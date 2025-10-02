R o m a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I l d o l o r e c r o n i c o i n t e r e s s a o l t r e 1 0 m i l i o n i d i i t a l i a n i . M a d a l l a c o m p a r s a d e i p r i m i s i n t o m i a l l ' a v v i o d i u n a t e r a p i a p o s s o n o p a s s a r e a n c h e d e g l i a n n i . C o m e m i g l i o r a r e l ' a c c e s s o a l l a d i a g n o s i e a l l e c u r e ? P r o v a n o a r i s p o n d e r e g l i e s p e r t i d i ' D o l o r e c r o n i c o - P r e s a i n c a r i c o e a p p r o p r i a t e z z a p r e s c r i t t i v a ' , t i t o l o d e l s e c o n d o e p i s o d i o d e l v o d c a s t ' E t u , s a i c o s a s i p r o v a ? C o m p r e n d e r e e a f f r o n t a r e i l d o l o r e c r o n i c o ' , u n a s e r i e r e a l i z z a t a d a A d n k r o n o s i n p a r t n e r s h i p c o n S a n d o z . A l c u n i p a z i e n t i , n o n o s t a n t e l a t e r a p i a i m p o s t a t a d a l m e d i c o d i m e d i c i n a g e n e r a l e , n o n r i s o l v o n o i l p r o b l e m a d e l d o l o r e . " E ' q u i c h e n a s c e l a c o m p l e s s i t à - s p i e g a A l b e r t o M a g n i , r e s p o n s a b i l e s c i e n t i f i c o m a c r o a r e a f r a g i l i t à S i m g , S o c i e t à i t a l i a n a d i m e d i c i n a g e n e r a l e - p e r c h é d a u n l a t o b i s o g n a i n d a g a r e l a c a u s a d e l d o l o r e , d a l l ' a l t r o o c c o r r e p r e n d e r l o i n c a r i c o c o m e p r o b l e m a a s é , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l a p a t o l o g i a " . P r i m a d i v a r c a r e l a s o g l i a d i u n a m b u l a t o r i o m e d i c o , c h i s o f f r e d i q u e s t o d i s t u r b o s i r i v o l g e a l f a r m a c i s t a , c o m e s i s c o p r e n e l v o d c a s t d i s p o n i b i l e s u l c a n a l e Y o u T u b e d i A d n k r o n o s e s u S p o t i f y . " I n I t a l i a c i s o n o 2 0 m i l a f a r m a c i e - s o t t o l i n e a P a o l o B e t t o , v i c e d i r e t t o r e d i F e d e r f a r m a , F e d e r a z i o n e n a z i o n a l i d e i t i t o l a r i d i f a r m a c i a - e o g n i g i o r n o v i e n t r a n o c i r c a 4 m i l i o n i d i p e r s o n e , s o p r a t t u t t o d o n n e , s p e s s o c a r e g i v e r d e l l a f a m i g l i a . E ' c h i a r o q u i n d i c h e i l f a r m a c i s t a r a p p r e s e n t i u n p r i m o p r e s i d i o f o n d a m e n t a l e " . I l s u o r u o l o , d e s c r i v e B e t t o , s i s v i l u p p a i n d u e f a s i : " A l l ' i n i z i o i l f a r m a c i s t a o r i e n t a i l p a z i e n t e , i n d i r i z z a n d o l o v e r s o l o s p e c i a l i s t a o l a s t r u t t u r a a d e g u a t a . P o i d i v e n t a u n a f i g u r a c h i a v e p e r l ' a d e r e n z a t e r a p e u t i c a , a i u t a n d o l o a s e g u i r e c o r r e t t a m e n t e l a c u r a " . P e r G i a n D o m e n i c o M a n n a , H e a d o f M e d i c a l A f f a i r s d i S a n d o z , l a s f i d a p r i n c i p a l e p e r m i g l i o r a r e l ' a c c e s s o a l l e c u r e s i v i n c e a n d a n d o o l t r e l a s e m p l i c e d i s p o n i b i l i t à d e i f a r m a c i . " E ' i m p o r t a n t e c h e o g n u n o f a c c i a l a p r o p r i a p a r t e - o s s e r v a - C o m e a z i e n d a f a r m a c e u t i c a p o s s i a m o a g i r e s u d u e c a n a l i : l a f o r m a z i o n e e l ' i n f o r m a z i o n e . L a f o r m a z i o n e r i g u a r d a l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a , i f a r m a c i s t i , t u t t i g l i o p e r a t o r i s a n i t a r i : s e r v e u n a g g i o r n a m e n t o c o n t i n u o s i a s u l l a p a t o l o g i a s i a s u l l e t e r a p i e . L ' i n f o r m a z i o n e , i n v e c e , d e v e r a g g i u n g e r e a n c h e i l p a z i e n t e , s p i n g e n d o l o a d a g i r e e a n o n r i m a n d a r e " l a r i c h i e s t a d i a i u t o . Q u a n d o i l p a z i e n t e a c c e d e f i n a l m e n t e a u n c e n t r o d i t e r a p i a a n t a l g i c a , s i a p r e u n n u o v o f r o n t e : i l r i t o r n o s u l t e r r i t o r i o . " L ' i n t e g r a z i o n e o s p e d a l e - t e r r i t o r i o è l a v e r a s f i d a - c o n f e r m a M a g n i - S e r v o n o t r e c o s e : u n a f o r m a z i o n e c o m u n e t r a i m e d i c i , u n l i n g u a g g i o c o n d i v i s o s u p p o r t a t o d a s t r u m e n t i , c o m e i l f a s c i c o l o s a n i t a r i o e l e t t r o n i c o , e u n a m a g g i o r e c o m u n i c a z i o n e d i r e t t a t r a p r o f e s s i o n i s t i , a d e s e m p i o t r a m i t e t e l e c o n s u l e n z e . I n q u e s t o m o d o s i e v i t e r e b b e c h e i l p a z i e n t e d i v e n t i u n m e r o p o r t a t o r e d i r e f e r t i d a u n m e d i c o a l l ' a l t r o " . L a S i m g s t a g i à l a v o r a n d o a p r o g e t t i p i l o t a . I n q u e s t o d i a l o g o , a n c h e l a f a r m a c i a p u ò g i o c a r e u n r u o l o p i ù s t r u t t u r a t o . " S e v o g l i a m o u n m o d e l l o r e a l m e n t e e f f i c a c e - s u g g e r i s c e B e t t o - s e r v e u n f a s c i c o l o s a n i t a r i o e l e t t r o n i c o o p e r a t i v o e c o n d i v i s o . I n o l t r e , l a f a r m a c i a p u ò d i v e n t a r e l u o g o d i t e l e m e d i c i n a : i l p a z i e n t e p o t r e b b e c o l l e g a r s i c o n i l m e d i c o d i r e t t a m e n t e d a l l a f a r m a c i a , c o n i l f a r m a c i s t a c o m e s u p p o r t o . S a r e b b e u n m o d o c o n c r e t o p e r s e m p l i f i c a r e i l p e r c o r s o d i c u r a " . S o n o s o l o a l c u n i c o n t e n u t i d e l s e c o n d o e p i s o d i o d e l V o d c a s t ' E t u , s a i c o s a s i p r o v a ? C o m p r e n d e r e e a f f r o n t a r e i l d o l o r e c r o n i c o ' , o n l i n e s u l c a n a l e Y o u T u b e e n e l l a s e z i o n e p o d c a s t d i a d n k r o n o s . c o m e s u S p o t i f y .