R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - È s t a t o f i r m a t o o g g i u n A c c o r d o d i C o l l a b o r a z i o n e c o n c u i U n h a t e F o u n d a t i o n , r e a l t à s o s t e n u t a d a E d i z i o n e , M u n d y s e A e r o p o r t i d i R o m a , s u p p o r t e r à i l p r o g e t t o A r t 4 m i n d d e l l a F o n d a z i o n e P o l i c l i n i c o U n i v e r s i t a r i o A g o s t i n o G e m e l l i I r c c s , c o n i l p a t r o c i n i o d e l l a R e g i o n e L a z i o . M i g l i o r a r e i l b e n e s s e r e d e i p a z i e n t i p s i c h i a t r i c i d e l P o l i c l i n i c o G e m e l l i e f a c i l i t a r n e a l m a s s i m o l e r e l a z i o n i s o c i a l i : è q u e s t o i l p r i m o o b i e t t i v o d i A r t 4 M i n d , i n i z i a t i v a c h e n a s c e d a l l ’ i n c o n t r o d e l P r o f . G a b r i e l e S a n i , d i r e t t o r e d e l l a U o c d i P s i c h i a t r i a d e l P o l i c l i n i c o G e m e l l i a R o m a c o n U n h a t e F o u n d a t i o n , r e a l t à f o r t e m e n t e i m p e g n a t a n e l c o n t r a s t o a l l ’ o d i o e a l d i s a g i o s o c i a l e t r a i g i o v a n i “ u n d e r 3 0 ” , a t t r a v e r s o l ’ a r t e e l o s p o r t . A r t 4 M i n d p r e v e d e l a r e a l i z z a z i o n e d i u n a p i a t t a f o r m a i n n o v a t i v a c h e i n t e g r a m e d i c i n a , c u l t u r a , a r t e , s c i e n z a d e i d a t i e t e c n o l o g i e d i g i t a l i p e r d a r v i t a a u n n u o v o m o d e l l o p e r l a c u r a d e l d i s a g i o m e n t a l e c h e v e r r à s p e r i m e n t a t o p e r l a p r i m a v o l t a n e l r e p a r t o d i d a y - h o s p i t a l d e l l a U o c d i P s i c h i a t r i a d e l P o l i c l i n i c o G e m e l l i . A r t 4 M i n d v u o l e s s e r e c o s ì u n a r i s p o s t a i n n o v a t i v a a l m a l e s s e r e m e n t a l e c h e s t a d i v e n t a n d o u n ' e m e r g e n z a s i l e n z i o s a t r a i g i o v a n i i t a l i a n i . O l t r e i l 4 2 % d e i r a g a z z i t r a i 1 8 e i 3 4 a n n i h a d i c h i a r a t o d i a v e r s o f f e r t o d i a n s i a e d e p r e s s i o n e , f e n o m e n i c o r r e l a t i a l c r e s c e n t e i s o l a m e n t o s o c i a l e e a l l a d i f f i c o l t à n e l l e r e l a z i o n i ( R a p p o r t o I s t a t , 2 0 2 4 ) . D e p r e s s i o n e , d i s t u r b i d e l l a p e r c e z i o n e d e l s é , d i s t u r b i d ' a n s i a , d i s t u r b o o s s e s s i v o - c o m p u l s i v o e s c h i z o f r e n i a c o l p i s c o n o s e m p r e p i ù f r e q u e n t e m e n t e i g i o v a n i s o t t o i 3 0 a n n i , i n p a r t i c o l a r e l e d o n n e o i N e e t ( l e p e r s o n e c h e n o n l a v o r a n o e n o n s t u d i a n o ) . A r t i s t i u n d e r 3 0 a v r a n n o l ' o p p o r t u n i t à d i t r a s c o r r e r e p e r i o d i d i r e s i d e n z a n e l r e p a r t o d i d a y - h o s p i t a l d e l l a U o c d i P s i c h i a t r i a d e l P o l i c l i n i c o , p e r i n t e r v i s t a r e m e d i c i e o p e r a t o r i e c o g l i e r e t u t t a l a c o m p l e s s i t à d i c