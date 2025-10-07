R o m a , 7 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - L ' i n d u s t r i a m a n i f a t t u r i e r a i t a l i a n a h a t r o v a t o l a s u a v o c e n e l l ' e r a d e l l ' I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e . S a i d T e x t , s t a r t u p p a r m e n s e a c c e l e r a t a d a F o r w a r d F a c t o r y ( C d p V e n t u r e C a p i t a l e G e l l i f y ) , h a s v i l u p p a t o i l p r i m o ' C o p i l o t a O p e r a t i v o ' a l m o n d o c h e u t i l i z z a l ' i n p u t v o c a l e d e g l i o p e r a t o r i e a l g o r i t m i d i L a r g e L a n g u a g e M o d e l s p e r o t t i m i z z a r e l e o p e r a t i o n s i n d u s t r i a l i i n t e m p o r e a l e . I r i s u l t a t i p i l o t a d i m o s t r a n o u n a r i d u z i o n e d e l 1 0 % d e i d o w n t i m e i n s o l i 3 0 g i o r n i , t e m p i d i r i s p o s t a a l l e c r i t i c i t à d i m i n u i t i d e l 6 3 % e r i s p a r m i q u a n t i f i c a b i l i f i n o a 6 0 . 0 0 0 e u r o p e r a r e a d i l a v o r o . N e l c u o r e p u l s a n t e d e l l ' i n d u s t r i a m o d e r n a , o g n i m i n u t o d i f e r m o m a c c h i n a e q u i v a l e a m i g l i a i a d i e u r o p e r s i . S e c o n d o i d a t i d e l l ' A s s o c i a z i o n e E u r o p e a d e i C o s t r u t t o r i d i M a c c h i n e U t e n s i l i , i l d o w n t i m e n o n p r o g r a m m a t o c o s t a a l l e a z i e n d e m a n i f a t t u r i e r e e u r o p e e o l t r e 5 0 m i l i a r d i d i e u r o a n n u i . M a e s i s t e u n c o s t o a n c o r a p i ù s u b d o l o : q u e l l o d e l l e c o m u n i c a z i o n i p e r s e , d e l l e s e g n a l a z i o n i v e r b a l i c h e s i d i s p e r d o n o n e l r u m o r e d e l l a p r o d u z i o n e , d e l l e o s s e r v a z i o n i c r i t i c h e d e g l i o p e r a t o r i c h e n o n r a g g i u n g o n o m a i i d e c i s i o n m a k e r . " A b b i a m o s c o p e r t o c h e i n u n t i p i c o s t a b i l i m e n t o m a n i f a t t u r i e r o , o g n i g i o r n o s i p e r d o n o m e d i a m e n t e 2 , 5 o r e d i i n f o r m a z i o n i c r i t i c h e v e i c o l a t e v e r b a l m e n t e . O p e r a t o r i e s p e r t i c h e s e g n a l a n o a n o m a l i e , t e c n i c i c h e c o n d i v i d o n o o s s e r v a z i o n i c r u c i a l i s u l l a q u a l i t à , r e s p o n s a b i l i d i t u r n o c h e c o m u n i c a n o p r o b l e m a t i c h e e m e r g e n t i . T u t t o q u e s t o p a t r i m o n i o i n f o r m a t i v o s v a n i s c e p e r c h é m a n c a n o s t r u m e n t i a d e g u a t i p e r c a t t u r a r l o , s t r u t t u r a r l o e t r a s f o r m a r l o i n a z i o n i c o n c r e t e " , s p i e g a E m a n u e l e P e d r o n a , C e o e C t o d i S a i d T e x t . L a r i s p o s t a a q u e s t a s f i d a a r r i v a d a l l ' i n n o v a t i v o ' C o p i l o t a O p e r a t i v o ' s v i l u p p a t o d a S a i d T e x t , u n a s o l u z i o n e c h e r i d e f i n i s c e i l c o n c e t t o s t e s s o d i b u s i n e s s i n t e l l i g e n c e i n d u s t r i a l e . A l c e n t r o d e l l a p i a t t a f o r m a c ' è q u e l l o c h e l ' a z i e n d a d e f i n i s c e ' h u m a n b u s i n e s s i n t e l