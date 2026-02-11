R o m a , 1 1 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " U n a d i a g n o s i p r e c o c e c a m b i a r a d i c a l m e n t e l a q u a l i t à d e l l a v i t a d i c h i c o n v i v e c o n i l l u p u s : s e n z a u n r i c o n o s c i m e n t o t e m p e s t i v o a u m e n t a n o l a p e r d i t a d i g i o r n a t e d i l a v o r o , l a n e c e s s i t à d i u n c a r e g i v e r , i c o s t i a c a r i c o d e l l e f a m i g l i e e i l p e s o e m o t i v o d e l l a m a l a t t i a " . C o s ì A n t o n e l l a C e l a n o , p r e s i d e n t e A p m a r r - A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e p e r s o n e c o n m a l a t t i e r e u m a t o l o g i c h e e r a r e , c o m m e n t a l a p u b b l i c a z i o n e s u l ' J o u r n a l o f C l i n i c a l M e d i c i n e ' d e l p r o g e t t o d i a s c o l t o ' I t a l i a n S y s t e m i c L u p u s E r y t h e m a t o s u s ( S l e ) P a t i e n t s : O v e r v i e w o f T h e i r Q u a l i t y o f L i f e a n d U n m e t N e e d s ' , c h e h a c o i n v o l t o o l t r e 1 5 0 p a z i e n t i i t a l i a n i c o n l u p u s e r i t e m a t o s o s i s t e m i c o , d e s c r i v e n d o p e r l a p r i m a v o l t a i n m o d o s t r u t t u r a t o l ' i m p a t t o s o c i a l e , f u n z i o n a l e e d e m o t i v o d e l l a p a t o l o g i a . U n a p r e s a i n c a r i c o d a v v e r o m u l t i d i s c i p l i n a r e , s e c o n d o C e l a n o , p u ò r a p p r e s e n t a r e u n a s v o l t a g r a z i e a n c h e a g l i s t r u m e n t i d i g i t a l i e a l t e l e c o n s u l t o , m a l ' a c c e s s o a q u e s t i s e r v i z i è a n c o r a d i s o m o g e n e o . " I n a l c u n e r e a l t à - s o t t o l i n e a - i p a z i e n t i n o n p o s s o n o n e m m e n o p r e n o t a r e i l c o n t r o l l o s p e c i a l i s t i c o d i r e t t a m e n t e d o p o l a p r i m a v i s i t a , a l l u n g a n d o l i s t e d ' a t t e s a e a m p l i f i c a n d o d i f f e r e n z e t r a r e g i o n i e p e r s i n o t r a A s l d e l l a s t e s s a a r e a . S e n z a p e r c o r s i c o o r d i n a t i - a v v e r t e l a p r e s i d e n t e A p m a r r - i l r i s c h i o è q u e l l o d i p a z i e n t i c o s t r e t t i a o r i e n t a r s i d a s o l i i n u n s i s t e m a f r a m m e n t a t o , c o n r i c a d u t e s u l l a v i t a l a v o r a t i v a , f a m i l i a r e e s o c i a l e " . A l t r o n o d o c r i t i c o è l ' a c c e s s o a l l e t e r a p i e i n n o v a t i v e . " N o n i n t e r v e n i r e p r e c o c e m e n t e s i g n i f i c a c o m p r o m e t t e r e n o n s o l o l a s a l u t e d e l l a p e r s o n a , m a a n c h e l ' e q u i l i b r i o d e l l e r e l a z i o n i , d e l l a v o r o e d e l l ' a u t o n o m i a q u o t i d i a n a , g e n e r a n d o u n c i r c o l o v i z i o s o d a c u i è d i f f i c i l e u s c i r e " , r i m a r c a C e l a n o . D a q u i u n a p p e l l o a l l e i s t i t u z i o n i a f f i n c h é m e t t a n o i n c a m p o o g n i m i s u r a p o s s i b i l e . " V o r r e i r i c h i a m a r e l ' a t t e n z i o n e s u l l a p r o p o s t a d i l e g g e 9 4 6 a f i r m a d e l l a s e n a t r i c e M a r i a C r i s t i n a C a n t ù , d e d i c a t a a l l a r i o r g a n i z z a z i o n e e a l p o t e n z i a m e n t o d e i s e r v i z i s a n i t a r i i n a m b i t o r e u m a t o l o g i c o . C o m e a s s o c i a z i o n e - r i c o r d a l a p r e s i d e n t e A p m a r r - l ' a b b i a m o s o s t e n u t a c o n c o n v i n z i o n e e s i a m o s t a t i a u d i t i i n c o m m i s s i o n e , p e r c h é i n c l u d e i l l u p u s , i n s i e m e a f i b r o m i a l g i a , s c l e r o s i s i s t e m i c a e a r t r i t e r e u m a t o i d e d i r e c e n t e i n s o r g e n z a . C i a u g u r i a m o c h e v e n g a f i n a l m e n t e r i c o n o s c i u t a l a g i u s t a p r i o r i t à a q u e s t e p a t o l o g i e , t r o p p o s p e s s o c o n s i d e r a t e d i s e r i e B , n o n o s t a n t e c o l p i s c a n o p e r s o n e d i o g n i e t à e p o s s a n o m a n i f e s t a r s i i n f o r m e a g g r e s s i v e , s e n o n d i a g n o s t i c a t e p r e c o c e m e n t e . S e r v o n o a t t e n z i o n e , i n f o r m a z i o n e e p e r c o r s i a d e g u a t i - c o n c l u d e - a f f i n c h é l e m a l a t t i e r e u m a t o l o g i c h e r i c e v a n o l a c o n s i d e r a z i o n e c h e m e r i t a n o " .