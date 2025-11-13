R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a s a l u t e è u n d i r i t t o , l o r i c o r d a n o a n c h e l ' O r g a n i z z a z i o n e m o n d i a l e d e l l a s a n i t à e i l n o s t r o s i s t e m a s a n i t a r i o n a z i o n a l e . P e r t u t e l a r e q u e s t o d i r i t t o , i p e r c o r s i d i c u r a - c h e p a r t o n o d a g l i s c r e e n i n g , p a s s a n o p e r l a d i a g n o s i e i l t r a t t a m e n t o e a r r i v a n o a l f o l l o w - u p - d e v o n o r a g g i u n g e r e i p a z i e n t i i n m o d o t e m p e s t i v o , a p p r o p r i a t o e d e q u o . L e d o n n e c h e h a n n o s u b i t o v i o l e n z a v i v o n o u n a s i t u a z i o n e c r i t i c a c h e m e t t e a n c o r a p i ù i n l u c e l e d i s u g u a g l i a n z e n e l l ' a c c e s s o a i p e r c o r s i d i c u r a . U n a b a s s a p e r c e n t u a l e d i l o r o , i n f a t t i , a d e r i s c e a i p r o g r a m m i d i s c r e e n i n g " . C o s ì C h i a r a G n o c c h i , C o u n t r y C o m m u n i c a t i o n & P a t i e n t E n g a g e m e n t H e a d d i N o v a r t i s I t a l i a , c o m m e n t a i r i s u l t a t i d e l l ' i n d a g i n e p r e s e n t a t a o g g i a M i l a n o a l l ' e v e n t o ' L a s a l u t e è d i t u t t e ' o r g a n i z z a t o d a D i r e - D o n n e i n r e t e c o n t r o l a v i o l e n z a , c o n i l s u p p o r t o d e l l a f a r m a c e u t i c a . I l d a t o e m e r s o d a l l a s u r v e y , c h e h a c o i n v o l t o l a r e t e d i c e n t r i a n t i v i o l e n z a D i r e s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , " n o n c i h a p e r ò s t u p i t o - o s s e r v a G n o c c h i - p e r c h é s i t r a t t a d i u n a s i t u a z i o n e c h e v e d i a m o s u t u t t o i l t e r r i t o r i o i t a l i a n o r e l a t i v a m e n t e a i p r o g r a m m i d i s c r e e n i n g c h e i l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e o f f r e a t u t t e l e d o n n e . M e n o d e l 5 0 % a d e r i s c e e c ' è u n a f o r t e d i s u g u a g l i a n z a t r a i l N o r d e i l S u d " . " S u p p o r t e r e m o D i r e i n 5 d e i s u o i c e n t r i a n t i v i o l e n z a , c o n s c r e e n i n g g r a t u i t i s i a d i p r e v e n z i o n e s e n o l o g i c a c h e c a r d i o v a s c o l a r e - a f f e r m a G n o c c h i - Q u e s t o i m p e g n o , c h e v i v i a m o p r o f o n d a m e n t e n e l s i s t e m a i n c u i o p e r i a m o , s i a g g i u n g e a l n o s t r o i m p e g n o a l l ' i n t e r n o d e l l a n o s t r a a z i e n d a , d o v e a b b i a m o s v i l u p p a t o u n P i a n o p e r l a p a r i t à d i g e n e r e c h e h a l ' o b i e t t i v o i m p o r t a n t e d i a v e r e u n a m b i e n t e d i l a v o r o c h e s i a i n c l u s i v o e d e q u o . D a d o n n a - a g g i u n g e - m i s o n o s e m p r e c h i e s t a c o m e m a i u n a d o n n a s i p r e n d e c u r a i n p r i m i s d e g l i a l t r i , d e i p r o p r i c a r i , d e i f i g l i , d e i g e n i t o r i , d e l c o m p a g n o , e s o l o d o p o d i s e s t e s s a " , u n a s i t u a z i o n e c h e s i a m p l i f i c a q u a n d o l a f i d u c i a e l ' a u t o s t i m a d e l l a d o n n a è m i n a t a d a l l a v i o l e n z a . " Q u e s t e s t e s s e d o n n e i n f a t t i d i c h i a r a n o c h e , n e l m o m e n t o i n c u i e n t r a n o n e i c e n t r i a n t i v i o l e n z a - s o t t o l i n e a G n o c c h i - i l f o c a l i z z a r s i s u d i s é è u n a l e v a i m p o r t a n t e p e r i l l o r o b e n e s s e r e p s i c o l o g i c o e f i s i c o " .