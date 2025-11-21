R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L ' a p p r o c c i o d i F o n d a z i o n e M s d a l t e m a O n e H e a l t h r i g u a r d a a p i e n o t i t o l o l a s a l u t e p u b b l i c a . P u r n a s c e n d o d a u n ' a z i e n d a f a r m a c e u t i c a , l a F o n d a z i o n e h a f i n a l i t à c o m p l e t a m e n t e d i v e r s e e s i d e d i c a s o p r a t t u t t o a p r o m u o v e r e e s e n s i b i l i z z a r e s u t e m i c h e r i g u a r d a n o i l b e n e s s e r e d e l l a c o l l e t t i v i t à . O n e H e a l t h è u n c o n c e t t o a f f a s c i n a n t e e c o m p l e s s o : p a r l a d e l l e g a m e p r o f o n d o t r a s a l u t e u m a n a , s a l u t e a n i m a l e e s a l u t e d e l l ' a m b i e n t e . P e r q u e s t o n o n v a s o l t a n t o s p i e g a t o , m a v a r a c c o n t a t o c o n l i n g u a g g i c a p a c i d i c o i n v o l g e r e l e p e r s o n e , c o s ì d a t r a s f o r m a r e l a c o n o s c e n z a i n c o m p o r t a m e n t i v i r t u o s i , u t i l i a c i a s c u n o e a l l ' i n t e r a s o c i e t à " . L o h a d e t t o C l a u d i a R u t i g l i a n o , c o o r d i n a t r i c e s c i e n t i f i c a d i F o n d a z i o n e M s d , i n t e r v e n e n d o a R o m a - n e l l a s e d e d e l P a l a z z o d e l l ' I n f o r m a z i o n e - a l l ' i n c o n t r o ' S a l u t e e b e n e s s e r e c o m e p r i o r i t à s o c i a l e ' , e v e n t o d i a p e r t u r a d e l l a S o c i a l S u s t a i n a b i l i t y W e e k . " P e r n o i l a l e v a d e l c a m b i a m e n t o è l a H e a l t h L i t e r a c y , l ' a l f a b e t i z z a z i o n e s a n i t a r i a - s o t t o l i n e a R u t i g l i a n o - C o m e r i c o n o s c i u t o a n c h e d a l l ' O r g a n i z z a z i o n e m o n d i a l e d e l l a s a n i t à , r a p p r e s e n t a u n d e t e r m i n a n t e f o n d a m e n t a l e d e l l a s a l u t e e u n e l e m e n t o c h e a b i l i t a d a v v e r o u n a p p r o c c i o O n e H e a l t h . N e i n o s t r i p r o g r a m m i a b b i a m o s e m p r e i n i z i a t o d a u n a r i c o g n i z i o n e d e i b i s o g n i f o r m a t i v i d e l l e p e r s o n e , c o n l ' o b i e t t i v o d i o f f r i r e u n c o n t r i b u t o c o n c r e t o e d i v a l o r e . U n a l t r o a s p e t t o p e r n o i d e c i s i v o è i l l a v o r o i n c o l l a b o r a z i o n e : i n o s t r i p r o g e t t i s o n o s e m p r e s t a t i s v i l u p p a t i c o n p a r t n e r a u t o r e v o l i e n u m e r o s i . Q u e s t a c o r a l i t à h a r e s o i p e r c o r s i p i ù c o m p l e s s i d a g e s t i r e , m a a n c h e m o l t o p i ù r i c c h i e s i g n i f i c a t i v i " . " N e l 2 0 2 3 - r i c o r d a R u t i g l i a n o - a b b i a m o r e a l i z z a t o u n a p r i m a i n d a g i n e s u l l a p o p o l a z i o n e a d u l t a ( 1 8 - 6 5 a n n i ) p e r c a p i r e q u a l e r a l a c o n s a p e v o l e z z a s u l t e m a O n e H e a l t h . I d a t i e m e r s i s o n o s t a t i m o l t i , m a u n o c i h a c o l p i t o i n m o d o p a r t i c o l a r e : s e b b e n e i l t e m a r i s u l t a s s e i n t e r e s s a n t e p e r l a m a g g i o r p a r t e d e g l i i n t e r v i s t a t i , l ' 8 3 % n o n a v e v a m a i r i c e v u t o u n a f o r m a z i o n e d e d i c a t a . D a q u i è n a t o u n p r i m o c i c l o d i w e b i n a r , u n a f o r m a z i o n e i n i z i a l m e n t e p i ù t r a d i z i o n a l e , m a r e s a i n n o v a t i v a d a l c o i n v o l g i m e n t o d i m o l t i a t t o r i d i v e r s i : e s p e r t i , c l i n i c i , g i o r n a l i s t i - f o n d a m e n t a l i n e l l a c o m u n i c a z i o n e s c i e n t i f i c a - e r a p p r e s e n t a n t i d e l t e r z o s e t t o r e , i n p a r t i c o l a r e l e a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i , m o l t o s e n s i b i l i a l r u o l o d e l l a p r e v e n z i o n e n e l l ' o t t i c a O n e H e a l t h . L ' a n n o s u c c e s s i v o a b b i a m o s c e l t o d i c o n c e n t r a r c i s u i g i o v a n i , u n t a r g e t c e n t r a l e p e r l a F o n d a z i o n e . A n c h e q u i s i a m o p a r t i t i d a u n ' a n a l i s i d e i b i s o g n i , c h e h a e v i d e n z i a t o u n a f o r t e r i c h i e s t a d i f o r m a z i o n e s o p r a t t u t t o n e l l e s c u o l e . A b b i a m o q u i n d i l a n c i a t o u n a c a l l t o a c t i o n r i v o l t a a i s t i t u t i d i t u t t a I t a l i a , p r o p o n e n d o u n p e r c o r s o d i d a t t i c o b a s a t o s u u n g i o c o c o l l a b o r a t i v o . I l p e r c o r s o s i c o n c l u d e v a c o n l a r e a l i z z a z i o n e d i u n e l a b o r a t o c h e r a c c o n t a s s e c o s a s i g n i f i c a s s e O n e H e a l t h p e r g l i s t u d e n t i . L a r i s p o s t a è s t a t a s o r p r e n d e n t e : 1 . 6 0 0 r a g a z z e e r a g a z z i h a n n o a d e r i t o p r o d u c e n d o p o e s i e , r a c c o n t i , v i d e o e m o l t i a l t r i l a v o r i c r e a t i v i . I l o r o e l a b o r a t i h a n n o r i v e l a t o s e n s i b i l i t à , i n t e r e s s e e u n a n o t e v o l e c o n s a p e v o l e z z a : s e g n o c h e l a d i r e z i o n e i n t r a p r e s a e r a q u e l l a g i u s t a e c h e i l m o d e l l o f o r m a t i v o p r o p o s t o h a f u n z i o n a t o " . " S i a m o o r g o g l i o s i d e i r i s u l t a t i o t t e n u t i , a n c h e g r a z i e a l l e p a r t n e r s h i p e a i p a t r o c i n i - r i m a r c a l a c o o r d i n a t r i c e s c i e n t i f i c a d i F o n d a z i o n e M s d - E c o n t i n u e r e m o a m u o v e r c i i n q u e s t a d i r e z i o n e , c o n v i n t i d e l v a l o r e d e l p e r c o r s o a v v i a t o " .