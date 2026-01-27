R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L e b r o n c h i e c t a s i e s o n o u n a g r a v e m a l a t t i a p o l m o n a r e i n f i a m m a t o r i a c r o n i c a e p r o g r e s s i v a . N o n o s t a n t e s i a n o l a t e r z a m a l a t t i a c r o n i c a d e l l e v i e a e r e e p i ù c o m u n e d o p o l ' a s m a e l a B p c o , r i m a n g o n o u n a p a t o l o g i a s p e s s o t r a s c u r a t a . L a m a l a t t i a c o m p o r t a u n a d i l a t a z i o n e p e r m a n e n t e e u n i s p e s s i m e n t o d e l l e v i e a e r e e , c o n a c c u m u l o d i m u c o d e n s o c h e t e n d e a r i s t a g n a r e e a f a v o r i r e u n c i r c o l o v i z i o s o d i i n f e z i o n i , i n f i a m m a z i o n e e d a n n i i r r e v e r s i b i l i a l t e s s u t o p o l m o n a r e . P e r f a r e i l p u n t o s u l l ’ i m p a t t o c l i n i c o e s o c i a l e d e l l e b r o n c h i e c t a s i e n o n a s s o c i a t e a l l a f i b r o s i c i s t i c a e s u l l e p r o s p e t t i v e t e r a p e u t i c h e , I n s m e d h a p r o m o s s o i l m e d i a t u t o r i a l " A l l a s c o p e r t a d e l l e b r o n c h i e c t a s i e : b u r d e n , g e s t i o n e c l i n i c a , o p z i o n i t e r a p e u t i c h e d i o g g i e d i d o m a n i " , c h e h a v i s t o l a p a r t e c i p a z i o n e d i e s p e r t i d i f a m a i n t e r n a z i o n a l e . D u r a n t e l ’ i n c o n t r o , g l i s p e c i a l i s t i h a n n o a p p r o f o n d i t o l ’ e v o l u z i o n e d e l l a g e s t i o n e c l i n i c a d e l l e b r o n c h i e c t a s i e , f i n o a l l e n u o v e o p z i o n i t e r a p e u t i c h e i n f a s e d i s v i l u p p o . N e g l i u l t i m i a n n i , i l n u m e r o d i d i a g n o s i d i b r o n c h i e c t a s i e n o n a s s o c i a t e a l l a f i b r o s i c i s t i c a è a u m e n t a t o c o n t a n d o c i r c a 6 8 0 c a s i o g n i 1 0 0 . 0 0 0 a l i v e l l o g l o b a l e , c o n t a s s i p i ù e l e v a t i t r a l e d o n n e r i s p e t t o a g l i u o m i n i , e c i r c a 1 3 0 o g n i 1 0 0 . 0 0 0 i n I t a l i a . T u t t a v i a , l a d i a g n o s i r i c h i e d e i n g e n e r e a n n i , s p e s s o p i ù d i u n d e c e n n i o , d o p o l ' i n s o r g e n z a d e i s i n t o m i , i l c h e p u ò c o m p o r t a r e u n a p r o g r e s s i o n e d e l l a m a l a t t i a e i l p e g g i o r a m e n t o d e l l a p r o g n o s i d e i p a z i e n t i . " L e b r o n c h i e c t a s i e r a p p r e s e n t a n o o g g i u n a p a t o l o g i a r e s p i r a t o r i a c r o n i c a m o l t o p i ù f r e q u e n t e d i q u a n t o s i s i a r i t e n u t o p e r a n n i , a n c h e n e l n o s t r o P a e s e . U n o d e i p r i n c i p a l i p r o b l e m i r e s t a i l r i t a r d o d i a g n o s t i c o , c o n t e m p i c h e p o s s o n o s u p e r a r e i 5 – 7 a n n i e c h e e s p o n g o n o i p a z i e n t i a m i s d i a g n o s i , t r a t t a m e n t i i n a p p r o p r i a t i e a u n a p r o g r e s s i o n e d e l d a n n o p o l m o n a r e - h a a f f e r m a t o S t e f a n o A l i b e r t i , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i M a l a t t i e d e l l ' A p p a r a t o r e s p i r a t o r i o p r e s s o i l D i p a r t i m e n t o d i S c i e n z e B i o m e d i c h e d i H u m a n i t a s U n i v e r s i t y e d i r e t t o r e d e l l ’ U o d i P n e u m o l o g i a d i I r c c s H u m a n i t a s R e s e a r c h H o s p i t a l d i R o z z a n o , M i l a n o . L e b r o n c h i e c t a s i e N o n F C - è e m e r s o d a l ' i n c o n t r o - h a n n o u n i m p a t t o e n o r m e s u l l a v i t a d e l p a z i e n t e a c a u s a d i s i n t o