l i g e n c e ' : u n a p p r o c c i o c h e p o n e l ' e s s e r e u m a n o e l a s u a c a p a c i t à d i o s s e r v a z i o n e d i r e t t a a l c e n t r o d e l p r o c e s s o d i r a c c o l t a d a t i . " I l n o s t r o s i s t e m a i n t e r c e t t a l e c o m u n i c a z i o n i v o c a l i v o l o n t a r i e d e g l i o p e r a t o r i , l e r e g i s t r a , l e t r a s c r i v e e l e o r g a n i z z a i n q u e l l a c h e d e f i n i a m o m e m o r i a o p e r a t i v a i n t e l l i g e n t e . S u q u e s t a b a s e s v i l u p p i a m o a l g o r i t m i d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s p e c i f i c a m e n t e a d d e s t r a t i p e r i l d o m i n i o m a n i f a t t u r i e r o , i n g r a d o d i c a t e g o r i z z a r e , c o m p r e n d e r e e r i a s s u m e r e t u t t e l e i n f o r m a z i o n i c r i t i c h e r a c c o l t e d a l l ' a m b i e n t e d i l a v o r o " , a f f e r m a P e d r o n a . S a i d T e x t h a d i m o s t r a t o e l e v a t e p r e s t a z i o n i a n c h e i n a l t r i c o n t e s t i a d a l t a i n t e n s i t à o p e r a t i v a . L a t e c n o l o g i a è g i à a t t i v a n e l l ' a u t o m o t i v e a f t e r m a r k e t , d o v e a c c e l e r a l a g e s t i o n e d e l l e r i c h i e s t e r i d u c e n d o g l i e r r o r i , e n e l s e t t o r e s a n i t a r i o , s u p p o r t a n d o l a r a c c o l t a s t r u t t u r a t a d e l l e s e g n a l a z i o n i . L ' e s p a n s i o n e c o i n v o l g e h o t e l l e r i e , r e t a i l e c o m m e r c i a l e , d o v e p e r m e t t e d i r i d u r r e d r a s t i c a m e n t e i t e m p i o p e r a t i v i c o n i m p a t t i d i r e t t i s u f a t t u r a t o e q u a l i t à d e l s e r v i z i o . I l c u o r e t e c n o l o g i c o d e l l a s o l u z i o n e c o m b i n a a d v a n c e d s p e e c h r e c o g n i t i o n , n a t u r a l l a n g u a g e p r o c e s s i n g e L a r g e L a n g u a g e M o d e l s f i n e - t u n e d p e r c o n t e s t i i n d u s t r i a l i s p e c i f i c i . L e o n a r d o C a m p a n i n i , M a r k e t i n g M a n a g e r , s p i e g a : " A b b i a m o p r o g e t t a t o u n ' i n t e r f a c c i a c h e s i a d a t t a n a t u r a l m e n t e a i f l u s s i d i l a v o r o e s i s t e n t i . G l i o p e r a t o r i n o n d e v o n o c a m b i a r e l e l o r o a b i t u d i n i c o m u n i c a t i v e ; i l s i s t e m a s i i n t e g r a i n m o d o f l u i d o , t r a s f o r m a n d o i n v i s i b i l m e n t e l e c o n v e r s a z i o n i q u o t i d i a n e i n d a t i s t r u t t u r a t i a z i o n a b i l i " . I d a t i r a c c o l t i d u r a n t e i t e s t p i l o t a d i m o s t r a n o l ' e f f i c a c i a t r a s f o r m a t i v a d e l l a s o l u z i o n e . I n u n c a s o s t u d i o c o n d o t t o p r e s s o u n o s t a b i l i m e n t o m a n i f a t t u r i e r o d e l N o r d I t a l i a , l ' i m p l e m e n t a z i o n e h a g e n e r a t o r i s u l t a t i s t r a o r d i n a r i i n s o l i 3 0 g i o r n i : r i d u z i o n e d e l 1 0 % d e i t e m p i d i d o w n t i m e n o n p r o g r a m m a t i , e q u i v a l e n t i a 4 3 o r e p r o d u t t i v e r e c u p e r a t e m e n s i l m e n t e ; d i m i n u z i o n e d e l 6 3 % d e i t e m p i d i r i s p o s t a a l l e c r i t i c i t à , d a u n a m e d i a d i 2 7 m i n u t i a 5 m i n u t i ; a z z e r a m e n t o d e g l i e r r o r i d i c o m u n i c a z i o n e t r a t u r n i d i l a v o r o ; i n c r e m e n t o d e l 3 4 % n e l l ' e f f i c i e n z a d e i p r o c e s s i d i m a n u t e n z i o n e p r e d i t t i v a ; r i s p a r m i o q u a n t i f i c a b i l e f i n o a 5 . 