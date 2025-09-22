M o s c a , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e r u s s o V l a d i m i r P u t i n f a r à u n a s e r i e d i a n n u n c i i m p o r t a n t i d u r a n t e u n i n c o n t r o c o n i m e m b r i p e r m a n e n t i d e l C o n s i g l i o d i s i c u r e z z a . L o h a a n n u n c i a t o i l p o r t a v o c e d e l C r e m l i n o D m i t r y P e s k o v . " C i a s p e t t i a m o c h e o g g i , d u r a n t e l a r i u n i o n e o p e r a t i v a c o n i m e m b r i p e r m a n e n t i d e l C o n s i g l i o d i s i c u r e z z a , c h e s i t e r r à d o p o l e 1 4 . 3 0 ( o r a l o c a l e ) , i l p r e s i d e n t e r i l a s c e r à u n a s e r i e d i d i c h i a r a z i o n i i m p o r t a n t i " , h a a f f e r m a t o .