m i c o m e t o s s e p e r s i s t e n t e , p r o d u z i o n e d i e s p e t t o r a t o , f i a t o c o r t o e i n f e z i o n i r i p e t u t e , c h e p o s s o n o c o m p r o m e t t e r e l a l o r o c a p a c i t à d i l a v o r a r e e i n t e r a g i r e s o c i a l m e n t e . I p a z i e n t i i n o l t r e m a n i f e s t a n o s p e s s o r i p e t u t e r i a c u t i z z a z i o n i , p e g g i o r a m e n t i i m p r e v e d i b i l i d e i s i n t o m i c h e r i c h i e d o n o m o d i f i c h e d e l t r a t t a m e n t o , l a c u i d u r a t a – c h e p u ò v a r i a r e d a l l e 2 a l l e 4 s e t t i m a n e – è a s s o c i a t a a d u n s i g n i f i c a t i v o d i s a g i o f i s i c o e p s i c o l o g i c o , c o n u n a r i d u z i o n e d e l l a q u a l i t à d e l l a v i t a e u n a u m e n t o d e l r i s c h i o d i o s p e d a l i z z a z i o n e e m o r t a l i t à . " L e b r o n c h i e c t a s i e d e t e r m i n a n o u n c a r i c o c l i n i c o r i l e v a n t e - h a s p i e g a t o A l i b e r t i - f a t t o d i t o s s e e d e s p e t t o r a z i o n e c r o n i c a , i n f e z i o n i r i c o r r e n t i e f r e q u e n t i r i a c u t i z z a z i o n i , s p e s s o a s s o c i a t e a i n f e z i o n e b a t t e r i c a c r o n i c a e i n f i a m m a z i o n e n e u t r o f i l i c a . I n q u e s t o c o n t e s t o , i l r u o l o d e l t e a m m u l t i d i s c i p l i n a r e d e d i c a t o è c e n t r a l e i n q u a n t o c o n s e n t e d i s u p e r a r e l a f r a m m e n t a z i o n e d e l l e c u r e , m i g l i o r a r e l ’ a p p r o p r i a t e z z a t e r a p e u t i c a e g a r a n t i r e u n a p r e s a i n c a r i c o c o n t i n u a t i v a e p e r s o n a l i z z a t a d e l p a z i e n t e " . F i n o r a , n o n è e s i s t i t a u n a c u r a n é u n f a r m a c o s p e c i f i c a m e n t e p r o g e t t a t o o a p p r o v a t o p e r i l t r a t t a m e n t o d e l l e b r o n c h i e c t a s i e n o n F c , i n q u a n t o i t r a t t a m e n t i d i s p o n i b i l i m i r a n o a d a l l e v i a r e i s i n t o m i , t r a t t a r e l e i n f e z i o n i e c o n t e n e r e l e c o n s e g u e n z e d e l d a n n o s t r u t t u r a l e a i p o l m o n i . I n o l t r e , m o l t i p a z i e n t i i n c o n t r a n o d i f f i c o l t à n e l l ’ a c c e s s o s i a a i t r a t t a m e n t i s i a a l l a p r e s a i n c a r i c o s p e c i a l i s t i c a , e s p e s s o d i s p o n g o n o d i u n s u p p o r t o m u l t i d i s c i p l i n a r e i n s u f f i c i e n t e , c h e d o v r e b b e c o m p r e n d e r e f i s i o t e r a p i a r e s p i r a t o r i a e s o s t e g n o p s i c o l o g i c o . I n f a s e d i t r a t t a m e n t o è i n d i s p e n s a b i l e l ’ i m p i e g o r i p e t u t o e p r o l u n g a t o d i a n t i b i o t i c i m a , a l t e m p o s t e s s o , u n a p r e s s i o n e a n t i b i o t i c a c o s t a n t e f a v o r i s c e l a s e l e z i o n e d i c e p p i b a t t e r i c i r e s i s t e n t i . L a r e s i s t e n z a a g l i a n t i b i o t i c i n o n è q u i n d i u n f e n o m e n o e p i s o d i c o , m a i l r i s u l t a t o d i u n p r o c e s s o f i s i o p a t o l o g i c o s t r u t t u r a t o , i n c u i i n f e z i o n e c r o n i c a , i n f i a m m a z i o n e p e r s i s t e n t e e u t i l i z z o r i p e t u t o d i t e r a p i e a n t i m i c r o b i c h e s i a l i m e n t a n o r e c i p r o c a m e n t e . " L ’ e s p o s i z i o n e c o n t i n u a t i v a a g l i a n t i b i o t i c i e s e r c i t a u n a p r e s s i o n e s e l e t t i v a c h e , n e l t e m p o , f a v o r i s c e l a c o m p a r s a d i c e p p i b a t t e r i c i r e s i s t e n t i e r i d u c e p r o g r e s s i v a m e n t e l ’ e f f i c a c i a d e l l e o p z i o n i t e r a