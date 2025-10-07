R o m a , 7 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - O g n i a n n o c i r c a 2 9 0 m i l a c a s i d i i n f e z i o n e r e s p i r a t o r i a a c u t a n e g l i a d u l t i e 1 . 8 0 0 d e c e s s i . S o n o i n u m e r i r e g i s t r a t i s o l o i n I t a l i a p e r i l v i r u s r e s p i r a t o r i o s i n c i z i a l e ( V r s o R s v n e l l a s i g l a i n g l e s e ) , c h e s i p r e s e n t a c o n s i n t o m i s i m i l - i n f l u e n z a l i , m a p u ò d e t e r m i n a r e c o m p l i c a n z e r e s p i r a t o r i e s i g n i f i c a t i v e n e i s o g g e t t i f r a g i l i c o m e o v e r 6 0 , p e r s o n e i m m u n o c o m p r o m e s s e e n e o n a t i . U n f e n o m e n o s o t t o v a l u t a t o e s o t t o s t i m a t o , s p e c i a l m e n t e n e l l a p o p o l a z i o n e a d u l t a e a n z i a n a : s p e s s o , i n f a t t i , l a m a l a t t i a d a R s v n o n v i e n e d i a g n o s t i c a t a c o r r e t t a m e n t e . L a p r o t e z i o n e d e i s o g g e t t i f r a g i l i r e s t a l a p r i o r i t à : i n I t a l i a s i r e g i s t r a n o i n f a t t i o l t r e 5 0 m i l a r i c o v e r i a l l ' a n n o . N e l d e t t a g l i o s i c a l c a n o c i r c a 2 5 m i l a o s p e d a l i z z a z i o n i d i b a m b i n i s o t t o i 5 a n n i d i e t à l e g a t e a l l e c o m p l i c a n z e c o m e b r o n c h i o l i t e e p o l m o n i t i , e c i r c a 2 6 m i l a n e g l i o v e r 6 0 . S u l f r o n t e d e l l a p r e v e n z i o n e , s o n o o g g i d i s p o n i b i l i s t r u m e n t i s i c u r i e d e f f i c a c i c o m e l a v a c c i n a z i o n e e l ' i m m u n o p r o f i l a s s i ; n o n o s t a n t e q u e s t e o p p o r t u n i t à , p e r ò , l ' R s v n o n è a n c o r a i n c l u s o n e l P i a n o n a z i o n a l e d i p r e v e n z i o n e v a c c i n a l e ( P n p v ) . D i q u e s t i t e m i e d e l l a n e c e s s i t à d i u n a i n f o r m a z i o n e c o r r e t t a e a g g i o r n a t a s u i r i s c h i e s u l l e s t r a t e g i e d i p r e v e n z i o n e a d i s p o s i z i o n e s i è p a r l a t o a l m e d i a t u t o r i a l ' G i o r n a l i s m o s c i e n t i f i c o e c o m u n i c a z i o n e b i o m e d i c a : i l c a s o d e l l a m a l a t t i a i n f e t t i v a d a v i r u s r e s p i r a t o r i o s i n c i z i a l e ' p r o m o s s o d a l M a s t e r S g p - L a S c i e n z a n e l l a p r a t i c a g i o r n a l i s t i c a d e l l a S a p i e n z a U n i v e r s i t à d i R o m a , c o n i l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a n t e d i P f i z e r , c h e o g g i n e l l a C a p i t a l e h a m e s s o a c o n f r o n t o i g i o r n a l i s t i c o n g l i e s p o n e n t i d e l m o n d o m e d i c o - s c i e n t i f i c o , s p e c i a l i s t i i n i g i e n e , m e d i c i n a p r e v e n t i v a e p e d i a t r i a . L a r i l e v a n z a p e r l a s a l u t e p u b b l i c a d e i v i r u s r e s p i r a t o r i r i s i e d e s i a n e l l ' i m p a t t o s o c i o - s a n i t a r i o l e g a t o a l l a l o r o l a r g a d i f f u s i o n e , s i a a l p o t e n z i a l e p a n d e m i