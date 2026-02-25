L o n d r a , 2 5 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L a R u s s i a s t a i n v i a n d o m i g r a n t i a t t r a v e r s o t u n n e l s o t t e r r a n e i d a l l a B i e l o r u s s i a v e r s o l ' E u r o p a c o m e p a r t e d e l l a s u a g u e r r a i b r i d a c o n t r o l ' O c c i d e n t e . L o s c r i v e i l T e l e g r a p h , c i t a n d o f u n z i o n a r i p o l a c c h i , s e c o n d o c u i M i n s k h a u t i l i z z a t o s p e c i a l i s t i p r o v e n i e n t i d a l M e d i o O r i e n t e c o n “ u n a l t o l i v e l l o d i c o m p e t e n z a ” p e r p r o g e t t a r e t u n n e l c h e s e g n a n o u n a n u o v a e s c a l a t i o n n e l l a g u e r r a i b r i d a d e l C r e m l i n o c o n t r o l ' E u r o p a . S e c o n d o g l i e s p e r t i , è d i f f i c i l e e s s e r e s i c u r i d i q u a l i g r u p p i s i a n o s t a t i c o i n v o l t i n e l l a c o s t r u z i o n e d e i t u n n e l , m a p o t r e b b e r o p o t e n z i a l m e n t e e s s e r e i c o m b a t t e n t i c u r d i , l o S t a t o I s l a m i c o e i p r o x y s o s t e n u t i d a l l ' I r a n . L a P o l o n i a h a i n o l t r e s u g g e r i t o c h e l a B i e l o r u s s i a a b b i a f a t t o r i c o r s o a l l ' a s s u n z i o n e d i m i s t e r i o s i s p e c i a l i s t i m e d i o r i e n t a l i p e r c h é e r a a l l a r i c e r c a d i m e t o d i n u o v i e p i ù i n g e g n o s i p e r f a r e n t r a r e c l a n d e s t i n a m e n t e i m i g r a n t i a t t r a v e r s o i l c o n f i n e . “ G l i u f f i c i a l i d e l l ' u n i t à d i g u a r d i a d i f r o n t i e r a d i P o d l a s k i e h a n n o s c o p e r t o u n t o t a l e d i q u a t t r o t u n n e l s o t t o i l c o n f i n e c o n l a B i e l o r u s s i a , t u t t i n e l 2 0 2 5 ” , h a d i c h i a r a t o a l T e l e g r a p h i l t e n e n t e c o l o n n e l l o K a t a r z y n a Z d a n o w i c z , d e l l e f o r z e d i f r o n t i e r a p o l a c c h e . “ L e m i s u r e d i s i c u r e z z a f i s i c h e e d e l e t t r o n i c h e a l l e f r o n t i e r e , c o m e l e t e l e c a m e r e t e r m o g r a f i c h e e i s i s t e m i d i r i l e v a m e n t o , c i c o n s e n t o n o d i r e a g i r e i m m e d i a t a m e n t e a q u a l s i a s i t e n t a t i v o d i v i o l a z i o n e d e i c o n f i n i s t a t a l i , a n c h e s o t t e r r a n e i ” , h a a g g i u n t o . A m e t à d i c e m b r e l e a u t o r i t à p o l a c c h e h a n n o s c o p e r t o u n o d e i t u n n e l p i ù g r a n d i n e i p r e s s i d e l v i l l a g g i o d i N a r e w k a , n e l l a P o l o n i a o r i e n t a l e . I l t u n n e l t r a P o l o n i a e B i e l o r u s s i a è s t a t o u t i l i z z a t o d a u n t o t a l e d i 1 8 0 m i g r a n t i , p r o v e n i e n t i p r i n c i p a l m e n t e d a l l ' A f g h a n i s t a n e d a l P a k i s t a n , l a m a g g i o r p a r t e d e i q u a l i è s t a t a a r r e s t a t a d o p o e s s e r e e m e r s a d a l l ' a l t r a p a r t e . S e c o n d o l a P o l o n i a , i l t u n n e l e r a a l t o 1 , 5 m c o n l ' i n g r e s s o s u l l a t o b i e l o r u s s o n a s c o s t o i n u n a f o r e s t a . I l t u n n e l s i e s t e n d e v a p e r c i r c a 5 0 m e t r i s u l l a t o b i e l o r u s s o d e l c o n f i n e e p e r 1 0 m e t r i s u l l a t o p o l a c c o . U n f i l m a t o m o s t r a u n a s t r u t t u r a s t r e t t a s i m i l e a u n c u n i c o l o , c o n p u n t o n i d i c e m e n t o f i s s a t i a i l a t i p e r i m p e d i r n e i l c r o l l o . G l i e s p e r t i m i l i t a r i a f f e r m a n o c h e g l i u n i c i g r u p p i m e d i o r i e n t a l i n o t i p e r e s s e r e i n g r a d o d i c o s t r u i r e t u n n e l d i q u e s t o t i p o s o n o H a m a s n e l l a S t r i s c i a d i G a z a , H e z b o l l a h i n L i b a n o , a l c u n e f a z i o n i i n K u r d i s t a n e f o r s e l o S t a t o I s l a m i c o .