0 0 0 e u r o a l m e s e c o n s i d e r a n d o t u t t i i s e t t o r i a n a l i z z a t i . P e r s u p p o r t a r e a z i e n d e e p o t e n z i a l i i n v e s t i t o r i n e l l a v a l u t a z i o n e d e l l ' i m p a t t o d i S a i d T e x t , l ' a z i e n d a h a s v i l u p p a t o u n a s u i t e d i s t r u m e n t i d i g i t a l i a c c e s s i b i l i g r a t u i t a m e n t e . S u l s i t o w w w . s a i d t e x t . c o m , l e a z i e n d e p o s s o n o u t i l i z z a r e u n c a l c o l a t o r e R o i p e r s o n a l i z z a t o c h e , b a s a n d o s i s u i p a r a m e t r i s p e c i f i c i d e l l o r o s e t t o r e e d i m e n s i o n e a z i e n d a l e , f o r n i s c e p r o i e z i o n i d e t t a g l i a t e s u i r i s p a r m i p o t e n z i a l i e s u i t e m p i d i r i t o r n o d e l l ' i n v e s t i m e n t o . " A b b i a m o d e m o c r a t i z z a t o l ' a c c e s s o a l l a v a l u t a z i o n e d e l l a n o s t r a t e c n o l o g i a . Q u a l s i a s i C f o o r e s p o n s a b i l e o p e r a t i o n s p u ò c a l c o l a r e i n 5 m i n u t i i l p o t e n z i a l e i m p a t t o e c o n o m i c o d i S a i d T e x t s u l l a p r o p r i a a z i e n d a , s c a r i c a n d o a n c h e e b o o k g r a t u i t i c h e s p i e g a n o m e t o d o l o g i e d i i m p l e m e n t a z i o n e e b e s t p r a c t i c e s s e t t o r i a l i " , s p i e g a A n d r e a E s q u i l i n i , C f o d i S a i d T e x t . S a i d T e x t s i p o s i z i o n a s t r a t e g i c a m e n t e i n u n m e r c a t o g l o b a l e d e l l ' I n d u s t r i a 4 . 0 i n r a p i d a e s p a n s i o n e . S e c o n d o l e p r e v i s i o n i d i M c K i n s e y D i g i t a l , i l v a l o r e d e l m e r c a t o m o n d i a l e d e l l e s o l u z i o n i I n d u s t r y 4 . 0 c r e s c e r à d a i 1 1 6 m i l i a r d i d i d o l l a r i d e l 2 0 2 3 a 3 3 7 m i l i a r d i e n t r o i l 2 0 2 8 , c o n u n t a s s o d i c r e s c i t a a n n u o c o m p o s t o ( C a g r ) d e l 1 6 , 4 % . " V i v i a m o u n m o m e n t o d i c o n v e r g e n z a t e c n o l o g i c a s e n z a p r e c e d e n t i . P e r l a p r i m a v o l t a n e l l a s t o r i a i n d u s t r i a l e a s s i s t i a m o a l l a s i m u l t a n e a m a t u r a z i o n e d i t e c n o l o g i e c o m p l e m e n t a r i : r i c o n o s c i m e n t o v o c a l e e n t e r p r i s e - g r a d e , L a r g e L a n g u a g e M o d e l s s p e c i a l i z z a b i l i p e r d o m i n i v e r t i c a l i , i n f r a s t r u t t u r e e d g e c o m p u t i n g s c a l a b i l i e c o n n e t t i v i t à 5 G i n d u s t r i a l e " , o s s e r v a L u c a Z i v e r i , C h i e f S t r a t e g y O f f i c e r d i S a i d T e x t . S e c o n d o Z i v e r i , S a i d T e x t n o n s i l i m i t a a s f r u t t a r e q u e s t a c o n v e r g e n z a t e c n o l o g i c a , m a l a g u i d a s t r a t e g i c a m e n t e , p o s i z i o n a n d o s i c o m e l ' u n i c o p l a y e r g l o b a l e s p e c i a l i z z a t o e s c l u s i v a m e n t e n e l l ' i n t e l l i g e n c e v o c a l e i n d u s t r i a l e . " S t i a m o t r a s f o r m a n d o l a v o c e d a s e m p l i c e r u m o r e d i f o n d o a l i n g u a g g i o s t r a t e g i c o d e l l ' i n d u s t r i a 4 . 