c o e s p r e s s o d a a l c u n i c e p p i d i v i r u s i n f l u e n z a l i e c o r o n a v i r u s , r i c o r d a u n a n o t a . " L a m a g g i o r p a r t e d e i v i r u s r e s p i r a t o r i h a u n a s p i c c a t a t e n d e n z a s t a g i o n a l e - a f f e r m a P i e r L u i g i L o p a l c o , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i I g i e n e , u n i v e r s i t à d e l S a l e n t o - N e l l ' e m i s f e r o N o r d d e l p i a n e t a è n e i m e s i i n v e r n a l i c h e s i v e r i f i c a n o i p i c c h i d i i n f e z i o n i d a i n f l u e n z a , v i r u s r e s p i r a t o r i o s i n c i z i a l e , S a r s - C o V - 2 , m e t a p n e u m o v i r u s , r h i n o v i r u s e a d e n o v i r u s , p e r c i t a r e i p i ù f r e q u e n t e m e n t e d i a g n o s t i c a t i . L a c i r c o l a z i o n e c o m b i n a t a d i q u e s t i v i r u s r e n d e l a s t a g i o n e i n v e r n a l e p a r t i c o l a r m e n t e c r i t i c a i n t e r m i n i d i p r e s s i o n e s u l s i s t e m a s a n i t a r i o . A n c o r a o g g i l e i n f o r m a z i o n i c h e a b b i a m o s u l l a c i r c o l a z i o n e d e i v i r u s r e s p i r a t o r i s o n o a f f e t t e d a u n a f o r t e s o t t o s t i m a " . I l s i s t e m a d i s o r v e g l i a n z a , o s s e r v a L o p a l c o , " n o n è c o m p l e t a m e n t e e f f i c i e n t e n e l r i l e v a r e i c a s i r e a l i e c i ò n o n c o n s e n t e d i v a l u t a r n e i l r e a l e i m p a t t o s o c i o s a n i t a r i o : a q u e s t o s c o p o - s u g g e r i s c e l ' e s p e r t o - s a r e b b e n e c e s s a r i o i m p o s t a r e s t u d i a d h o c c h e , l a d d o v e e s e g u i t i , h a n n o m o s t r a t o c h e i l d a n n o i n d i v i d u a l e e s o c i a l e d i q u e s t e i n f e z i o n i v a b e n o l t r e i l p e r i o d o d e l l a m a l a t t i a a c u t a . N e i s o g g e t t i f r a g i l i e a n z i a n i , a d e s e m p i o , u n p e r i o d o d i r i c o v e r o d o p o u n ' i n f e z i o n e r e s p i r a t o r i a p u ò s c a t e n a r e u n a s e r i e d i c o m p l i c a n z e e s i a s s o c i a s p e s s o a u n a p e r d i t a c o n s i s t e n t e d e l l ' a u t o n o m i a " . I n I t a l i a , d o p o l ' e s p e r i e n z a d e l l a p a n d e m i a d a C o v i d - 1 9 , i l s i s t e m a d i s o r v e g l i a n z a d e l l ' i n f l u e n z a I n f l u n e t s i è a m p l i a t o d i v e n t a n d o R e s p i V i r N e t , c o n l ' o b i e t t i v o d i m i g l i o r a r e l e c o n o s c e n z e s u a l t r i v i r u s r e s p i r a t o r i c o m e l ' R s v c h e s i p o s s o n o p r e v e n i r e c o n l a v a c c i n a z i o n e . " L a s o r v e g l i a n z a c o n s e n t e d i m i s u r a r e i l r e a l e c a r i c o d i m a l a t t i a , s u p p o r t a l a p r o g r a m m a z i o n e s a n i t a r i a e l ' a l l o c a z i o n e d e l l e r i s o r s e , g u i d a l e d e c i s i o n i s u l l e s t r a t e g i e p r e v e n t i v e e a u m e n t a l a c o n s a p e v o l e z z a d e l c a r i c o d i m a l a t t i a - e v i d e n z i a C a t e r i n a R i z z o , p r o f e s s o r e s s a o r d i n a r i a d i I g i e n e e m e d i c i n a p r e v e n t i v a , u n