ i n i z i a t i v a , c h e s i p r o t r a r r à f i n o a l l ’ i n i z i o d e l p r o s s i m o a n n o , s i c o m p o n e d i u n p e r c o r s o i n f o r m a t i v o i n f o r m a t o v i d e o p i l l o l e e d e l s e r v i z i o d i s c r e e n i n g s e n o l o g i c o g r a t u i t o i n a z i e n d a . " L a s a l u t e d e l l e n o s t r e p e r s o n e è u n a n o s t r a p r i o r i t à e l a p r e v e n z i o n e è l ’ i n v e s t i m e n t o p i ù i m p o r t a n t e c h e p o s s i a m o f a r e n e l l o r o e n e l n o s t r o f u t u r o - c o m m e n t a A l e s s i a B o n i f a z i r e s p o n s a b i l e C o r p o r a t e A f f a i r s d i L i d l I t a l i a - C o n ' L a P r e v e n z i o n e v a l e d a v v e r o ' v o g l i a m o f o r n i r e s t r u m e n t i c o n c r e t i e s e n s i b i l i z z a r e t u t t o i l t e a m d i L i d l I t a l i a a t t r a v e r s o u n a p p r o c c i o c o m p l e t o c h e i n c l u d e l a s a l u t e f i s i c a e i l b e n e s s e r e . R i n g r a z i o L i l t M i l a n o e S a l u t e D o n n a O d v , d u e e c c e l l e n z e i n q u e s t o c a m p o , c h e c i p e r m e t t o n o d i o f f r i r e a c c e s s o a v i s i t e s p e c i a l i s t i c h e e c o n t e n u t i i n f o r m a t i v i d i a l t i s s i m a q u a l i t à " . S u i c a n a l i d i c o m u n i c a z i o n e i n t e r n a d e l l ’ I n s e g n a , i n f a t t i , è i n i z i a t a c o n i l m e s e d i o t t o b r e l a p u b b l i c a z i o n e d i u n a s e r i e d i v i d e o p i l l o l e i n f o r m a t i v e r e a l i z z a t e d a L i l t M i l a n o ( L e g a i t a l i a n a p e r l a l o t t a c o n t r o i t u m o r i ) , c h e a f f r o n t a n o t e m i c h i a v e c o m e i l r u o l o d e l l ’ a l i m e n t a z i o n e n e l l a p r e v e n z i o n e f e m m i n i l e , l ’ a u t o p a l p a z i o n e , l ’ i m p o r t a n z a d e l l ’ e s a m e m a m m o g r a f i c o , d e l l a v i s i t a e d e l l ’ e c o g r a f i a g i n e c o l o g i c a . A q u e s t a f a s e d i v u l g a t i v a , s i a c c o m p a g n a a n c h e l a p o s s i b i l i t à , p e r o l t r e 1 . 2 0 0 c o l l a b o r a t r i c i o v e r 2 5 c h e s i p r e n o t e r a n n o t r a m i t e p i a t t a f o r m a d e d i c a t a , d i s v o l g e r e u n a v i s i t a s e n o l o g i c a g r a t u i t a i n o r a r i o l a v o r a t i v o p r e s s o l a s e d e c e n t r a l e d e l l ’ I n s e g n a d i A r c o l e ( V e r o n a ) e n e l l e 1 2 s e d i r e g i o n a l i c o n i m e d i c i d i S a l u t e D o n n a e d i 9 a s s o c i a z i o n i p r o v i n c i a l i d i L i l t . F a d a a p r i p i s t a l a s e d e c e n t r a l e d i L i d l I t a l i a a d A r c o l e , i n p r o v i n c i a d i V e r o n a , d o v e u n a m b u l a t o r i o m o b i l e è p r e s e n t e n e l p a r c h e g g i o d e l l a s t r u t t u r a d a o g g i f i n o a l 3 1 o t t o b r e . " O g g i s a p p i a m o - s p i e g a L u i s a B r u z z o l o , d i r e t t r i c e g e n e r a l e d i L i l t M i l a n o - c h e c i r c a i l 4 0 % d e i t u m o r i p u ò e s s e r e e v i t a t o a d o t t a n d o s a n i s t i l i d i v i t a , p e r c i ò o f f r i r e m o m e n t i d i s e n s i b i l i z z a z i o n e e c o n t r o l l i d i d i a g n o s i p r e c o c e s i g n i f i c a p r e n d e r s i c u r a d e l l a s a l u t e d e l l e d i p e n d e n t i o g g i e d o m a n i , p r o m u o v e n d o c o n s a p e v o l e z z a e a t t e n z i o n e a i s e g n a l i d e l c o r p o . I l b e n e s s e r e d e i d i p e n d e n t i è u n v a l o r e a z i e n d a l e f o n d a m e n t a l e e , d i f a t t o , u n i n v e s t i m e n t o v a n t a g g i o s o p e r l ’ i n t e r a c o m u n i t à e p e r i l s i s t e m a s a n i t a r i o " . " D a o l t r e t r e n t ’ a n n i S a l u t e D o n n a O d v è a l f i a n c o d e l l e d o n n e c o n a s c o l t o , s o s t e g n o e i m p e g n o c o s t a n t e p e r d i f f o n d e r e l a c u l t u r a d e l l a p r e v e n z i o n e - c o n c l u d e A n n a M a n c u s o , p r e s i d e n t e S a l u t e D o n n a O d v - I n s i e m e a L i d l I t a l i a v o g l i a m o p o r t a r e u n m e s s a g g i o d i v i c i n a n z a e f i d u c i a : p r e n d e r s i c u r a d i s é n o n è s o l o u n d o v e r e , m a u n g e s t o d i a m o r e v e r s o l a p r o p r i a v i t a . P o r t a r e l a s a l u t e n e i l u o g h i d i l a v o r o s i g n i f i c a r e n d e r e l a p r e v e n z i o n e a c c e s s i b i l e a t u t t e , t r a s f o r m a n d o l a c o n s a p e v o l e z z a i n f o r z a e l a d i a g n o s i p r e c o c e i n s p e r a n z a " .