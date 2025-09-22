G e n o v a , 2 2 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o b i s o g n o d i e s s e r e u m a n i e d i r i s o r s e p e r p o t e r g e s t i r e i l f u t u r o d i q u e s t o s e t t o r e c h e è c r e s c i u t o t a n t i s s i m o . C o n I T S A c a d e m y a b b i a m o o t t e n u t o d e i r i s u l t a t i e c o m i n c i a m o a d a v e r e p e r s o n e d i l i v e l l o 5 e c o n l e u n i v e r s i t à d i l i v e l l o 6 , m a d a l l i v e l l o 1 a l 4 a b b i a m o b i s o g n o d i u n c a m b i a m e n t o c r e a n d o u n q u a l c o s a d i c o m u n e c o n l e a z i e n d e ” . S o n o l e d i c h i a r a z i o n i d i V i n c e n z o P o e r i o , v i c e p r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a , n e l c o r s o d e l l ’ e v e n t o ' N a u t i c a d a D i p o r t o : l e i s t i t u z i o n i i n s i n e r g i a c o n l e i m p r e s e : l a v o r o , f o r m a z i o n e , a p p r e n d i s t a t o , o r i e n t a m e n t o s c o l a s t i c o ' a l l ’ i n t e r n o d e l 6 5 ° S a l o n e N a u t i c o d i G e n o v a . “ S e r v e t r o v a r e p e r s o n e s u l t e r r i t o r i o i t a l i a n o . E s e n o n è p o s s i b i l e , d o b b i a m o a p p r o c c i a r e i l m o n d o e x t r a c o m u n i t a r i o o c o m u n i t a r i o e p o i f o r m a r l i p e r l ' i n s e r i m e n t o u t i l i z z a n d o s i s t e m i a g l i s t e s s i A c a d e m y , c i o è p o r t a r e p e r s o n e c h e v e n g o n o d a l m o n d o d e l l ' i n d u s t r i a a i n s e g n a r e a i r a g a z z i g i o v a n i e p o r t a r e i n n o v a z i o n i t e c n o l o g i c h e d a l l e s c u o l e a l l ' u n i v e r s i t à p e r c r e a r e , f o r m a r e d e g l i o p e r a i , c a p a c i d i l a v o r a r e u t i l i z z a n d o l a t e c n o l o g i a c h e o g g i i l m e r c a t o c i o f f r e ” h a c o n c l u s o P o e r i o .