o s a s i g n i f i c a p r e n d e r s i c u r a d e l l a s o f f e r e n z a p s i c h i c a . A r t i s t i , s c r i t t o r i , p o e t i p o t r a n n o c o s ì i d e a r e l e o p e r e a l l ’ i n t e r n o d e g l i s t e s s i s p a z i e r e a l i z z a r e l a b o r a t o r i c r e a t i v i c o n i p a z i e n t i . L a c o n v i n z i o n e d i f o n d o , s u p p o r t a t a d a s t u d i s c i e n t i f i c i p r e l i m i n a r i ( H e a l t h E v i d e n c e N e t w o r k , s y n t h e s i s r e p o r t 6 7 – W h o 2 0 1 9 ) , è p o t e n t e e r i v o l u z i o n a r i a : l a b e l l e z z a è c u r a t i v a . L ’ o b i e t t i v o è d a r v i t a a u n p r o c e s s o d i c u r a c h e n u t r e l ' a n i m a , c o n c e p e n d o l o s e c o n d o i p r i n c i p i d e l l ’ A r t s i n H e a l t h , e c i o è d e l l ’ i m p i e g o d i a r t e e c u l t u r a c o m e s t r u m e n t i d i t e r a p i a i n t e g r a t a . O g n i f a s e d i A r t 4 M i n d s a r à m o n i t o r a t a e d o c u m e n t a t a p e r f i n i d i r i c e r c a s c i e n t i f i c a , c o n l ’ o b i e t t i v o d i s i s t e m a t i z z a r e i l m o d e l l o A r t 4 M i n d e r e n d e r l o r e p l i c a b i l e . L ’ a u s p i c i o è d i e s t e n d e r e q u e s t o n u o v o a p p r o c c i o d a l l ’ U n i t à d i P s i c h i a t r i a d e l G e m e l l i a s t r u t t u r e o s p e d a l i e r e i n a l t r i t e r r i t o r i , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n E n t i e I s t i t u z i o n i i n t e r e s s a t e . I l t e a m a r t i s t i c o o r g a n i z z a t o d a U n h a t e F o u n d a t i o n , c h e h a g i à i n i z i a t o a d a f f i a n c a r e l ’ e q u i p e d e l P r o f . S a n i , è c o m p o s t o d a p r o f e s s i o n a l i t à d i v e r s e e m u l t i d i s c i p l i n a r i : i l c u r a t o r e d i 2 1 A r t e d e l p r o g e t t o C e s a r e B i a s i n i S e l v a g g i ; l ’ a r t i s t a A l f r e d o P i r r i , i g i o v a n i G i u s e p p e M a t e r a e M a r i o R o s s i , i l ' P o e t a d e l l a S e r r a ' , l a d e s i g n e r S a r a B o l o g n a . " P r o g e t t i c o m e A r t 4 M i n d i n c a r n a n o p e r f e t t a m e n t e l a m i s s i o n e d e l l a F o n d a z i o n e G e m e l l i : m e t t e r e l a p e r s o n a a l c e n t r o e p r o m u o v e r e p e r c o r s i d i c u r a i n n o v a t i v i c h e u n i s c o n o s c i e n z a , c u l t u r a e s o l i d a r i e t à " , s o t t o l i n e a D a n i e l e F r a n c o , P r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e P o l i c l i n i c o G e m e l l i . " L a c o l l a b o r a z i o n e c o n U n h a t e F o u n d a t i o n è u n e s e m p i o v i r t u o s o d i c o m e m o n d i a p p a r e n t e m e n t e d i s t a n t i – q u e l l o d e l l a r i c e r c a c l i n i c a e q u e l l o d e l l a c r e a t i v i t à – p o s s a n o c o n v e r g e r e s u u n o b i e t t i v o c o m u n e : m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e i p a z i e n t i e g e n e r a r e v a l o r e s o c i a l e . È u n m o d e l l o d i p a r t e n a r i a t o c h e i n t e n d i a m o s o s t e n e r