R o m a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - D a l 3 a l l ' 8 n o v e m b r e l a S i d e m a s t , S o c i e t à i t a l i a n a d i d e r m a t o l o g i a e m a l a t t i e s e s s u a l m e n t e t r a s m e s s e , p r o m u o v e l a ' V i t i l i g i n e W e e k ' , u n a s e r i e d i a p p u n t a m e n t i g r a t u i t i d e d i c a t i a i p a z i e n t i c o n v i t i l i g i n e . P e r t u t t a l a s e t t i m a n a i n p i ù d i 3 5 c e n t r i d e r m a t o l o g i c i s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e i p a z i e n t i p o t r a n n o c o n f r o n t a r s i c o n m e d i c i s p e c i a l i s t i p e r c o m p r e n d e r e m e g l i o l a m a l a t t i a , d i s c u t e r e l a p r o p r i a c o n d i z i o n e e a g g i o r n a r s i s u l l e p o s s i b i l i t à t e r a p e u t i c h e . L a c a m p a g n a è r e a l i z z a t a d a S i d e m a s t c o n i l p a t r o c i n i o d e l l ' a s s o c i a z i o n e p a z i e n t i A p i a f c o ( A s s o c i a z i o n e p s o r i a s i c i i t a l i a n i a m i c i d e l l a F o n d a z i o n e C o r a z z a ) , c o n i l s u p p o r t o o r g a n i z z a t i v o d i S i n t e s i E d u c a t i o n e i l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a t o d i I n c y t e . P e r p r e n o t a r e u n a p p u n t a m e n t o è n e c e s s a r i o c h i a m a r e i l n u m e r o v e r d e g r a t u i t o 8 0 0 2 2 6 4 6 6 , g i à a t t i v o d a l l u n e d ì a l s a b a t o d a l l e 9 a l l e 1 3 e d a l l e 1 4 a l l e 1 8 ( e s c l u s i i g i o r n i f e s t i v i ) . D a q u e s t ' a n n o l e c o n s u l e n z e s a r a n n o a p e r t e a n c h e a g l i a d o l e s c e n t i ( 1 2 - 1 7 a n n i ) , c h e d o v r a n n o e s s e r e a c c o m p a g n a t i d a u n g e n i t o r e o d a c h i n e f a l e v e c i . O l t r e m i l l e i n c o n t r i g r a t u i t i s a r a n n o p r o m o s s i p r e s s o i c e n t r i s p e c i a l i s t i c i i n d e r m a t o l o g i a d i s t r i b u i t i s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . " L a v i t i l i g i n e - a f f e r m a G i o v a n n i P e l l a c a n i , p r e s i d e n t e d i S i d e m a s t - è s t a t a a l u n g o c o n s i d e r a t a s o l o u n a c o n d i z i o n e e s t e t i c a , m e n t r e s i t r a t t a d i u n a v e r a e p r o p r i a m a l a t t i a c r o n i c a a u t o i m m u n e c h e s i m a n i f e s t a q u a n d o i l s i s t e m a i m m u n i t a r i o a t t a c c a e r r o n e a m e n t e i m e l a n o c i t i , o v v e r o l e c e l l u l e r e s p o n s a b i l i d e l l a p r o d u z i o n e d i m e l a n i n a , i l p i g m e n t o c h e c o n f e r i s c e c o l o r e a l l a p e l l e . L a m a l a t t i a c a u s a n o n s o l o l a c o m p a r s a d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e m a c c h i e b i a n c h e s u l l a p e l l e , m a p u ò t a l o r a e s s e r e a s s o c i a t a a d a l t r i d i s t u r b i , q u a l i d i s f u n z i o n i d e l l a t i r o i d e , d i a b e t e m e l l i t o e a l o p e c i a a r e a t a . P e r q u e s t o , è f o n d a m e n t a l e c h e i p a z i e n t i s i c o n f r o n t i n o c o n u n o s p e c i a l i s t a i n d e r m a t o l o g i a p e r c o m p r e n d e r e l a p r o p r i a c o n d i z i o n e e d i s c u t e r e c o m e t r a t t a r l a e g e s t i r l a a l m e g l i o , s p e c i a l m e n t e o g g i c h e l a r i c e r c a h a a p e r t o n u o v e p o s s i b i l i t à t e r a p e u t i c h e . L a V i t i l i g i n e W e e k n a s c e p r o p r i o d a l l ' i m p e g n o d i S i d e m a s t n e l p r o m u o v e r e l a c o n o s c e n z a d e l l a m a l a t t i a , n e l s o s t e n e r e l e p e r s o n e c h e v i v o n o c o n l a v i t i l i g i n e , i n c o r a g g i a n d o i l l o r o c o n f r o n t o c o n g l i o p e r a t o r i s a n i t a r i p e r u n m i g l i o r t r a t t a m e n t o d e l l a m a l a t t i a e c o m b a t t e r e l o s t i g m a c h e a n c o r a l a a c c o m p a g n a " . S o n o c i r c a 3 3 0 m i l a i n I t a l i a l e p e r s o n e c h e c o n v i v o n o c o n l a v i t i l i g i n e , r i c