p e u t i c h e d i s p o n i b i l i p o i c h é l e a l t e r a z i o n i s t r u t t u r a l i d e l l e v i e a e r e e e l a p e r s i s t e n z a d e l l ’ i n f e z i o n e c r e a n o l e c o n d i z i o n i p e r u n a c r o n i c i z z a z i o n e d e l p r o c e s s o i n f i a m m a t o r i o e i n f e t t i v o - h a s o t t o l i n e a t o F r a n c e s c o B l a s i , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o M a l a t t i e R e s p i r a t o r i e , U n i v e r s i t à d e g l i s t u d i d i M i l a n o , e d i r e t t o r e d e l D i p a r t i m e n t o d i A r e a M e d i c a e d e l l a S c P n e u m o l o g i a e F i b r o s i C i s t i c a d e l P o l i c l i n i c o d i M i l a n o - . L e t e r a p i e a t t u a l m e n t e d i s p o n i b i l i m i r a n o p r i n c i p a l m e n t e a c o n t e n e r e i s i n t o m i , r i d u r r e l e r i a c u t i z z a z i o n i e r a l l e n t a r e l a p r o g r e s s i o n e d e l d a n n o , m a p r e s e n t a n o l i m i t i e v i d e n t i l e g a t i s i a a l l a r e s i s t e n z a a n t i b i o t i c a s i a a g l i e f f e t t i c o l l a t e r a l i e a l l a s o s t e n i b i l i t à d e l t r a t t a m e n t o n e l l u n g o p e r i o d o " . L e i n n o v a z i o n i t e r a p e u t i c h e i n c o r s o d i s v i l u p p o i n t r o d u c o n o u n c a m b i o d i p a r a d i g m a , i n t e r v e n e n d o d i r e t t a m e n t e s u i m e c c a n i s m i b i o l o g i c i c h e s o s t e n g o n o l ’ i n f i a m m a z i o n e c r o n i c a , a n z i c h é l i m i t a r s i a l c o n t r o l l o d e i s i n t o m i . Q u e s t o n u o v o m o d e l l o p e r m e t t e d i r i d u r r e l e r i a c u t i z z a z i o n i e p r e v e n i r e i l p r o g r e s s i v o p e g g i o r a m e n t o d e l l a f u n z i o n a l i t à p o l m o n a r e , r e n d e n d o i l p e r c o r s o d i c u r a p i ù s o s t e n i b i l e e a c c o m p a g n a n d o i p a z i e n t i c o n b r o n c h i e c t a s i e n o n a s s o c i a t e a l l a f i b r o s i c i s t i c a v e r s o u n a m i g l i o r e q u a l i t à e a s p e t t a t i v a d i v i t a . " L a r i c e r c a s c i e n t i f i c a s t a a n a l i z z a n d o s t r a t e g i e p i ù p e r s o n a l i z z a t e b a s a t e s u f e n o t i p i , e n d o t i p i e m i c r o b i o m a , e b i o m a r c a t o r i p r e d i t t i v i d i r i a c u t i z z a z i o n e . Q u e s t o c a m b i a m e n t o d i p a r a d i g m a - h a e v i d e n z i a t o B l a s i - p o t r e b b e r a p p r e s e n t a r e u n p a s s o r i l e v a n t e n e l t e n t a t i v o d i r i d u r r e l a p r o g r e s s i o n e d e l l a m a l a t t i a e l i m i t a r e i l r i c o r s o r i p e t u t o a g l i a n t i b i o t i c i n e l l u n g o t e r m i n e " . I n I t a l i a l e b r o n c h i e c t a s i e n o n F c n o n s o n o a n c o r a c o n s i d e r a t e u n a r e a l e p r i o r i t à d i s a l u t e p u b b l i c a . Q u e s t a m a n c a n z a d i r i c o n o s c i m e n t o n e l i m i t a l a v i s i b i l i t à n e l l a f o r m a z i o n e m e d i c a , n e l l a p r a t i c a c l i n i c a e n e l l e p o l i t i c h e s a n i t a r i e , f a v o r e n d o s o t t o d i a g n o s i e r i t a r d i t e r a p e u t i c i . P e r m i g l i o r a r e l a d i a g n o s i p r e c o c e e l ’ a s s i s t e n z a - s e c o n d o g l i e s p e r t i - è f o n d a m e n t a l e p r o m u o v e r e i l l o r o r i c o n o s c i m e n t o n a z i o n a l e c o m e m a l a t t i e r e s p i r a t o r i e c r o n i c h e r i l e v a n t i , a d o t t a r e l i n e e g u i d a b a s a t e s u l l e e v i d e n z e e g a r a n t i r e u n p i ù e f f i c a c e c o o r d i n a m e n t o d e l l e c u r e e i n t e g r a z i o n e n e l l e s t r a t e g i e d i s a n i t à p u b b l i c a .