e e f a r c r e s c e r e , p e r c h é c r e d i a m o c h e l a s a l u t e p a s s i a n c h e a t t r a v e r s o l a b e l l e z z a e l a p a r t e c i p a z i o n e " . " È p e r n o i u n o n o r e e u n a g r a n d e s f i d a l a v o r a r e a s s i e m e a l l a F o n d a z i o n e P o l i c l i n i c o G e m e l l i n e l l o s v i l u p p o d i A r t 4 m i n d " , c o m m e n t a A l e s s a n d r o B e n e t t o n , I d e a t o r e e P r e s i d e n t e d i U n h a t e F o u n d a t i o n . " S i t r a t t a d i u n p r o g e t t o c h e r a p p r e s e n t a p e r f e t t a m e n t e l a n o s t r a v i s i o n e : t r a s f o r m a r e l e f r a t t u r e i n o p p o r t u n i t à , p e r c o r r e n d o n u o v e s t r a d e e s p e r i m e n t a n d o m e t o d i i n n o v a t i v i . I n u n m o m e n t o s t o r i c o i n c u i l a s a l u t e m e n t a l e è a n c o r a s t i g m a t i z z a t a , s p e c i a l m e n t e t r a i g i o v a n i , c o n q u e s t a i n i z i a t i v a i n t e n d i a m o m e t t e r e i n s i n e r g i a c o m p e t e n z e d i m o n d i d i v e r s i p e r f a r c r e s c e r e u n n u o v o m o d e l l o d i c u r a e r i c e r c a d i f r o n t i e r a e r i s p o n d e r e a l l a n o s t r a m i s s i o n e d i s a n a r e l e f e r i t e s o c i a l i c h e a l i m e n t a n o i l d i s a g i o , l ’ i s o l a m e n t o e , d i c o n s e g u e n z a , a n c h e l ’ o d i o " . " U n h a t e F o u n d a t i o n , c h e a b b i a m o r i l a n c i a t o m e n o d i u n a n n o f a , è g i à i m p e g n a t a s u d i v e r s i f r o n t i , d a l c o n t r a s t o a l l ’ a b b a n d o n o s c o l a s t i c o a l l a c r e a z i o n e d i o p p o r t u n i t à p e r l a p r a t i c a d e l l o s p o r t n e l l e p e r i f e r i e . P a s s o d o p o p a s s o v o g l i a m o p o r t a r e i l n o s t r o m e t o d o b a s a t o s u l l a d i s c o n t i n u i t à a n c h e n e l c a m p o s o c i a l e , c e r c a n d o a l l e a n z e e f a c e n d o c o s e c o n c r e t e p e r a f f r o n t a r e p r o b l e m i c o n c r e t i ” . " A r t 4 m i n d è u n a d i m o s t r a z i o n e c o n c r e t a d i c o m e l ’ i n n o v a z i o n e n a s c a d a l l ’ i n c o n t r o t r a c o m p e t e n z e d i v e r s e e v i s i o n i c o m p l e m e n t a r i , ” a f f e r m a D a n i e l e P i a c e n t i n i , D i r e t t o r e G e n e r a l e d e l l a F o n d a z i o n e P o l i c l i n i c o A . G e m e l l i I r c c s . " Q u e s t o p r o g e t t o r a f f o r z a i l r u o l o d e l G e m e l l i c o m e l a b o r a t o r i o d i r i c e r c a e s p e r i m e n t a z i o n e a l s e r v i z i o d e l l e p e r s o n e . G r a z i e a l c o n t r i b u t o d i U n h a t e F o u n d a t i o n , p o t r e m o o f f r i r e a n c h e n e l l ’ a m b i t o d e l l a s a l u t e m e n t a l e p e r c o r s i c h e c o n i u g a n o e f f i c a c i a c l i n i c a , i n n o v a z i o n e t e r a p e u t i c a e a t t e n z i o n e a l l a d i m e n s i o n e u m a n a d e l l a c u r a . È u n e s e m p i o d i a l l e a n z a t r a r e a l t à n o p r o f i t c h e g u a r d a a l f u t u r o e c h e p u