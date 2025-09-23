B r u x e l l e s , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L a p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a , U r s u l a v o n d e r L e y e n , h a d i c h i a r a t o d i a v e r d i s c u s s o c o n i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p d e l l e r i p e t u t e v i o l a z i o n i d e l l o s p a z i o a e r e o d a p a r t e d e l l a R u s s i a e d i a v e r c o n c o r d a t o s u l l a n e c e s s i t à d i r i d u r r e l e e n t r a t e e n e r g e t i c h e d i M o s c a . S u X , h a a f f e r m a t o d i a v e r s o l l e v a t o c o n T r u m p l a q u e s t i o n e d e l l e “ p r o v o c a z i o n i d e l C r e m l i n o , i n p a r t i c o l a r e l e i n c u r s i o n i r e g o l a r i n e l l o s p a z i o a e r e o e u r o p e o ” , a m a r g i n e d e l l ' A s s e m b l e a g e n e r a l e d e l l e N a z i o n i U n i t e .