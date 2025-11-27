G r o z n y , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - U n ' e s p l o s i o n e s i è v e r i f i c a t a i n u n a b a s e m i l i t a r e a G r o z n y , i n C e c e n i a . L o r i p o r t a n o d i v e r s i c a n a l i T e l e g r a m , s e c o n d o c u i l ' a t t a c c o s a r e b b e s t a t o c a u s a t o d a u n d r o n e . L a c a p i t a l e d e l l a r e p u b b l i c a r u s s a a m a g g i o r a n z a m u s u l m a n a d e l C a u c a s o s e t t e n t r i o n a l e o s p i t a n u m e r o s e b a s i a p p a r t e n e n t i a i c o m b a t t e n t i c e c e n i f i l o - C r e m l i n o . I k a d y r o v i a n i ( d a l n o m e d e l p r e s i d e n t e c e c e n o R a m z a n K a d y r o v , n d r ) c o m b a t t o n o a l f i a n c o d e l l a R u s s i a f i n d a l l o s c o p p i o d e l l a g u e r r a c o n t r o l ' U c r a i n a . A l o r o v o l t a , v o l o n t a r i c e c e n i a n t i r u s s i s i s o n o u n i t i a l l a g u e r r a a f i a n c o d e l l ' U c r a i n a , i s t i t u e n d o d i v e r s e f o r m a z i o n i c o m e i l B a t t a g l i o n e D z h o k h a r D u d a y e v . S e c o n d o C r i m e a n W i n d , l a b a s e c o l p i t a n e l l ' a t t a c c o o s p i t a i l 7 8 ° r e g g i m e n t o m o t o r i z z a t o s p e c i a l e f i l o - r u s s o , n o t o a n c h e c o m e S e v e r - A k h m a t . S i t r a t t a d e l q u a r t o a t t a c c o d i d r o n i c o n t r o l a C e c e n i a s e g n a l a t o d a l l ' i n i z i o d e l l a g u e r r a .