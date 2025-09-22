R o m a , 2 2 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a , l ’ A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e d i c a t e g o r i a d i t u t t a l a f i l i e r a n a u t i c a , e F e d e r a g e n t i , l a F e d e r a z i o n e c h e r i u n i s c e g l i A g e n t i e g l i I n t e r m e d i a r i m a r i t t i m i , h a n n o f i r m a t o o g g i a G e n o v a , a m a r g i n e d e l F o r u m s u l t u r i s m o c o s t i e r o s v o l t o s i n e l l ’ a m b i t o d e l 6 5 ° S a l o n e N a u t i c o I n t e r n a z i o n a l e a G e n o v a , u n P r o t o c o l l o d i i n t e s a c h e l e i m p e g n a a l l ’ i s t i t u z i o n e d i u n t a v o l o d i c o n f r o n t o p e r m a n e n t e , c o o r d i n a t o d a i r i s p e t t i v i D i r e t t o r e G e n e r a l e e S e g r e t a r i o G e n e r a l e . L ’ i n t e s a i n t e r e s s a l a c o n d i v i s i o n e d e i d a t i d i s e t t o r e , f r u t t o d e l l a v o r o d e i r i s p e t t i v i C e n t r i S t u d i l a p r o m o z i o n e e l ’ o r g a n i z z a z i o n e d i c o n v e g n i , s e m i n a r i e c o n f e r e n z e c o n g i u n t e l ’ o r g a n i z z a z i o n e d i e v e n t i a s c o p o f o r m a t i v o , d i v u l g a t i v o e p r o m o z i o n a l e a v e n t i a d o g g e t t o i t e m i c o n n e s s i a l l a y a c h t i n g i n t e r n a z i o n a l e , a l l a n a u t i c a d a d i p o r t o e , p i ù i n g e n e r a l e , a l l a b l u e e c o n o m y l a c o n s u l t a z i o n e s u l l e a t t i v i t à d i a d v o c a c y e r a p p r e s e n t a n z a i s t i t u z i o n a l e . " I n I t a l i a - h a s p i e g a t o i l P r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a , P i e r o F o r m e n t i - f a r e s i s t e m a è f o r s e l a c o s a p i ù d i f f i c i l e e , a n c h e n e l n o s t r o a m b i t o , a s s i s t i a m o s p e s s o a l p r e v a l e r e d i p e r s o n a l i s m i e t e n t a t i v i d i a s s u m e r e v i s i b i l i t à a s s o c i a t i v a a l d i f u o r i d e l r e a l e a m b i t o d i r a p p r e s e n t a t i v i t à , g e n e r a n d o c o n f u s i o n e s u l l e r e a l i n e c e s s i t à d e l l e i m p r e s e e d e g l i o p e r a t o r i . Q u e s t o a c c o r d o v a n e l l a d i r e z i o n e o p p o s t a , d e l r i c o n o s c i m e n t o e d e l r i s p e t t o d e i r i s p e t t i v i p e r i m e t r i a s s o c i a t i v i , d e l l a c o o p e r a z i o n e , d e l m e t t e r e a f a t t o r e c o m u n e l a f o r z a e l e e s p e r i e n z e d e l s i s t e m a C o n f i n d u s t r i a e d e l m o n d o C o n f c o m m e r c i o ” . " L o y a c h t i n g , s o p r a t t u t t o q u e l l o d i a l t o p r o f i l o i n t e r n a z i o n a l e , h a s e m p r e p i ù b i s o g n o d i u n r a p p o r t o s i n e r g i c o c o n i s e r v i z i d e d i c a t i e d a q u e s t o s c a m b i o n e u s c i r à r a f f o r z a t a l ’ a n a l i s i d e i d a t i d i s e t t o r e , q u a l e s t r u m e n t o n e c e s s a r i o a d o g n i p i a n i f i c a z i o n e d i p o l i t i c a i n d u s t r i a l e . M i a u g u r o c h e a n a l o g h i p e r c o r s i p o s s a n o t r o v a r e l u o g o a n c h e c o n a l t r e r a p p r e s e n t a n z e ” , h a c o n c l u s o F o r m e n t i . C o m e h a s o t t o l i n e a t o i l P r e s i d e n t e d i F e d e r a g e n t i , P a o l o P e s s i n a , " V o g l i a m o c o l l a b o r a r e n o n s o l o p e r i l c o s t a n t e r a f f o r z a m e n t o d i c o m u n i o b i e t t i v i a s s o c i a t i v i , m a p e r c o s t r u i r e p a s s o d o p o p a s s o u n a v e r a e p r o p r i a a l l e a n z a s t r a t e g i c a c h e g e n e r i l e p r e m e s s e p e r v a l o r i z z a r e , p r e s s o l e i s t i t u z i o n i c o s ì c o m e n e l l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a , l a c o n s a p e v o l e z z a d i u n s e t t o r e c h e è a s s o l u t a m e n t e s t r a t e g i c o p e r i l P a e s e , i n u n M e d i t e r r a n e o t o r n a t o a e s s e r e c e n t r a l e " . “ P e r t r o p p i a n n i - h a c o n c l u s o i l P r e s i d e n t e d i F e d e r a g e n t i - l e a t t i v i t à m e r c a n t i l i e q u e l l e r i c o n d u c i b i l i a l l a n a u t i c a , s u l m a r e e n e i p o r t i , s o n o s t a t e s e p a r a t e d a u n m u r o d i d i f f i d e n z a , t a l o r a d i p a l e s e p r e g i u d i z i o . I l d i p o r t o , e i n p a r t i c o l a r e i m e g a y a c h t , f i o r e a l l ’ o c c h i e l l o d e l l a n a u t i c a i t a l i a n a n e l m o n d o , h a n n o c o n t r i b u i t o a c o s t r u i r e u n p o n t e e r e t t o s u l r i c o n o s c i m e n t o d i p r o b l e m a t i c h e c o m u n i , a n c h e a l i v e l l o n o r m a t i v o . O g g i i n i z i a m o u n a f a s e d e l t u t t o n u o v a c o n u n a c o l l a b o r a z i o n e d e s t i n a t a a p r o d u r r e r i s u l t a t i c h e , n e s o n o c o n v i n t o , a n d r a n n o a l d i l à d e l l e p i ù r o s e e a s p e t t a t i v e ” .