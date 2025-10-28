R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l c a m p o d e l l ’ i c t u s è e s t r e m a m e n t e v a s t o . N e l l a g e s t i o n e d e l l ’ i c t u s a c u t o , s t i a m o a s s i s t e n d o a p r o g r e s s i c o n t i n u i : o g g i d i s p o n i a m o d i s t r a t e g i e s e m p r e p i ù e f f i c a c i p e r r i a p r i r e i v a s i o c c l u s i . U n a d e l l e p r i n c i p a l i n o v i t à i n t r o d o t t e r e c e n t e m e n t e i n I t a l i a è l ’ a r r i v o d i u n n u o v o f a r m a c o , i l t e n e c t e p l a s e . R i s p e t t o a l f a r m a c o u t i l i z z a t o t r a d i z i o n a l m e n t e n e l l a t e r a p i a d e l l ’ i c t u s , i l t e n e c t e p l a s e p r e s e n t a u n a m o d a l i t à d i s o m m i n i s t r a z i o n e m o l t o p i ù s e m p l i c e e , c o m e d i m o s t r a n o g l i s t u d i c l i n i c i , p u ò o f f r i r e v a n t a g g i i n t e r m i n i d i r i c a n a l i z z a z i o n e , c o n u n m i n o r e r i s c h i o d i s a n g u i n a m e n t o . S i t r a t t a d u n q u e d i u n v a l o r e a g g i u n t o i m p o r t a n t e p e r i p a z i e n t i " . C o s ì S i m o n a S a c c o , p r o f e s s o r e s s a o r d i n a r i a d i N e u r o l o g i a a l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d e l l ’ A q u i l a e p r e s i d e n t e d e l l a E u r o p e a n S t r o k e O r g a n i z a t i o n ( E s o ) , i n t e r v e n e n d o o g g i a l C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a ( S i n ) . " A n c h e n e l c a m p o d e l n e u r o i m a g i n g a b b i a m o i m p o r t a n t i i n n o v a z i o n i . O g g i - c o n t i n u a S a c c o - d i s p o n i a m o d i s o f t w a r e a v a n z a t i c h e p e r m e t t o n o d i e s t e n d e r e l a f i n e s t r a t e r a p e u t i c a e t r a t t a r e p a z i e n t i c h e p r i m a n o n p o t e v a n o a c c e d e r e a l l e t e r a p i e d i r i c a n a l i z z a z i o n e . Q u e s t o s i g n i f i c a p o t e r o f f r i r e u n t r a t t a m e n t o e f f i c a c e a u n n u m e r o p i ù a m p i o d i p e r s o n e . I n f i n e , c i s o n o n o v i t à a n c h e n e l l a p r e v e n z i o n e s e c o n d a r i a , c i o è n e l l a p r e v e n z i o n e d i u n s e c o n d o e v e n t o n e i p a z i e n t i c h e h a n n o g i à a v u t o u n i c t u s . S o n o i n f a s e d i c o m p l e t a m e n t o a l c u n i t r i a l c l i n i c i s u n u o v i f a r m a c i c h e a g i s c o n o s u l l a c o a g u l a z i o n e e s u l l ’ a g g r e g a z i o n e p i a s t r i n i c a : s e i r i s u l t a t i s a r a n n o p o s i t i v i - s o t t o l i n e a - p o t r e m m o d i s p o r r e d i n u o v e o p z i o n i t e r a p e u t i c h e d i g r a n d e r i l i e v o " . C e r t o " l e s f i d e r e s t a n o m o l t e , p e r c h é l ’ i c t u s è a n c o r a u n a d e l l e p r i n c i p a l i c a u s e d i d i s a b i l i t à e m o r t a l i t à n e l m o n d o - s p i e g a l ’ e s p e r t a - T u t t a v i a , l ’ a s p e t t o p o s i t i v o è c h e l ’ i c t u s p u ò e s s e r e p r e v e n u t o e t r a t t a t o , e s a p p i a m o g i à c o m e f a r l o . L ’ i m p e g n o d e v e e s s e r e m a s s i m o - d a p a r t e n o s t r a , c o m e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e e r i c e r c a t o r i - m a a n c h e d a p a r t e d e l l e i s t i t u z i o n i , d e l l a p o l i t i c a e d e i d e c i s o r i s a n i t a r i . È f o n d a m e n t a l e i m p l e m e n t a r e i n m o d o e f f i c a c e t u t t e l e s t r a t e g i e d i c u i c o n o s c i a m o i l v a l o r e , d a l l a f a s e p r e - o s p e d a l i e r a a l l a g e s t i o n e a c u t a , d a l r i c o v e r o a l l a r i a b i l i t a z i o n e e a l l a p r e v e n z i o n e s e c o n d a r i a - c h i a r i s c e - p e r c h é s a p p i a m o c h e p o s s o n o f a r e u n a g r a n d e d i f f e r e n z a p e r i p a z i e n t i " . C o m e " E u r o p e a n S t r o k e O r g a n i z a t i o n e a n c h e c o m e I t a l i a n S t r o k e A s s o c i a t i o n - c o n c l u d e S a c c o - s t i a m o p r o m u o v e n d o a l i v e l l o i s t i t u z i o n a l e l o S t r o k e A c t i o n P l a n f o r I t a l y : u n p i a n o d ’ a z i o n e c h e c h i e d e u n i m p e g n o c o n c r e t o d e l l e i s t i t u z i o n i p e r a p p l i c a r e e m o n i t o r a r e t u t t e q u e s t e m i s u r e , c o n l ’ o b i e t t i v o d i r i d u r r e i n m o d o s o s t a n z i a l e l ’ i m p a t t o d e l l ’ i c t u s a n c h e n e l n o s t r o P a e s e " .