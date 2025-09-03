M i l a n o , 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " A f f e r m o c o n o r g o g l i o , i n q u a n t o s i n d a c a d i G e n o v a , c h e i l S a l o n e n a u t i c o è i l p i ù g r a n d e b r a n d d e l l a c i t t à , n o n c h é u n b r a n d n a z i o n a l e e i n t e r n a z i o n a l e , c h e c i c a r a t t e r i z z a . P e r t a l e r a g i o n e , i n s i e m e a C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a a b b i a m o c e r c a t o d i u n i r e c o n u n f i l o b l u i l S a l o n e N a u t i c o a l l a s t o r i a d e l l a c i t t à " . L o h a d e t t o S i l v i a S a l i s , s i n d a c a d i G e n o v a , a l l ’ e v e n t o d i p r e s e n t a z i o n e d e l 6 5 e s i m o S a l o n e n a u t i c o d i G e n o v a , i n s v o l g i m e n t o d a l 1 8 a l 2 3 s e t t e m b r e 2 0 2 5 , t e n u t a s i a P a l a z z o M e z z a n o t t e , s e d e d i B o r s a I t a l i a n a , a M i l a n o . " P r o p r i o i n o c c a s i o n e d e l S a l o n e n a u t i c o , i n f a t t i , a p r i r e m o i R o l l i D a y s , e v e n t i c h e p e r m e t t o n o d i v i s i t a r e i P a l a z z i d e i R o l l i , s t r u t t u r e d e l X V I I s e c o l o i n s e r i t e n e l P a t r i m o n i o U n e s c o , p e r d a r e u n ' o f f e r t a a n c o r a p i ù a m p i a a c h i v i e n e a v i s i t a r e i l S a l o n e " , s p i e g a S a l i s . I n o l t r e , " i l 1 7 s e t t e m b r e , g i o r n o a n t e c e d e n t e a l l ' i n a u g u r a z i o n e , h o i n v i t a t o , i n s i e m e a d A n c i L i g u r i a , i p r i n c i p a l i s i n d a c i d ' I t a l i a c h e v e r r a n n o e r i m a r r a n n o p e r l ' i n a u g u r a z i o n e d e l S a l o n e n a u t i c o n e l l a m a t t i n a t a d e l 1 8 s e t t e m b r e . P e r t a n t o , i s i n d a c i c o n l e f a s c e t r i c o l o r e d i f f o n d e r a n n o l e e m o z i o n i , l a c o m p l e t e z z a e l a c o m p l e s s i t à d i q u e s t o n u o v o s a l o n e , i n u n ' a r e a c h e s t a p r e n d e n d o f o r m a , i l n o s t r o ' w a t e r f r o n t ' " . " L a c a p a c i t à o r g a n i z z a t i v a d i C o n f i n d u s t r i a n a u t i c a e i l s o s t e g n o c h e h a s e m p r e a v u t o d a p a r t e d e l C o m u n e d i G e n o v a h a n n o s e m p r e f a t t o l a d i f f e r e n z a n e l S a l o n e n a u t i c o . I n q u e s t o c a s o , u n ’ a r e a c o m e i l w a t e r f r o n t , c h e s t a p e r e s s e r e u l t i m a t o e c h e a p r i r à n u o v i s p a z i e p o s s i b i l i t à s i c u r a m e n t e f a r à l a d i f f e r e n z a n e l l ’ a c c o g l i e n z a " , c o n c l u d e .