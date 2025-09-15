R o m a , 1 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " N o m i n i s t r o S a l v i n i . S e m m a i d o v r e m m o a u m e n t a r e i f o n d i a l b o n u s p s i c o l o g o p e r c h é l o o t t e n g a n o p i ù p e r s o n e ” . È i l m e s s a g g i o c h e l ’ a s s o c i a z i o n e P u b b l i c a h a i n v i a t o q u e s t a m a t t i n a , a t t r a v e r s o i s o c i a l , a l v i c e p r e m i e r M a t t e o S a l v i n i c h e h a p r o p o s t o d i “ r i v e d e r e ” l e r e g o l e I s e e p e r c h é , a s u o d i r e , “ g l i a i u t i v a n n o s e m p r e a g l i s t e s s i ” . P u b b l i c a , s i s p i e g a i n u n a n o t a , s t a r a c c o g l i e n d o l e f i r m e n e c e s s a r i e p e r p o r t a r e i n P a r l a m e n t o u n a l e g g e d i i n i z i a t i v a p o p o l a r e p e r i s t i t u i r e u n s i s t e m a p s i c o l o g i c o p u b b l i c o i n t e g r a t o n e l S e r v i z i o S a n i t a r i o : t r a l e a l t r e c o s e , l a l e g g e f i n a n z i e r e b b e i l 1 0 0 % d e l l e r i c h i e s t e p e r i l B o n u s P s i c o l o g o . P r o p r i o o g g i s i è a p e r t a l a f i n e s t r a p e r p r e s e n t a r e l a d o m a n d a d i a c c e s s o a l c o n t r i b u t o d e l B o n u s P s i c o l o g o 2 0 2 5 ( g l i a t t u a l i f o n d i c o p r o n o s o l o l a r i c h i e s t a d i 1 , 5 p e r s o n e s u 1 0 0 ) e l a p i a t t a f o r m a w e b d e l l ’ I N P S a t t r a v e r s o c u i è p o s s i b i l e a v a n z a r e l a r i c h i e s t a s i è b l o c c a t a p i ù v o l t e “ a d i m o s t r a z i o n e d e l l a g r a n d e r i c h i e s t a c h e e s i s t e n e l P a e s e ” .