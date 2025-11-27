R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - “ L e p e r s o n e c o n B P C O ( B r o n c o p n e u m o p a t i a c r o n i c a o s t r u t t i v a ) s o n o p a z i e n t i c h e v a n n o a l p r o n t o s o c c o r s o , h a n n o p e g g i o r a m e n t i e r i a c u t i z z a z i o n i e v e n g o n o o s p e d a l i z z a t i . L a g r a n d e s f i d a p e r i l f u t u r o è r i d u r r e l a s o t t o d i a g n o s i e i n t e r c e t t a r e l e p e r s o n e c h e d o p o i 4 0 a n n i i n i z i a n o a d a v e r e i p r i m i s i n t o m i . I l v e r o p r o b l e m a è i l p a z i e n t e f u m a t o r e : a b i t u a t o a c o n v i v e r e c o n l a t o s s e e c o n l e s e c r e z i o n i , s a c h e l a c a u s a è i l f u m o e s t a l o n t a n o d a g l i a c c e r t a m e n t i . M a i l p a z i e n t e c h e n o n f a d i a g n o s i e n o n s i c u r a , c o n t i n u a n d o a f u m a r e , c o r r e i l r i s c h i o d i p r o g r e d i r e v e r s o f o r m e m o l t o g r a v i ” . S o n o l e p a r o l e d i C l a u d i o M i c h e l e t t o , P r e s i d e n t e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e I t a l i a n a P n e u m o l o g i O s p e d a l i e r i ( A I P O - I T S / E T S ) e D i r e t t o r e d i P n e u m o l o g i a p r e s s o l ’ A z i e n d a O s p e d a l i e r a U n i v e r s i t a r i a d i V e r o n a , i n t e r v e n u t o n e l l ’ a m b i t o d e l X X V I C o n g r e s s o N a z i o n a l e d e l l a P n e u m o l o g i a I t a l i a n a – X L V I I I A I P O - I T S s v o l t o s i a V e r o n a , c i t t à c h e h a o s p i t a t o a n c h e l a t a p p a c o n c l u s i v a d e l l ’ o t t a v a e d i z i o n e d i ‘ E s c i d a l t u n n e l . N o n b r u c i a r t i i l f u t u r o ’ , l a c a m p a g n a n a z i o n a l e d i p r e v e n z i o n e e i n f o r m a z i o n e s u i r i s c h i l e g a t i a l f u m o e d i s e n s i b i l i z z a z i o n e s u l t u m o r e d e l p o l m o n e , p r o m o s s a d a W a l c e ( W o m e n a g a i n s t l u n g c a n c e r i n E u r o p e ) A p s e r e a l i z z a t a c o n i l s u p p o r t o n o n c o n d i z i o n a t o d i A s t r a Z e n e c a . U n ’ i n i z i a t i v a , c o l l e g a t a a l X X V I C o n g r e s s o N a z i o n a l e d e l l a P n e u m o l o g i a I t a l i a n a – X L V I I I A I P O - I T S : “ N e l l ' a m b i t o d i q u e s t o c o n g r e s s o s o n o s t a t e m e s s e a t e r r a d i v e r s e i n i z i a t i v e - r a c c o n t a M i c h e l e t t o - A b b i a m o d o n a t o a l l a c i t t à d i V e r o n a 1 8 0 a l b e r i p e r c r e a r e u n n u o v o p a r c o ” , c o n l ’ i n i z i a t i v a ‘ R e s p i r o e A m b i e n t e … f u o r d i q u e s t e m u r a ’ e l a F e s t a d e l l a p i a n t u m a z i o n e , “ e a b b i a m o s u p p o r t a t o W A L C E n e l l ’ i n s t a l l a z i o n e a f o r m a d i s i g a r e t t a i n p i a z z a B r a , d o v e s o n o s t a t e e s e g u i t e m o l t i s s i m e s p i r o m e t r i e . I c i t t a d i n i c h e s o n o t r a n s i t a t i n e l t u n n e l h a n n o p o t u t o r i t i r a r e m a t e r i a l e i n f o r m a t i v o , a v e r e n o t i z i e s u l l a B P C O , e l a s p i r o m e t r i a . U n m o d o p e r p r o m u o v e r e l ' e s e c u z i o n e d i q u e s t o t e s t d i a g n o s t i c o n e l l e f a s i i n i z i a l i d e l l a m a l a t t i a ” , i l l u s t r a l ’ e s p e r t o . “ L a B P C O i d e n t i f i c a u n a m a l a t t i a i n f i a m m a t o r i a c r o n i c a c h e r i g u a r d a i b r o n c h i e i p o l m o n i - a p p r o f o n d i s c e l o p n e u m o l o g o - E s s e n d o u n a m a l a t t i a i n f i a m m a t o r i a , d e t e r m i n a s e c r e z i o n i , t o s s e p r o d u t t i v a e l a c o s i d d e t t a d i s p n e a i n g r a v e s c e n t e , c i o è u n a d i f f i c o l t à r e s p i r a t o r i a p r o g r e s s i v a n e l t e m p o . R i g u a r d a g r o s s o m o d o i l 6 - 8 % d e l l a p o p o l a z i o n e , m a è u n a m a l a t t i a c o n p r o b l e m i d i s o t t o d i a g n o s i , p e r c h é s o p r a t t u t t o n e l l e f a s i i n i z i a l i , i l f u m a t o r e s o t t o s t i m a i s i n t o m i c a r a t t e r i s t i c i ” . P o i l o s p e c i a l i s t a s i s o f f e r m a s u l l ’ i m p o r t a n z a d e l l a G i o r n a t a M o n d i a l e d e l l a B p c o , c h e s i c e l e b r a i l 1 9 n o v e m b r e : “ I l p r i m o i n t e n t o è r i c o r d a r e i f a t t o r i d i r i s c h i o , i n v o g l i a r e a s m e t t e r e d i f u m a r e e s o t t o l i n e a r e g l i a s p e t t i n o c i v i d e l f u m o . P u r t r o p p o i n I t a l i a p i ù d e l 2 0 % d e l l a p o p o l a z i o n e c o n t i n u a a f u m a r e . È u n a b a t t a g l i a c h e n o n s i a m o r i u s c i t i a v i n c e r e e a b b i a m o m o l t i g i o v a n i c h e f u m a n o , i l c h é p r e s u p p o n e u n f u t u r o d i b r o n c h i t i c r o n i c h e p e r m o l t i d i l o r o - a v v e r t e - S e c o n d o i n t e n t o è m i g l i o r a r e l a p r e v e n z i o n e a n c h e n e l l ' a m b i t o d e l l e i n f e z i o n i . P e r c h i h a l a B p c o o g n i b r o n c h i t e è u n o s c a l i n o v e r s o i l b a s s o - s p i e g a - S o n o i m p o r t a n t i i l t r a t t a m e n t o f a r m a c o l o g i c o r e g o l a r e , l a p r e v e n z i o n e e l ' a s p e t t o v a c c i n a l e , m a p r i m a c h e l a f u n z i o n e r e s p i r a t o r i a d i v e n t i p e s s i m a p e r c h é a q u e l p u n t o o g n i n o s t r o i n t e r v e n t o h a u n ' e f f i c a c i a v e r a m e n t e m i n i m a - d i c e - I m p o s t a r e i l m a s s i m o d e l l a t e r a p i a e d e l l a p r e v e n z i o n e n e l l a f a s e i n i z i a l e - c o n c l u d e - p u ò c o n s e n t i r e d e g l i o t t i m i r i s u l t a t i ” .