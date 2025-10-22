M i l a n o , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ S i a m o m o l t o c o n t e n t i c h e i l m e r c a t o d e l l e a s i n g r e g i s t r i , n e i p r i m i n o v e m e s i d e l l ' a n n o 2 0 2 5 , u n s e g n o p o s i t i v o , c o n u n a c r e s c i t a d e l 5 , 2 % . U n d a t o c h e f a c a p i r e q u a n t o l e s o c i e t à d i l e a s i n g s t i a n o f a c e n d o t u t t o i l p o s s i b i l e p e r d a r e u n c r e d i t o a m p i o , e f f i c a c e e a b b o n d a n t e a l l e i m p r e s e . ” S o n o l e d i c h i a r a z i o n i d i L u c a Z i e r o , d i r e t t o r e g e n e r a l e d i A s s i l e a - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a l e a s i n g , a l l ’ o t t a v a e d i z i o n e d e l S a l o n e d e l L e a s i n g , o r g a n i z z a t o a M i l a n o d a l l ' A s s o c i a z i o n e e i n s v o l g i m e n t o i l 2 2 e i l 2 3 o t t o b r e . D i s a g g r e g a n d o i l d a t o d e l + 5 , 2 % s i o s s e r v a c h e “ i l s e t t o r e d e l l ' a u t o m o t i v e r e g i s t r a u n a c r e s c i t a l i m i t a t a , p a r i a l l o 0 , 7 % , p e r f o r m a n c e c h e s e g n a l a l a d i f f i c o l t à g e n e r a l e d e l c o m p a r t o d e g l i a u t o t r a s p o r t i e d e l l e a u t o v e t t u r e . L e i m m a t r i c o l a z i o n i s o n o i n f a t t i s c e s e n e l l o s t e s s o p e r i o d o d e l 3 , 3 % - a g g i u n g e Z i e r o , s p i e g a n d o c h e a t r a i n a r e l ’ a n d a m e n t o d e l m e r c a t o è s t a t o - i l l e a s i n g s t r u m e n t a l e , c h e c r e s c e d e l 1 5 , 1 % , t e s t i m o n i a n d o i l r i t o r n o a g l i i n v e s t i m e n t i d a p a r t e d e l l e i m p r e s e a t t r a v e r s o l ' u t i l i z z o d e l l e a s i n g , s t r u m e n t o d a s e m p r e p r e f e r i t o d a l l e p m i ” . “ D a s e g n a l a r e a n c h e u n o t t i m o r i s u l t a t o d e l l e a s i n g i m m o b i l i a r e - p r o s e g u e i l d g d i A s s i l e a - c h e s e n a u n + 3 , 5 % n e i p r i m i n o v e m e s i d e l l ' a n n o e f a b e n s p e r a r e d a q u i a l l a f i n e d e l l ' a n n o ” . I n m e r i t o a l l e a s p e t t a t i v e p e r i l p r o s s i m o f u t u r o , Z i e r o s p i e g a c h e “ d a l l a s u r v e y c o n d o t t a i n q u e s t i g i o r n i c o n l e n o s t r e a s s o c i a t e s u l l e p r e v i s i o n i p e r i l 2 0 2 6 e m e r g e u n i n t e r e s s e r i n n o v a t o p e r l a f o r m a t e c n i c a d e l l e a s i n g . L a c r e s c i t a a d o g g i i p o t i z z a t a p e r i l 2 0 2 6 è a d u n a c i f r a ” m a s i d e v o n o t e n e r e i n c o n s i d e r a z i o n e a n c h e “ l e m i s u r e p r e s e n t i n e l l a b o z z a i n M a n o v r a d i b i l a n c i o s u l s u p e r a m m o r t a m e n t o - c o n c l u d e - S e v e n i s s e r o c o n f e r m a t e s a r e b b e r o u n a c c e l e r a t o r e m o l t o f o r t e p e r l a r i p r e s a d e g l i i n v e s t i m e n t i d e l l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e , e q u i n d i a n c h e p e r i l l e a s i n g . S e i l s u p e r a m m o r t a m e n t o p r e n d e s s e e f f e t t i v a m e n t e p i e d e c i a s p e t t i a m o u n a c r e s c i t a s u p e r i o r e ” .