ò d i v e n t a r e u n m o d e l l o r e p l i c a b i l e s u l t e r r i t o r i o e s a r à a l l a b a s e d e l p r o g e t t o d e l n u o v o S p d c d e l G e m e l l i c h e p r e n d e r à f o r m a a f i n e 2 0 2 7 " . “ A r t 4 m i n d r a p p r e s e n t a u n e s e m p i o c o n c r e t o d i c o m e l a c u r a p o s s a e d e b b a a n d a r e o l t r e i l c o n f i n e d e l l a t e r a p i a f a r m a c o l o g i c a o p s i c o l o g i c a t r a d i z i o n a l e . L ’ i n t e g r a z i o n e t r a a r t e , c u l t u r a e s c i e n z a p e r m e t t e d i c o n n e t t e r s i c o n l a d i m e n s i o n e p i ù p r o f o n d a e u m a n a d e l b e n e s s e r e m e n t a l e . Q u e s t o p r o g e t t o , c h e u n i s c e c o m p e t e n z e c l i n i c h e e l i n g u a g g i e s p r e s s i v i a r t i s t i c i è u n a t e s t i m o n i a n z a d e l n o s t r o i m p e g n o a i n n o v a r e c o n t i n u a m e n t e i m o d e l l i d i c u r a , m e t t e n d o a l c e n t r o l a p e r s o n a n e l l a s u a i n t e r e z z a e c o m p l e s s i t à . N e l D a y H o s p i t a l p s i c h i a t r i c o , l ’ a r t e d i v e n t a u n a t e r z a v o c e c h e p a r l a t r a m e d i c o e p a z i e n t e , m e d i a n d o , p r o t e g g e n d o e r i v e l a n d o . È u n a f o r m a d i e t i c a i n c a r n a t a n e l l a b e l l e z z a : l a s c i e n z a s i a p r e a l l a p o e s i a , l a t e r a p i a s i f a e s p e r i e n z a c o n d i v i s a ” a f f e r m a A n t o n i o G a s b a r r i n i , D i r e t t o r e S c i e n t i f i c o d e l l a F o n d a z i o n e P o l i c l i n i c o A . G e m e l l i I r c c s . " L a c o l l a b o r a z i o n e c o n U n h a t e F o u n d a t i o n c i a i u t a a r e a l i z z a r e u n p r o g e t t o c h e r i t i e n i a m o f o n d a m e n t a l e : p o r t a r e l a b e l l e z z a a l c e n t r o d e l m o m e n t o t e r a p e u t i c o , ” d i c h i a r a i l P r o f . G a b r i e l e S a n i , D i r e t t o r e d e l l a U o c d i P s i c h i a t r i a d e l l a F o n d a z i o n e P o l i c l i n i c o A . G e m e l l i I r c c s . " L ’ a r t e e i l a b o r a t o r i c r e a t i v i o f f r i r a n n o a i p a z i e n t i u n o s p a z i o d i e s p r e s s i o n e a u t e n t i c a , d o v e l a p a r o l a s i t r a s f o r m a i n g e s t o , i m m a g i n e , c o l o r e . I n q u e s t o c o n t e s t o l a r e l a z i o n e t e r a p e u t i c a s i a r r i c c h i s c e d i s i g n i f i c a t i n u o v i : i l p a z i e n t e n o n è i l d e s t i n a t a r i o d e l l e c u r e , m a a s s o l u t o p r o t a g o n i s t a d i u n p r o c e s s o d i r i s c o p e r t a d i s é . L ’ a r t e c o n s e n t e d i f a r e m e r g e r e v i s s u t i p r o f o n d i , d i e l a b o r a r e e m o z i o n i d i f f i c i l i e d i r e s t i t u i r e s p e r a n z a e s e n s o a c h i v i v e u n a c o n d i z i o n e d i f r a g i l i t à . I l n o s t r o o b i e t t i v o è v a l i d a r e s c i e n t i f i c a m e n t e q u e s t o a p p r o c c i o , p e r f a r n e u n m o d e l l o r e p l i c a b i l e i n a l t r e r e a l t à s a n i t a r i e " .