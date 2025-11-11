M o s c a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - M o s c a s t a p r e p a r a n d o c o n t r o m i s u r e a l d i v i e t o i m p o s t o d a l l ' U n i o n e E u r o p e a d i r i l a s c i a r e v i s t i S c h e n g e n a i c i t t a d i n i r u s s i . L o h a d i c h i a r a t o a i g i o r n a l i s t i i l ​ ​ v i c e m i n i s t r o d e g l i E s t e r i r u s s o D m i t r y L y u b i n s k y . " A s s o l u t a m e n t e " , h a d e t t o , r i s p o n d e n d o a u n a d o m a n d a s e M o s c a s t i a p r e p a r a n d o m i s u r e d i r i t o r s i o n e a l d i v i e t o d i v i s t o . " Q u a l s i a s i m i s u r a o s t i l e r i c e v e r à u n a r i s p o s t a a d e g u a t a , n o n n e c e s s a r i a m e n t e r e c i p r o c a . P e r t a n t o , s t i a m o a n a l i z z a n d o c o n c a l m a c o m e q u e s t e m i s u r e f u n z i o n e r a n n o n e l l a p r a t i c a . A s e c o n d a d e l l ' e n t i t à d e l l a f o l l i a d e i v i s t i i n c o r s o , r i s p o n d e r e m o e s v i l u p p e r e m o u n a n o s t r a p o l i t i c a " .