o r d a l a S i d e m a s t . S i m a n i f e s t a c o n l a p r e s e n z a d i m a c c h i e b i a n c h e s u l l a p e l l e d i d i m e n s i o n i v a r i a b i l i c h e p o s s o n o a u m e n t a r e e c o n f l u i r e n e l t e m p o . L a m a l a t t i a p u ò c o m p a r i r e a q u a l s i a s i e t à , c o m p r e s a q u e l l a p e d i a t r i c a , m a l a m a g g i o r e i n c i d e n z a s i r e g i s t r a t r a i 2 0 e i 4 0 a n n i . D i f a t t o p i ù d e l 6 0 % d e i p a z i e n t i h a u n e s o r d i o p r i m a d e i 3 0 a n n i . L o s v i l u p p o d e l l a m a l a t t i a d i p e n d e i n l a r g a p a r t e d a u n a p r e d i s p o s i z i o n e g e n e t i c a ( 8 0 % ) e i n m i n o r m i s u r a d a f a t t o r i a m b i e n t a l i ( 2 0 % ) i n g r a d o d i a t t i v a r e i l m e c c a n i s m o a u t o i m m u n e . D a u n a r e c e n t e i n d a g i n e , c o n d o t t a d a E l m a R e s e a r c h s u 1 4 1 p a z i e n t i , è e m e r s o c h e p e r i l 7 8 % d e l l e p e r s o n e c h e n e s o f f r o n o l a v i t i l i g i n e h a u n s i g n i f i c a t i v o i m p a t t o p s i c o l o g i c o , n o n c h é s u l l a s f e r a s o c i a l e , r e l a z i o n a l e e a d d i r i t t u r a l a v o r a t i v a . I n p a r t i c o l a r e , p r e v a l e i l f o r t e s e n s o d i r a s s e g n a z i o n e , s p e s s o c o l l e g a t o a u n a g e s t i o n e n o n o t t i m a l e d e l l a p a t o l o g i a s u l p i a n o f i s i c o e m e n t a l e . " I l c o n f r o n t o c o n u n o s p e c i a l i s t a è f o n d a m e n t a l e p e r i p a z i e n t i c o n v i t i l i g i n e p e r c h é è u n a m a l a t t i a d i c u i s i c o n o s c e a n c o r a p o c o - c o m m e n t a V a l e r i a C o r a z z a , p r e s i d e n t e d e l l ' A s s o c i a z i o n e p a z i e n t i A p i a f c o - L a d i s i n f o r m a z i o n e è u n a d e l l e l e v e p r i n c i p a l i c h e a u m e n t a n o l o s t i g m a c h e a n c o r a a c c o m p a g n a c h i s o f f r e d i q u e s t a m a l a t t i a . L a V i t i l i g i n e W e e k n a s c e p r o p r i o p e r s u p p o r t a r e i p a z i e n t i i n u n a g e s t i o n e c o n s a p e v o l e d e l l a p r o p r i a c o n d i z i o n e , g r a z i e s o p r a t t u t t o a l d i a l o g o c o n i l m e d i c o s p e c i a l i s t a i n d e r m a t o l o g i a . I n u n a r e c e n t e i n d a g i n e s v o l t a d a E l m a R e s e a r c h i p a z i e n t i h a n n o p a r a g o n a t o q u e s t a m a l a t t i a a u n a g a b b i a , u n a p e s a n t e z a v o r r a , u n e n i g m a i n c o m p r e n s i b i l e . A n c h e a l l a l u c e d i q u e s t e c o n s i d e r a z i o n i A p i a f c o a n c h e q u e s t ' a n n o h a v o l u t o s o s t e n e r e a t t i v a m e n t e q u e s t a i n i z i a t i v a , p e r i n c e n t i v a r e i l c o n t i n u o c o n f r o n t o e d i a l o g o t r a m e d i c o e p a z i e n t e , c h e è a l l a b a s e d i o g n i s u p e r a m e n t o e a c c e t t a z i o n e d e l l a p r o p r i a c o n d i z i o n e " . " I n c y t e I t a l i a è d a s e m p r e i m p e g n a t a n e l l a r i c e r c a e n e l l ' i n n o v a z i o n e . A n c h e q u e s t ' a n n o , f o r t i d e l s u c c e s s o d e l l a p r i m a e d i z i o n e , a b b i a m o s c e l t o d i s o s t e n e r e q u e s t a i n i z i a t i v a p r o p r i o p e r c h é c r e d i a m o n e l l ' i m p o r t a n z a d i c r e a r e n u o v e o p p o r t u n i t à d i s o s t e g n o p e r c h i c o n v i v e c o n l a v i t i l i g i n e " , d i c h i a r a N i c o l a B e n c i n i , V i c e p r e s i d e n t e e G e n e r a l M a n a g e r d i I n c y t e I t a l i a . U n i m p e g n o c h e s i r i f l e t t e a n c h e n e l l a c a m p a g n a ' V i t i l i g i n e : è t e m p o d i e s s e r e l i b e r i . O l t r e i f a l s i m i t i , v e r s o n u o v e p o s s i b i l i t à ' , p r o m o s s a d a I n c y t e l o s c o r s o g i u g n o c o n i l p a t r o c i n i o d i A p i a f c o , c o n l ' o b i e t t i v o d i f a v o r i r e l ' e m p o w e r m e n t d e l l e p e r s o n e c o n v i t i l i g i n e .