i v e r s i t à d i P i s a - C o m p r e n d e r e e c o m u n i c a r e i l p e s o d e l l ' R s v a t u t t i g l i a t t o r i c o i n v o l t i è e s s e n z i a l e p e r r a f f o r z a r e l a p r e v e n z i o n e , r i d u r r e l a s o t t o s t i m a e t u t e l a r e l e f a s c e p i ù v u l n e r a b i l i d e l l a p o p o l a z i o n e " . I l v i r u s r e s p i r a t o r i o s i n c i z i a l e c o l p i s c e i n m o d o d i v e r s o n e l l e d i f f e r e n t i f a s c e d ' e t à . L ' R s v " è u n v i r u s u b i q u i t a r i o c h e c o l p i s c e p r a t i c a m e n t e t u t t i i b a m b i n i e n t r o i 2 a n n i d i v i t a , c o n p o s s i b i l i r e i n f e z i o n i n e l c o r s o d e l l a p r i m a i n f a n z i a e f i n a n c o i n e t à a d u l t a - i l l u s t r a P a o l o M a n z o n i , p r o f e s s o r e a s s o c i a t o d i P e d i a t r i a e n e o n a t o l o g i a , u n i v e r s i t à d i T o r i n o – S e n e i s o g g e t t i o l t r e i 2 a n n i d i e t à i l v i r u s c a u s a s p e s s o s i n t o m i s i m i l - i n f l u e n z a l i , c o l p e n d o p e r l o p i ù l e v i e a e r e e s u p e r i o r i , a l c o n t r a r i o u n a p e r c e n t u a l e i m p o r t a n t e d i p a z i e n t i c o n e t à m e n o d i 2 a n n i p r e s e n t a c o i n v o l g i m e n t o d e l l e b a s s e v i e a e r e e c h e p u ò s f o c i a r e , n e l l o s p e c i f i c o , n e l q u a d r o c l i n i c o c l a s s i c o c o n o s c i u t o c o m e b r o n c h i o l i t e e n e l l e s u e c o m p l i c a n z e s i a i m m e d i a t e , s i a a l u n g o t e r m i n e " . O l t r e a i n e o n a t i p r e m a t u r i e d i e t à i n f e r i o r e a i 6 m e s i , l e p o p o l a z i o n i a r i s c h i o d i s v i l u p p a r e u n a p a t o l o g i a r e s p i r a t o r i a g r a v e a s e g u i t o d i R s v s o n o l e p e r s o n e o v e r 6 0 e q u e l l e i m m u n o c o m p r o m e s s e o c o n p a t o l o g i e p r e e s i s t e n t i c o m e i l d i a b e t e , l e m a l a t t i e c a r d i a c h e e p o l m o n a r i , n e l l e q u a l i i l v i r u s p u ò s c e n d e r e a l l e v i e r e s p i r a t o r i e i n f e r i o r i c a u s a n d o p r i n c i p a l m e n t e p o l m o n i t e . A p a r t i r e d a l 2 0 2 3 - p r o s e g u e l a n o t a - n e l l ' U n i o n e e u r o p e a s o n o s t a t i r e s i d i s p o n i b i l i v a c c i n i c o n t r o l ' R s v i n d i c a t i p e r p r o t e g g e r e s i a i n e o n a t i f i n o a i 6 m e s i , a t t r a v e r s o l a v a c c i n a z i o n e d e l l a m a m m a ( l e d o n n e i n g r a v i d a n z a p o s s o n o v a c c i n a r s i d a l l a 2 4 e s i m a a l l a 3 6 e s i m a s e t t i m a n a d i g e s t a z i o n e ) , s i a a d u l t i e a n z i a n i ( l e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e r a c c o m a n d a n o l a v a c c i n a z i o n e p e r i s o g g e t t i a r i s c h i o d i 6 0 - 7 4 a n n i e p e r l e p e r s o n e d i e t à p a r i o s u p e r i o r e a 7 5 a n n i ) . L ' e f f i c a c i a d e l l a p r e v e n z i o n e n e l l e p e r s o n e o v e r 6 0 è s t a t a e v i d e n z i a t a d a d i v e r s i s t u d i , t r a c u i u n a r e c e n t e e s p e r i e n z a r e a l w o r l d