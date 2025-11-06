M o s c a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l S e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l a N a t o M a r k R u t t e r i m p r o v e r a M o s c a p e r l a s u a c o o p e r a z i o n e c o n P e c h i n o m a h a d i m e n t i c a t o d i c r i t i c a r e i l P r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p p e r i l v e r t i c e U s a - C i n a . L o h a s c r i t t o s u T e l e g r a m l a p o r t a v o c e d e l M i n i s t e r o d e g l i E s t e r i r u s s o M a r i a Z a k h a r o v a o s s e r v a n d o c h e l a R u s s i a " n o n è s o l a n e i s u o i t e n t a t i v i d i ' m i n a r e ' l e r e g o l e g l o b a l i " . I l S e g r e t a r i o G e n e r a l e d e l l a N a t o h a i n f a t t i r i c o r d a t o l a c o o p e r a z i o n e d e l l a R u s s i a c o n C i n a , I r a n e C o r e a d e l N o r d . " N o n r i c o r d o c h e n e s s u n o S t a t o m e m b r o d e l l a N a t o a b b i a a n n u n c i a t o d i v o l e r i n t e r r o m p e r e l a c o o p e r a z i o n e , a d e s e m p i o , c o n l a C i n a , c o m e h a m e n z i o n a t o R u t t e . I l v e r t i c e U s a - C i n a s i è t e n u t o d i r e c e n t e e n o n h o s e n t i t o R u t t e c r i t i c a r e i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i p e r q u e s t o " , h a o s s e r v a t o l a Z a k h a r o v a .