0 " , s o t t o l i n e a i l C s o . S a i d T e x t h a c o s t r u i t o l a p r o p r i a p i a t t a f o r m a a t t r a v e r s o l ' u t i l i z z o d e l l e m i g l i o r i t e c n o l o g i e d e i l e a d e r m o n d i a l i . O p e n A I f o r n i s c e i L a r g e L a n g u a g e M o d e l s c h e a l i m e n t a n o i l c u o r e d e l C o p i l o t a O p e r a t i v o . G o o g l e , a t t r a v e r s o G o o g l e C l o u d e G o o g l e G e m i n i , m e t t e a d i s p o s i z i o n e i n f r a s t r u t t u r e c l o u d a v a n z a t e e c a p a c i t à d i A i c o n v e r s a z i o n a l e . A m a z o n W e b S e r v i c e s ( A w s ) g a r a n t i s c e s c a l a b i l i t à i l l i m i t a t a e s i c u r e z z a e n t e r p r i s e - g r a d e . I l p e r c o r s o d i c r e s c i t a è s t a t o a c c e l e r a t o d a l l a p a r t n e r s h i p c o n F o r w a r d F a c t o r y ( C d p V e n t u r e C a p i t a l e G e l l i f y ) , c h e h a f o r n i t o a c c e s s o a m e n t o r i n d u s t r i a l i e p a r t n e r t e c n o l o g i c i i n t e r n a z i o n a l i . C a r m i n e T o t e r a , S e n i o r M o b i l e D e v e l o p e r , r a c c o n t a : " L ' a c c e s s o a l G o o g l e f o r S t a r t u p s C l o u d P r o g r a m c i h a g a r a n t i t o 2 0 0 . 0 0 0 d o l l a r i d i r i s o r s e c l o u d , f o n d a m e n t a l i p e r c o s t r u i r e e t e s t a r e a r c h i t e t t u r e a l g o r i t m i c h e d i n u o v a g e n e r a z i o n e " . L a s i n e r g i a c o n Y e s N o l o g y g a r a n t i s c e l ' i n t e g r a z i o n e d i s o l u z i o n i a v a n z a t e p e r l a g e s t i o n e G d p r e p r i v a c y . R e w o t h a c o n t r i b u i t o a l l a d e f i n i z i o n e d e l l ' i d e n t i t à v i s i v a d e l l a p i a t t a f o r m a . E n g i n i u m ( G i G r o u p H o l d i n g ) s u p p o r t a l ' i m p l e m e n t a z i o n e n e l l e a z i e n d e c o n s q u a d r e d e d i c a t e . L a p a r t n e r s h i p c o n i l C o m p e t e n c e C e n t e r M a d e I n d u s t r i a 4 . 0 h a f o r n i t o i l s u p p o r t o s c i e n t i f i c o p e r l ' i n t e g r a z i o n e a v a n z a t a d e g l i L l m . U n a s p e t t o d i s t i n t i v o d e l l a f i l o s o f i a S a i d T e x t è l ' a p p r o c c i o h u m a n - c e n t r i c a l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e i n d u s t r i a l e . C o n t r a r i a m e n t e a l d i b a t t i t o s u l l a s o s t i t u z i o n e d e l l ' u o m o c o n l e m a c c h i n e , i l C o p i l o t a O p e r a t i v o a m p l i f i c a e v a l o r i z z a l e c o m p e t e n z e u m a n e e s i s t e n t i . " I l n o s t r o s i s t e m a n o n s o s t i t u i s c e l ' o p e r a t o r e , m a p o t e n z i a l e s u e c a p a c i t à . L e i n f o r m a z i o n i r a c c o l t e p r o v e n g o n o p r i m a r i a m e n t e d a g l i e s s e r i u m a n i , e a d e s s i r i t o r n a n o s o t t o f o r m a d i i n s i g h t s e l a b o r a t i p e r s u p p o r t a r e d e c i s i o n i p i ù r a p i d e e c o n s a p e v o l i . È h u m a n - i n - t h e - l o o p