M o s c a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i r u s s o S e r g e y L a v r o v c o n t i n u a a l a v o r a r e a t t i v a m e n t e e a p p a r i r à i n p u b b l i c o i n o c c a s i o n e d i e v e n t i r i l e v a n t i . L o h a d e t t o i l ​ ​ p o r t a v o c e d e l C r e m l i n o D m i t r y P e s k o v , c o m m e n t a n d o i r e s o c o n t i d e i m e d i a s t r a n i e r i s u l l a r e c e n t e a s s e n z a d i L a v r o v d a l l a s c e n a p u b b l i c a . " S e r g e y V i k t o r o v i c h ( L a v r o v ) c o n t i n u a a l a v o r a r e , s t a l a v o r a n d o a t t i v a m e n t e . Q u a n d o c i s a r a n n o e v e n t i p u b b l i c i a p p r o p r i a t i , a l l o r a v e d r e t e i l m i n i s t r o " , h a d e t t o i n u n a c o n f e r e n z a s t a m p a P e s k o v , d e f i n e n d o f a l s e l e n o t i z i e d i f f u s e d a i m e d i a . " Q u e s t e n o t i z i e s o n o a s s o l u t a m e n t e f a l s e e n o n c ' è b i s o g n o d i p r e s t a r v i a t t e n z i o n e . V a t u t t o b e n e " , h a c o n c l u s o .