M i l a n o , 2 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ a m i l o i d o s i c a r d i a c a è u n a p a t o l o g i a r a r a , m a n o n t a n t o q u a n t o p e n s a s s i m o f i n o a q u a l c h e a n n o f a e d i c u i f a n n o p a r t e t a n t e p a t o l o g i e d i v e r s e , p e r c h é t a n t e s o n o l e p r o t e i n e c h e p o s s o n o ‘ m a l r i p i e g a r s i ’ , o s s i a f i b r i l l a r e , e p r e c i p i t a r e n e i t e s s u t i ” . C o s ì G i u s e p p e L i m o n g e l l i , d i r e t t o r e d e l C e n t r o d i C o o r d i n a m e n t o M a l a t t i e R a r e d e l l a R e g i o n e C a m p a n i a , a l l ’ i n c o n t r o s t a m p a ‘ A t u t t o c u o r e : a m i l o i d o s i c a r d i a c a , i l f a l s o m i t o d i u n a m a l a t t i a r a r a ’ , t r a l e i n i z i a t i v e o r g a n i z z a t e d a B a y e r I t a l i a i n o c c a s i o n e d e l m e s e d i o t t o b r e , d e d i c a t o a l l ’ a m i l o i d o s i . D u e l e p r o t e i n e p i ù s p e s s o c o i n v o l t e n e l l a p a t o l o g i a , “ l a t r a n s t i r e t i n a , p e r m o t i v i g e n e t i c i e n o n g e n e t i c i ” e l e i m m u n o g l o b u l i n e p r o d o t t e d a u n a p a t o l o g i a d e l s a n g u e - s p i e g a L i m o n g e l l i - L ’ a c c u m u l o d i p r o t e i n e o c c u p a g l i o r g a n i : c o m i n c i a a n o n f a r l i f u n z i o n a r e , d a n d o i l v i a a d u n a s e r i e d i s i n t o m i , c h e c e r t e v o l t e p o s s o n o e s s e r e s u b d o l i e d i v e n t a r e p r o g r e s s i v i , i m p a t t a n d o i n m a n i e r a s i g n i f i c a t i v a p e r l a v i t a d e l p a z i e n t e ” . “ L a p r i n c i p a l e d i f f i c o l t à n e l l a d i a g n o s i d i q u e s t a p a t o l o g i a è l e g a t a a l f a t t o c h e a l c u n i s i n t o m i p o s s o n o e s s e r e m o l t o c o m u n i : l a p r e s e n z a d i u n o s c o m p e n s o c a r d i a c o , c h e n e l 1 5 % d e i c a s i c i r c a p u ò n a s c o n d e r e a m i l o i d o s i , u n ' i p e r t r o f i a v e n t r i c o l a r e s i n i s t r a - s p i e g a - i l t u n n e l c a r p a l e b i l a t e r a l e , i n p a r t i c o l a r e n e l p a z i e n t e m a s c h i o , u n a s t e n o s i d e l c a n a l e v e r t e b r a l e , u n a p r o t e i n u r i a o , a n c o r a , p r o b l e m a t i c h e d i s a u t o n o m i c h e c o m e u n ’ i p o t e n s i o n e - s p i e g a - C o l l e g a r e t u t t i q u e s t i p u n t i è c o m e r i c o s t r u i r e u n p u z z l e . L a f o r m a z i o n e i n q u e s t o s e n s o è f o n d a m e n t a l e , s i a p e r g l i s p e c i a l i s t i c h e p e r i m e d i c i d i m e d i c i n a g e n e r a l e ” . “ N e l l ' a m b i t o d e l p e r c o r s o è f o n d a m e n t a l e i l s o s p e t t o d i a g n o s t i c o , a n c o r d i p i ù d e l l a d i a g n o s i e d e l l a t e r a p i a . I l s o s p e t t o d i a g n o s t i c o è u n a r e s p o n s a b i l i t à c h e a b b i a m o p e r t u t t e q u e l l e p a t o l o g i e c o m e l ’ a m i l o i d o s i c h e c e r t e v o l t e s i p r e s e n t a n o s u l l a n o s t r a s t r a d a i n m o d o n o n c h i a r o , s u b d o l o , m a c h e p o s s o n o a c c e l e r a r e r a p i d a m e n t e e d i v e n t a r e p r o g r e s s i v a m e n t e s e v e r e - s o t t o l i n e a L i m o n g e l l i , c h e c o n t i n u a a f f e r m a n d o c h e “ i l s o s p e t t o n e c e s s i t a a s s o l u t a m e n t e d i c o n o s c e r e i c a m p a n e l l i d i a l l a r m e d i q u e s t a p a t o l o g i a . F a r e q u e s t o s f o r z o i n t e r m i n i d i f o r m a z i o n e e i n f o r m a z i o n e , d i v e n t a p e r n o i o g g i f o n d a m e n t a l e , p e r c h é d i a g n o s i p r e c o c e v u o l d i r e a p p r o p r i a t e z z a d i c u r a ” . P e r L i m o n g e l l i i n f a t t i l ’ i n f o r m a z i o n e “ è i m p o r t a n t e t a n t o q u a n t o l a f o r m a z i o n e . I n R e g i o n e C a m p a n i a , c o n i l C e n t r o m a l a t t i e r a r e , a b b i a m o f a t t o u n a c a m p a g n a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e p r o p r i o s u i c a m p a n e l l i d i a l l a r m e e q u e s t o h a a u m e n t a t o l ' a t t e n z i o n e . D o b b i a m o s a p e r e c h e l a d d o v e i l s o s p e t t o , a n c h e g e n e r i c o , d i u n a m a l a t t i a r a r a s o r g e a u n m e d i c o d i m e d i c i n a g e n e r a l e , a u n p e d i a t r a o a u n o s p e c i a l i s t a , v a i n f o r m a t o l ' o r g a n o c o m p e t e n t e , o v v e r o i c e n t r i d i c o o r d i n a m e n t o m a l a t t i e r a r e r e g i o n a l i , c h e p o s s o n o f a r p a r t i r e i l p e r c o r s o . L a d d o v e , i n v e c e , c ' è u n s o s p e t t o s p e c i f i c o , è i m p o r t a n t e s a p e r e c h e e s i s t o n o d e l l e r e t i c h e h a n n o c e n t r i d i r i f e r i m e n t o s p e c i f i c i , i n a l c u n i c a s i r i c o n o s c i u t i a n c h e a l i v e l l o e u r o p e o , e c h e p o s s o n o p o r t a r e i l p a z i e n t e d a l s o s p e t t o a l l a d i a g n o s i f i n o a l l a t e r a p i a , l a d d o v e p r e s e n t e ” , c o n c l u d e .