A i , n o n h u m a n - o u t - o f - t h e - l o o p " , s o t t o l i n e a P e d r o n a . Q u e s t a f i l o s o f i a h a i m p a t t i s i g n i f i c a t i v i a n c h e s u l l a s o s t e n i b i l i t à . R i d u c e n d o i n e f f i c i e n z e e d o w n t i m e , S a i d T e x t c o n t r i b u i s c e i n d i r e t t a m e n t e a l l a r i d u z i o n e d e l l ' i m p r o n t a c a r b o n i c a i n d u s t r i a l e . U n i m p i a n t o c h e f u n z i o n a a l 9 5 % d i e f f i c i e n z a i n v e c e c h e a l l ' 8 5 % c o n s u m a p r o p o r z i o n a l m e n t e m e n o e n e r g i a p e r u n i t à p r o d o t t a . L ' a m b i z i o n e d i S a i d T e x t n o n s i l i m i t a a l C o p i l o t a O p e r a t i v o a t t u a l e . L a r o a d m a p a z i e n d a l e d e l i n e a u n ' e v o l u z i o n e v e r s o ' a g e n t i A i ' s e m p r e p i ù a u t o n o m i e s p e c i a l i z z a t i . " S t i a m o s v i l u p p a n d o u n s i s t e m a a t r e l i v e l l i : I n p u t v o c a l e c o m e o g g i , C o p i l o t a c h e c o m p r e n d e i l c o n t e s t o e d e f i n i s c e p r i o r i t à , e i n f i n e A g e n t i A i v e r t i c a l i c a p a c i d i p r e n d e r e d e c i s i o n i a u t o n o m e m o l t o s p e c i f i c h e " , s p i e g a P e d r o n a . L a r o a d m a p t e c n o l o g i c a i n c l u d e a n c h e l o s v i l u p p o d i d i s p o s i t i v i i n d o s s a b i l i p r o p r i e t a r i o t t i m i z z a t i p e r a m b i e n t i i n d u s t r i a l i , c o m e a u r i c o l a r i c o n A i e m b e d d e d e s m a r t g l a s s e s c o n r e a l t à a u m e n t a t a . " S i a m o n e l l a f a s e d i s t r u t t u r a z i o n e d i u n r o u n d s e e d c h e c i p e r m e t t e r à d i c o n s o l i d a r e l e b a s i p e r l a c r e s c i t a i n t e r n a z i o n a l e . L ' o b i e t t i v o è t r a s f o r m a r e S a i d T e x t d a s t a r t u p a s c a l e - u p d i r i f e r i m e n t o g l o b a l e n e l l ' A i v o c a l e p e r l ' i n d u s t r i a , c o n l a p r o s p e t t i v a d i r a g g i u n g e r e l o s t a t u s d i u n i c o r n o e n t r o i l 2 0 3 0 " , a f f e r m a P e d r o n a . S a i d T e x t r a p p r e s e n t a u n e s e m p i o p a r a d i g m a t i c o d i c o m e l ' i n n o v a z i o n e i t a l i a n a p o s s a c o m p e t e r e a i m a s s i m i l i v e l l i g l o b a l i n e l l ' e r a d e l l ' I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e . C o n u n m e r c a t o d i r i f e r i m e n t o d a c e n t i n a i a d i m i l i a r d i d i d o l l a r i , t e c n o l o g i e a l l ' a v a n g u a r d i a , u n t e a m d i e c c e l l e n z a e p a r t n e r s h i p s t r a t e g i c h e i n t e r n a z i o n a l i , S a i d T e x t s i c a n d i d a a d i v e n t a r e i l p r o s s i m o c a m p i o n e t e c n o l o g i c o i t a l i a n o n e l l a c o r s a g l o b a l e d e l l ' I n d u s t r i a 4 . 0 . " L a n o s t r a m i s s i o n e è d a r e v o c e a l l ' e f f i c i e n z a . O g n i o p e r a t o r e h a o s s e r v a z i o n i p r e z i o s e c h e p o s s o n o t r a s f o r m a r e i l b u s i n e s s . N o i f o r n i a m o l a t e c n o l o g i a p e r c a t t u r a r e , c o m p r e n d e r e e t r a s f o r m a r e q u e s t a c o n o s c e n z a i n v a l o r e c o n c r e t o " , c o n c l u d e P e d r o n a .