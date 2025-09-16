R o m a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ I l m a l e s s e r e p s i c h i c o c h e c o l p i s c e l e g i o v a n i g e n e r a z i o n i è u n f e n o m e n o s e m p r e p i ù d i f f u s o . L a p a n d e m i a n e h a a m p l i f i c a t o l a p o r t a t a . N o n s i t r a t t a d i s e m p l i c e m a l i n c o n i a o d i r i b e l l i o n e g i o v a n i l e , m a d i a n s i e p a r a l i z z a n t i , d e p r e s s i o n i c h e p o r t a n o a l l ’ i s o l a m e n t o , d i s t u r b i a l i m e n t a r i s i l e n z i o s i e d e v a s t a n t i , d i p e n d e n z e p a t o l o g i c h e e , i n c a s i e s t r e m i , a t t i d i v i o l e n z a c o n t r o s é s t e s s i o g l i a l t r i ” . L o h a d i c h i a r a t o i l s e n a t o r e Q u e s t o r e d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o M a r c o M e l o n i , i n t r o d u c e n d o l a p r e s e n t a z i o n e a l S e n a t o d e l l ’ u l t i m o l i b r o d i S t e f a n o V i c a r i ‘ A d o l e s c e n t i I n t e r r o t t i ’ . “ V i c a r i , i n q u e s t o l i b r o , c i g u i d a i n u n ’ a n a l i s i d e l l e c a u s e a n c h e a t t r a v e r s o s t o r i e e r a c c o n t i d i c h i q u e l d i s a g i o e q u e l m a l e s s e r e p r o f o n d o l o h a v i s s u t o a p r o p r i e s p e s e . M a s o p r a t t u t t o , c i m o s t r a l a p r o g r e s s i v a d i m i n u z i o n e d e i ‘ f a t t o r i d i p r o t e z i o n e ’ . L a f a m i g l i a , l a s c u o l a , g l i a m i c i , l a c o m u n i t à : q u e i p o r t i s i c u r i c h e d o v r e b b e r o a c c o g l i e r e l a f r a g i l i t à , a v o l t e v a c i l l a n o " . " E d è p r o p r i o q u i c h e V i c a r i p o n e u n a l e n t e d ’ i n g r a n d i m e n t o s u l l a n o s t r a r e s p o n s a b i l i t à d i a d u l t i , d i g e n i t o r i , i n s e g n a n t i , e d u c a t o r i , o p e r a t o r i s a n i t a r i , r a p p r e s e n t a n t i d e l l e i s t i t u z i o n i : a b b i a m o i l d o v e r e d i i m p a r a r e a r i c o n o s c e r e i s e g n a l i d ' a l l a r m e . L e p r o p o s t e s o n o c h i a r e e c o n c r e t e : r a f f o r z a r e l a s c u o l a c o m e l u o g o d i b e n e s s e r e p s i c o l o g i c o , n o n s o l o d i i s t r u z i o n e ; s o s t e n e r e l e f a m i g l i e ; c o s t r u i r e u n a r e t e d i s e r v i z i s u l t e r r i t o r i o , i n m o l t e r e g i o n i c a r e n t e o a d d i r i t t u r a a s s e n t e . S o n o p r o p o s t e g i u s t e e c o n d i v i s i b i l i , c h e c o s t i t u i s c o n o u n ’ a g e n d a f o n d a m e n t a l e p e r l ’ a z i o n e d e l l a p o l i t i c a e d e l l e i s t i t u z i o n i ” , h a c o n c l u s o .