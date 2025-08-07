Mosca, 7 ago. (Adnkronos) - Sono iniziati, al Cremlino, i colloqui fra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan, in visita ufficiale in Russia. Lo rende noto la Tass. "I due leader - ha dichiarato il Cremlino - discutono lo stato attuale e le prospettive future della cooperazione multidimensionale tra Russia ed Emirati Arabi Uniti, nonché alcune urgenti questioni internazionali, tra cui la situazione in Medio Oriente".
Russia: Cremlino, 'iniziato incontro fra Putin e presidente Emirati Arabi'
7 agosto, 2025 • 11:30