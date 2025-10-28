M i l a n o , 2 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - “ V o g l i a m o r i n n o v a r e i l n o s t r o i m p e g n o n e l l a l o t t a c o n t r o l ' a m i l o i d o s i c a r d i a c a a t t r a v e r s o t r e e l e m e n t i f o n d a m e n t a l i : l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a , l ' i n n o v a z i o n e e l a p r o m o z i o n e d e l l a d i a g n o s i p r e c o c e ” . S o n o l e p a r o l e d i D a n i l o D e S p i r i t o , h e a d A m i l o i d o s i d i B a y e r I t a l i a , i n o c c a s i o n e d i ‘ A t u t t o c u o r e : a m i l o i d o s i c a r d i a c a , i l f a l s o m i t o d i u n a m a l a t t i a r a r a ’ , l ’ i n c o n t r o c o n l a s t a m p a c o n c u i l a f a r m a c e u t i c a h a p r e s e n t a t o l e i n i z i a t i v e d i s e n s i b i l i z z a z i o n e e i n f o r m a z i o n e s u l l a p a t o l o g i a c a r d i a c a e o r g a n i z z a t e p e r i l m e s e d i o t t o b r e , a d e s s a d e d i c a t o . “ C i d e d i c h i a m o a q u e s t ' a r e a t e r a p e u t i c a - p r o s e g u e D e S p i r i t o - e l o f a c c i a m o p r o m u o v e n d o c o l l a b o r a z i o n e e c o n s a p e v o l e z z a t r a t u t t i g l i i n t e r l o c u t o r i d e l s i s t e m a s a l u t e , d a i c l i n i c i a l l e i s t i t u z i o n i f i n o a l l e a s s o c i a z i o n i p a z i e n t i . V o g l i a m o c h e u n a p a t o l o g i a a n c o r a p o c o c o n o s c i u t a v e n g a r i c o n o s c i u t a , d i a g n o s t i c a t a e t r a t t a t a t e m p e s t i v a m e n t e , a n c h e a f a v o r e d e l l a q u a l i t à d i v i t a d e i n o s t r i p a z i e n t i ” . O l t r e a l l ’ i n c o n t r o ‘ A t u t t o c u o r e ’ , i n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a m o n d i a l e d e l l ’ a m i l o i d o s i , B a y e r I t a l i a v u o l e s e n s i b i l i z z a r e e f a r c o n o s c e r e q u e s t a p a t o l o g i a c o n l ’ a v v i o d i d i v e r s e a t t i v i t à , s i a i n d i r i z z a t e a i p r o f e s s i o n i s t i d e l l a s a n i t à e a l l e a s s o c i a z i o n i p a z i e n t i , c h e r i v o l t e a i c i t t a d i n i . “ A b b i a m o s u p p o r t a t o , e c o n t i n u i a m o a f a r l o , l e a s s o c i a z i o n i p a z i e n t i c o n p r o g r a m m i d i e m p o w e r m e n t e p e r c o r s i f o r m a t i v i - s p i e g a - c o n l ' o b i e t t i v o d i f a r d i a l o g a r e l e a s s o c i a z i o n i c o n g l i s p e c i a l i s t i . V o g l i a m o i n o l t r e f a c i l i t a r e i l d i a l o g o c o n l e i s t i t u z i o n i , p e r c h é è i m p o r t a n t e c h e v e n g a r i c o n o s c i u t a l a r i l e v a n z a c l i n i c a e s o c i a l e d e l l ’ a m i l o i d o s i e c h e s i a n o s t u d i a t i p e r c o r s i d i c u r a d e d i c a t i , c o n u n a c c e s s o a l l a d i a g n o s i a d e g u a t o . L a v o r i a m o p o i p e r s u p p o r t a r e l a c o l l a b o r a z i o n e t r a i c e n t r i d i r i f e r i m e n t o d e l t e r r i t o r i o , p e r r i d u r r e i t e m p i d i a g n o s t i c i e a u m e n t a r e l a p r e s a i n c a r i c o d e l p a z i e n t e . L a c a m p a g n a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e p a r t i t a q u e s t o m e s e , c o n l a G i o r n a t a m o n d i a l e d e l l ’ a m i l o i d o s i , p r e v e d e u n t r a m c h e , g i r a n d o p e r l e v i e d i M i l a n o , p r o m u o v e l a s a l u t e d e l c u o r e e i n f o r m a s u l l a p a t o l o g i a i c i t t a d i n i . I n f i n e , l a c a m p a g n a s o c i a l ‘ T u t t o c u o r e ’ , s u i c a n a l i d i I n s t a g r a m e F a c e b o o k , o f f r e m a t e r i a l i i n f o r m a t i v i s e m p l i c i e a p o r t a t a d e i c i t t a d i n i , d e i c a r e g i v e r e d e i p a z i e n t i . V o g l i a m o m e t t e r e l e p e r s o n e a l c e n t r o - c o n c l u d e - p e r g a r a n t i r e u n a d i a g n o s i a c c u r a t a e u n a c u r a d i q u a l i t à p e r i p a z i e n t i ” .