R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L ’ U n i v e r s i t à L u m o s p i t e r à d o m a n i 2 8 n o v e m b r e d a l l e 1 4 . 3 0 e s a b a t o 2 9 n o v e m b r e d a l l e 9 . 0 0 , l ’ e v e n t o f i n a l e d i A i r c l i m a c t , u n p r o g e t t o d i r i c e r c a d e d i c a t o a i r i s c h i d i s a l u t e l e g a t i a l l ’ i n q u i n a m e n t o a t m o s f e r i c o e a i c a m b i a m e n t i c l i m a t i c i i n u n a p o p o l a z i o n e c h e i n v e c c h i a . L e d u e g i o r n a t e r i u n i r a n n o r i c e r c a t o r i , c l i n i c i , e s p e r t i d i s a n i t à p u b b l i c a e i s t i t u z i o n i i m p e g n a t e s u l t e m a d e l l e e s p o s i z i o n i a m b i e n t a l i e d e l l o r o i m p a t t o s u l l a s a l u t e . A i r c l i m a c t n a s c e a l l ’ i n t e r n o d i A g e - I t - A g e i n g w e l l i n a n a g e i n g s o c i e t y , i l p r o g r a m m a d i r i c e r c a n a z i o n a l e f i n a n z i a t o d a l P i a n o N a z i o n a l e d i R i p r e s a e R e s i l i e n z a c h e s i o c c u p a d i i n v e c c h i a m e n t o i n b u o n a s a l u t e . A l l ’ i n t e r n o d i q u e s t o q u a d r o , A i r c l i m a c t s i c o n c e n t r a i n p a r t i c o l a r e s u l r u o l o d e l c l i m a e d e l l ’ i n q u i n a m e n t o a t m o s f e r i c o , i n t e g r a n d o d a t i a m b i e n t a l i , v e t e r i n a r i , c l i n i c i e d i s t i l e d i v i t a p e r s t i m a r e i l l o r o e f f e t t o s u l l a m o r t a l i t à e s u l l e p r i n c i p a l i p a t o l o g i e c r o n i c o - d e g e n e r a t i v e . L ’ e v e n t o f i n a l e p r e s e n t e r à i d a t i d e l l e a n a l i s i , c h e c o m b i n a n o m o d e l l i s t a t i s t i c i t r a d i z i o n a l i e t e c n i c h e d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p e r s t i m a r e i l r i s c h i o d i m o r t a l i t à e d i m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i , m e t a b o l i c h e , t u m o r a l i e n e u r o d e g e n e r a t i v e i n r e l a z i o n e a l l e e s p o s i z i o n i a m b i e n t a l i . L a p r e s e n z a d i d u e c o o r t i l o c a l i z z a t e a l n o r d e a l s u d d e l P a e s e c o n s e n t e d i c o n f r o n t a r e c o n t e s t i c l i m a t i c i e d i i n q u i n a m e n t o d i f f e r e n t i , o f f r e n d o i n d i c a z i o n i u t i l i p e r l a s a n i t à p u b b l i c a . L a r i c e r c a s i b a s a s u d u e g r a n d i c o o r t i d i p o p o l a z i o n e i t a l i a n a , r a p p r e s e n t a t i v e d i a r e e d i v e r s e d e l P a e s e . L a c o o r t e M o l i - s a n i , c h e c o m p r e n d e o l t r e 2 4 m i l a a d u l t i r e s i d e n t i i n M o l i s e , e l o s t u d i o R o C a v , c o n q u a s i 4 m i l a p e r s o n e d e l l a p r o v i n c i a d i V a r e s e , h a n n o f o r n i t o i n f o r m a z i o n i d i d e t t a g l i o s u s t i l i d i v i t a , p a r a m e t r i c l i n i c i , f a t t o r i s o c i o e c o n o m i c i e s t o r i a d i m a l a t t i a . A q u e s t i d a t i s o n o s t a t i s o v r a p p o s t i , t r a m i t e g e o r e f e r e n z i a z i o n e d e l l ’ i n d i r i z z o d i r e s i d e n z a , i n d i c i c l i m a t i c i c o m e t e m p e r a t u r e e s t r e m e e v a r i a b i l i t à s t a g i o n a l e , e l i v e l l i d i i n q u i n a n t i a t m o s f e r i c i c o m e p a r t i c o l a t o f i n e , b i o s s i d o d i a z o t o e o z o n o . U n a p a r t e d e l p r o g r a m m a s a r à d e d i c a t a a l c o n t r i b u t o d e l l ’ I s t i t u t o Z o o p r o f i l a t t i c o S p e r i m e n t a l e d e l l ’ A b r u z z o e d e l M o l i s e e d e l l e a t t i v i t à v e t e r i n a r i e , i n u n ’ o t t i c a O n e H e a l t h . L ’ i n t e g r a z i o n e d i d a t i p r o v e n i e n t i d a l l a s o r v e g l i a n z a v e t e r i n a r i a e a m b i e n t a l e , d a l l ’ u s o d i f o n t i d a t i i n n o v a t i v e e d a g l i s t u d i s u i r i s c h i i n f e t t i v i p e r m e t t e i n f a t t i d i a m p l i a r e i l q u a d r o d e l l ’ e s p o s i z i o n e , c o l l e g a n d o l a s a l u t e u m a n a a g l i e c o s i s t e m i e a l t e r r i t o r i o . N e l l e s e s s i o n i c o n c l u s i v e s a r a n n o p r e s e n t a t e l e p r o p o s t e d i l i n e e g u i d a p e r l a m i t i g a z i o n e d e i r i s c h i l e g a t i a i n q u i n a m e n t o e c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l e f a s c e d i p o p o l a z i o n e p i ù v u l n e r a b i l i , c o m e g l i a n z i a n i e i g r u p p i s o c i a l m e n t e s v a n t a g g i a t i . I l p r o g r a m m a p r e v e d e a n c h e u n o s p a z i o d e d i c a t o a l l a c o m u n i c a z i o n e d e l r i s c h i o , a l r a p p o r t o t r a f i d u c i a n e l l a s c i e n z a e p e r c e z i o n e d e i p e r i c o l i a m b i e n t a l i , e a l r u o l o d e g l i s t i l i d i v i t a n e l l a p r o t e z i o n e d e l l a s a l u t e i n u n c o n t e s t o c l i m a t i c o i n r a p i d o m u t a m e n t o . L ’ i n i z i a t i v a r i e n t r a n e l p r o g e t t o ' I m p a t t o d e l l ’ i n q u i n a m e n t o d e l l ’ a r i a e d e l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o s u i n v e c c h i a m e n t o e p a t o l o g i e c r o n i c h e a d i f f e r e n t i l a t i t u d i n i : v a l u t a z i o n e d e i r i s c h i e d e l l e s t r a t e g i e p r e v e n t i v e ' , f i n a n z i a t o n e l l ’ a m b i t o d e l p r o g r a m m a d i r i c e r c a N e x t G e n e r a t i o n E u - A g e - I t .