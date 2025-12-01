R o m a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a m i o p i a è r e a l m e n t e u n d i s a s t r o : s t a e s p l o d e n d o d a l p u n t o d i v i s t a e p i d e m i o l o g i c o i n g e n e r a l e , m a a c c a d e a n c h e e s o p r a t t u t t o i n e t à p e d i a t r i c a . Q u e s t o r e n d e i l p r o b l e m a a n c o r a p i ù s i g n i f i c a t i v o , p e r c h é n e l t e m p o s i d e v e p r e v e d e r e c h e i l n u m e r o d e i p a z i e n t i m i o p i a n d r à a u m e n t a n d o s e m p r e d i p i ù e p e r c e n t u a l m e n t e " s i s t i m a r a g g i u n g e r a n n o i l " 5 0 % d e l l a p o p o l a z i o n e n e l 2 0 5 0 . E ' i l d a t o a c u i s i f a r i f e r i m e n t o , m a n o n è d e t t o c h e n o n p o s s a n o e s s e r e r a g g i u n t i v a l o r i a d d i r i t t u r a s u p e r i o r i " . C o s ì F r a n c e s c o B a n d e l l o , p r e s i d e n t e A p m o ( A s s o c i a z i o n e p a z i e n t i m a l a t t i e o c u l a r i ) e d i r e t t o r e U n i t à O c u l i s t i c a I r c c s o s p e d a l e S a n R a f f a e l e d i M i l a n o , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o s u s f i d e e o p p o r t u n i t à f u t u r e d e l l a m i o p i a p e d i a t r i c a , a R o m a . " L a d i s t r i b u z i o n e g e o g r a f i c a n e l l a m i o p i a - s p i e g a B a n d e l l o - è d i s o m o g e n e a . C i s o n o a r e e d e l m o n d o d o v e p r o b a b i l m e n t e p e r m o t i v i d i c a r a t t e r e g e n e t i c o c ' è u n a p r e v a l e n z a d i m i o p i a p i ù a l t a r i s p e t t o a d a l t r e , f a c c i o r i f e r i m e n t o i n p a r t i c o l a r e a i P a e s i d e l l ' E s t r e m o O r i e n t e . Q u e s t o a c c a d e u n p o ' m e n o n e l l ' O c c i d e n t e , m a i l p r o b l e m a è c h e l ' O c c i d e n t e s t a c o m i n c i a n d o a s e g u i r e i l t r e n d d a l p u n t o d i v i s t a e p i d e m i o l o g i c o " . O l t r e a l l a c o m p o n e n t e g e n e t i c a , p e r B a n d e l l o a d e t e r m i n a r e q u e s t a e s p l o s i o n e e p i d e m i o l o g i c a c o n c o r r o n o e l e m e n t i e s t e r n i . I n p a r t i c o l a r e l ' u s o e c c e s s i v o d i s c h e r m i e d e v i c e d i g i t a l i . " L ' a p p l i c a z i o n e v i s i v a d a v i c i n o , c h e i b a m b i n i i n i z i a n o a f a r e i n e t à e s t r e m a m e n t e p r e c o c e e p o i p r o t r a g g o n o p e r t u t t a l a v i t a - i l l u s t r a l o s p e c i a l i s t a - è u n a c o m p o n e n t e m o l t o i m p o r t a n t e s u l p i a n o p a t o g e n e t i c o , c i o è s u l p i a n o d e l l e c a u s e c h e p o s s o n o d e t e r m i n a r e l ' a u m e n t o d e l l a m i o p i a . T u t t i a b b i a m o p r e s e n t e i l b i m b o a n c o r a n e l s e g g i o l o n e a t t a c c a t o a l t a v o l o d e l r i s t o r a n t e a c u i l a m a m m a d à i l t e l e f o n i n o p e r d i s t r a r l o . B e n e , q u e l t i p o d i e s e r c i z i o v i s i v o d a v i c i n o i n i z i a t o i n e t à c o s ì p r e c o c e , c h e p o i n o n s i e s a u r i s c e n e l r i s t o r a n t e , m a c o n t i n u a a c a s a , è u n a c a u s a i m p o r t a n t e , s o p r a t t u t t o q u a n d o n o n c o n o s c e e c c e z i o n i , i n t e r r u z i o n i " . " L a r e g o l a - i n d i c a B a n d e l l o - d o v r e b b e e s s e r e q u e l l a d i i n t e r r o m p e r e l ' i m p e g n o v i s i v o d a v i c i n o d o p o 5 0 m i n u t i , c o n 5 - 1 0 m i n u t i d i s t o p . S a r e b b e s u f f i c i e n t e a n d a r e a l l a f i n e s t r a a g u a r d a r e l a m a c c h i n a c h e p a s s a i n s t r a d a , p i u t t o s t o c h e i p a l a z z i d i f r o n t e . U n ' a l t r a c o s a u t i l e p e r c o n t r a s t a r e l a m i o p i a , s a r e b b e q u e l l a d i a v e r e s p a z i d i g i o c o e d i d i v e r t i m e n t o a u s o c o m u n e : a n d a r e p e r s t r a d a , n e i p a r c h i , a v e r e s p a z i d i t e m p o a l l ' e s t e r n o m o l t o m a g g i o r i d i q u a n t o n o n s i a n o q u e l l i c h e p o s s o n o e s s e r e c o n c e s s i a i b a m b i n i o g g i " .