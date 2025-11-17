M o s c a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i r u s s o S e r g e y L a v r o v e i l s u o o m o l o g o i n d i a n o S u b r a h m a n y a m J a i s h a n k a r t e r r a n n o o g g i c o l l o q u i a M o s c a . L o h a a n n u n c i a t o l a p o r t a v o c e d e l M i n i s t e r o d e g l i E s t e r i r u s s o , M a r i a Z a k h a r o v a , a g g i u n g e n d o c h e " l ' a l t o d i p l o m a t i c o r u s s o g u i d e r à l a d e l e g a z i o n e d e l s u o P a e s e a u n a r i u n i o n e d e l C o n s i g l i o d e i C a p i d i G o v e r n o d e l l ' O r g a n i z z a z i o n e p e r l a C o o p e r a z i o n e d i S h a n g h a i " . " I m i n i s t r i d e g l i e s t e r i r u s s o e i n d i a n o d i s c u t e r a n n o d e l l a c o m u n i c a z i o n e p o l i t i c a t r a i d u e p a e s i , n o n c h é d i u r g e n t i q u e s t i o n i b i l a t e r a l i , r e g i o n a l i e i n t e r n a z i o n a l i , t r a c u i l a c o o p e r a z i o n e a l l ' i n t e r n o d e l l ' O r g a n i z z a z i o n e p e r l a c o o p e r a z i o n e d i S h a n g h a i ( S c o ) , d e i B r i c s , d e l l e N a z i o n i U n i t e e d e l G r u p p o d e i 2 0 " , h a a g g i u n t o l a Z a k h a r o v a .