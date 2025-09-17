R o m a , 1 7 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " A l d i l à d e l l o s v i l u p p o d e l f a r m a c o , p e r F e r r i n g è i m p o r t a n t e e s s e r e i l p i ù v i c i n o p o s s i b i l e a i c l i n i c i , a l l e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e e a i p a z i e n t i . P e r q u e s t o a b b i a m o r i t e n u t o e s t r e m a m e n t e u t i l e a f f r o n t a r e i l t e m a d e l l ' a d e r e n z a t e r a p e u t i c a , c h e c o m p o r t a p r o b l e m a t i c h e i m p o r t a n t i p e r i p a z i e n t i " c o n m a l a t t i e i n f i a m m a t o r i e c r o n i c h e i n t e s t i n a l i ( M i c i ) . " G r a z i e a l l a v o r o d i u n b o a r d d i 1 0 e s p e r t i - t r a c u i 8 c l i n i c i , i l p r e s i d e n t e e d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l ' a s s o c i a z i o n e A m i c i e u n o p s i c o l o g o e s p e r t o i n m a t e r i a - e a l c o i n v o l g i m e n t o d i u n p a n e l d i a l t r i 3 3 e s p e r t i n e l l e M i c i , s o n o s t a t e s v i l u p p a t e d e l l e r a c c o m a n d a z i o n i c h e s o n o p o i c o n f l u i t e n e l C o n s e n s u s p a p e r p u b b l i c a t o s u l l a r i v i s t a ' D i g e s t i v e a n d L i v e r D i s e a s e ' , p o c o p r i m a d e l l ' e s t a t e " . S o n o l e p a r o l e d i T o m m a s o S a l a n i t r i , d i r e t t o r e m e d i c o d i F e r r i n g I t a l i a , o g g i a M i l a n o a l l ' i n c o n t r o c o n l a s t a m p a o r g a n i z z a t o d a l l ' a z i e n d a f a r m a c e u t i c a p e r p r e s e n t a r e u n a g u i d a p r a t i c a c o n l e s t r a t e g i e v o l t e a f a v o r i r e l ' a d e r e n z a t e r a p e u t i c a n e l l e m a l a t t i e i n f i a m m a t o r i e c r o n i c h e i n t e s t i n a l i e m i g l i o r a r e l a g e s t i o n e c l i n i c a c o n i l c o i n v o l g i m e n t o d e l p a z i e n t e . " I l p r o b l e m a d i u n a m a n c a t a o s c a r s a a d e r e n z a t e r a p e u t i c a è m o l t o i m p o r t a n t e : p u ò c o m p o r t a r e p e r d i t a d i e f f i c a c i a d e i t r a t t a m e n t i t e r a p e u t i c i , m a a n c h e u n a u m e n t o d e i c o s t i s i a p e r i l p a z i e n t e s i a p e r i l s i s t e m a s a n i t a r i o n a z i o n a l e - s p i e g a S a l a n i t r i - L a c o m u n i c a z i o n e m e d i c o - p a z i e n t e r i v e s t e , a n o s t r o a v v i s o , u n r u o l o f o n d a m e n t a l e n e l l ' a l l e a n z a t e r a p e u t i c a . U n p a z i e n t e i n g a g g i a t o , c o n s a p e v o l e , c h e s i f i d a d e l p r o p r i o m e d i c o , c h e s a c o m e g e s t i r e l a p r o p r i a t e r a p i a e c h e h a u n ' o t t i m a c o m u n i c a z i o n e c o n i l m e d i c o - c h i a r i s c e - è u n p a z i e n t e c h e n o n s o l o p a r t e c i p a a t t i v a m e n t e a l l a g e s t i o n e d e l l a p r o p r i a t e r a p i a , m a è a n c h e i n g r a d o d i c o m p r e n d e r l a p e r f e t t a m e n t e " . " L a s t e s u r a d e l d o c u m e n t o " , s o t t o l i n e a , è p a r t i t a " d a l l ' i d e n t i f i c a z i o n e d i u n a p r o b l e m a t i c a m o l t o s e n t i t a d a p a r t e d e i p a z i e n t i e d e i c l i n i c i " , a c u i è s e g u i t o " i l c o i n v o l g i m e n t o d i c l i n i c i , p a z i e n t i e p s i c o l o g i p e r d e f i n i r e l e r a c c o m a n d a z i o n i e l e m i g l i o r i m o d a l i t à d i c o m u n i c a z i o n e m e d i c o - p a z i e n t e : c o m u n i c a r e b e n e - c o n c l u d e S a l a n i t r i - s i g n i f i c a c u r a r e b e n e " .