p u b b l i c a t a s u l ' N e w E n g l a n d J o u r n a l o f M e d i c i n e ' , c h e h a v a l u t a t o u n p r i m o i m p a t t o d e l v a c c i n o n e l p r e v e n i r e i r i c o v e r i : i l b i v a l e n t e h a r i d o t t o d a 0 , 6 6 a 0 , 1 1 g l i e v e n t i p e r m i l l e p e r s o n e / a n n o , c o n u n ' e f f i c a c i a d e l l ' 8 3 , 3 % ( C i 4 2 , 9 - 9 6 , 9 ) . P e r l e f o r m e p i ù g r a v i ( t r a t t o r e s p i r a t o r i o i n f e r i o r e ) , l ' e f f i c a c i a è s a l i t a a l 9 1 , 7 % , s u p e r a n d o a m p i a m e n t e i l c r i t e r i o d i s u c c e s s o p r e s p e c i f i c a t o . " N u m e r o s i P a e s i h a n n o g i à e m a n a t o r a c c o m a n d a z i o n i p e r l a v a c c i n a z i o n e c o n t r o l ' R s v i n b a s e a l l ' e t à ( ≥ 6 0 , 6 5 o 7 5 a n n i ) o a i f a t t o r i d i r i s c h i o . A n c h e m o l t e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e h a n n o f o r t e m e n t e r a c c o m a n d a t o q u e s t a v a c c i n a z i o n e - r i m a r c a S a r a B o c c a l i n i , p r o f e s s o r e s s a a s s o c i a t a d i I g i e n e , u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i F i r e n z e - I n I t a l i a i l B o a r d d e l C a l e n d a r i o v a c c i n a l e p e r l a v i t a r a c c o m a n d a l ' u s o d e l v a c c i n o c o n t r o l ' R s v p e r t u t t i i s o g g e t t i d i e t à s u p e r i o r e - u g u a l e a i 7 5 a n n i e p e r i s o g g e t t i a f f e t t i d a p a t o l o g i e c r o n i c h e d i e t à u g u a l e o s u p e r i o r e a i 6 0 a n n i . T u t t a v i a - p r e c i s a - a l m o m e n t o l a v a c c i n a z i o n e c o n t r o l ' R s v n o n è r a c c o m a n d a t a i n b a s e a l l ' a t t u a l e P n p v 2 0 2 3 - 2 0 2 5 . L a s p e r a n z a è c h e l e i s t i t u z i o n i s a n i t a r i e i t a l i a n e i n t e g r i n o q u a n t o p r i m a l ' o f f e r t a d e l v a c c i n o R s v p e r l a p o p o l a z i o n e a n z i a n a e a s o g g e t t i a r i s c h i o p e r p a t o l o g i e n e l c a l e n d a r i o d e l l e i m m u n i z z a z i o n i o f f e r t e a t t i v a m e n t e e g r a t u i t a m e n t e a l l a p o p o l a z i o n e " . L a s f i d a p r i n c i p a l e - c o n c l u d o n o g l i e s p e r t i - r e s t a d u p l i c e : d a u n l a t o r a f f o r z a r e l a r a c c o l t a d i d a t i e p i d e m i o l o g i c i s o l i d i p e r c o m p r e n d e r e c o n p r e c i s i o n e l a d i f f u s i o n e e l ' i m p a t t o d e l l a m a l a t t i a i n f e t t i v a d a v i r u s r e s p i r a t o r i o s i n c i z i a l e ; d a l l ' a l t r o i n t e g r a r e i n m o d o e q u i l i b r a t o l e s t r a t e g i e d i p r e v e n z i o n e d i s p o n i b i l i , t e n e n d o c o n t o d i t u t t e l e p o p o l a z i o n i f r a g i l i a r i s c h i o d i c o m p l i c a n z e . U n a p p r o c c i o b a s a t o s u l l e e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e p o t r à f o r n i r e u n c o n t r i b u t o c o n c r e t o a l d i b a t t i t o p u b b l i c o e i s t i t u z i o n a l e , s o s t e n e n d o s c e l t e c o n s a p e v o l i e m i r a t e n e l l a t u t e l a d e l l a s a l u t e c o l l e t t i v a .