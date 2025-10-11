R o m a , 1 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l p r o g e t t o ' T e n n i s a n d F r i e n d s - S a l u t e e S p o r t ' , q u e s t ’ a n n o g i u n t o a l s i g n i f i c a t i v o t r a g u a r d o d e l l a 1 5 / m a e d i z i o n e , m e r i t a , p e r l a p r o m o z i o n e d e l l a c u l t u r a d e l l a p r e v e n z i o n e u n i t a a l l a d i v u l g a z i o n e d e l l a p r a t i c a s p o r t i v a , o g n i a p p r e z z a m e n t o . D i p a r t i c o l a r e s i g n i f i c a t o i l p r o g e t t o ' T e n n i s a n d F r i e n d s i n c o r s i a ' , d e d i c a t o a s o s t e n e r e i p a z i e n t i p i ù p i c c o l i i n d i f f i c o l t à . A t u t t i i p r e s e n t i a l l ’ o d i e r n a i n i z i a t i v a m i è g r a t o r i v o l g e r e u n p a r t e c i p e s a l u t o " . L o s c r i v e i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n u n m e s s a g g i o a l p r e s i d e n t e d i ' T e n n i s a n d F r i e n d s ' , N i c o l a P i e t r a n g e l i , e d a l p r e s i d e n t e d i ' F r i e n d s f o r H e a l t h - O n l u s ' , G i o r g i o M e n e s c h i n c h e r i .