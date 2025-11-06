R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " R a c c o n t a r e l e s t o r i e d i c h i s o f f r e d i u n a m a l a t t i a c r o n i c a o d i u n a m a l a t t i a r a r a è u n m o d o p e r a v v i c i n a r e l e p e r s o n e a l l a c o m p r e n s i o n e d i u n a m a l a t t i a c h e a v o l t e è i n v i s i b i l e " . S o n o l e p a r o l e d e l s e n a t o r e A l b e r t o B a r a c h i n i , s o t t o s e g r e t a r i o a l l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i , a l l a p r e s e n t a z i o n e d i ' I l m i o n u o v o m o n d o ' , d o c u f i l m c h e r a c c o n t a l a v i t a d i 3 p e r s o n e c h e v i v o n o c o n m a l a t t i e c r o n i c h e e r a r e . R e n d e r e v i s i b i l e q u e s t e p a t o l o g i e " s i g n i f i c a a c c e n d e r e u n a l u c e s u q u e s t e r e a l t à c h e s o n o m o l t o d i f f i c i l i , a n c h e p e r c h i s t a v i c i n o a i m a l a t i - a g g i u n g e B a r a c h i n i - E ' i m p o r t a n t e c h e q u e s t o d o c u m e n t a r i o p o r t i n e l l e c a s e d e g l i i t a l i a n i , g r a z i e a n c h e a l l a p r o g r a m m a z i o n e t e l e v i s i v a , u n a s t o r i a c h e d e v e s v i l u p p a r e u n a v i c i n a n z a a l l e s t o r i e d e l l e m a l a t t i e r a r e , m a a n c h e d e l l a r i c e r c a f a r m a c e u t i c a , u n ' a t t e n z i o n e d e l G o v e r n o , d e l l e i s t i t u z i o n i , d e l P a r l a m e n t o a q u e s t e t e m a t i c h e " .