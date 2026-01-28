( A d n k r o n o s ) - I l b o o m g l o b a l e d e l l a c h i r u r g i a e s t e t i c a , a l i m e n t a t o d a i s o c i a l n e t w o r k e d a u n a p u b b l i c i t à s e m p r e p i ù a g g r e s s i v a , s t a f a c e n d o e m e r g e r e u n l a t o o s c u r o d e l s e t t o r e : m e d i c i i m p r o v v i s a t i , c l i n i c h e i r r e g o l a r i , p a z i e n t i a t t r a t t i d a l p r e z z o p i ù b a s s o e r i s u l t a t i , t a l v o l t a , d r a m m a t i c i . È q u a n t o r a c c o n t a u n ’ i n c h i e s t a d e l W a s h i n g t o n P o s t s u l l a C i n a , d o v e l e a u t o r i t à s t a n n o c e r c a n d o d i a r g i n a r e u n m e r c a t o c r e s c i u t o t r o p p o i n f r e t t a e s e n z a r e g o l e , t r a i n t e r v e n t i m u l t i p l i n e l l o s t e s s o g i o r n o , c o r s i l a m p o e c a s i m o r t a l i . M a q u e l l o c i n e s e n o n è u n p r o b l e m a l o n t a n o . I n u n ’ i n t e r v i s t a c o n l ’ A d n k r o n o s , R o y D e V i t a - p r i m a r i o d i C h i r u r g i a P l a s t i c a e R i c o s t r u t t i v a a l R e g i n a E l e n a d i R o m a e p r e s i d e n t e d e l l a I c o p r a s , I t a l i a n C o l l e g e o f P l a s t i c R e c o n s t r u c t i v e a n d A e s t h e t i c s u r g e r y - l e s t e s s e d i n a m i c h e s o n o p r e s e n t i a n c h e i n I t a l i a e i n E u r o p a . “ L a c h i r u r g i a e s t e t i c a è d i v e n t a t a u n f a r W e s t ” , a v v e r t e , i n d i c a n d o n e l l a d e r e g u l a t i o n , n e l m a r k e t i n g a g g r e s s i v o e n e l l a p u b b l i c i t à s a n i t a r i a s u i s o c i a l i l v e r o n o d o d a a f f r o n t a r e . U n t e m a c h e , s o t t o l i n e a , r i g u a r d a p r i m a d i t u t t o l a t u t e l a d e i p a z i e n t i . P r o f e s s o r D e V i t a , p a r t i a m o d a u n a d i s t i n z i o n e d i b a s e : c h i p u ò d a v v e r o f a r e c h i r u r g i a e s t e t i c a o g g i i n I t a l i a ? " L a v e r i t à è c h e l ’ u n i c a v e r a s p e c i a l i z z a z i o n e r i c o n o s c i u t a è q u e l l a i n c h i r u r g i a p l a s t i c a , r i c o s t r u t t i v a e d e s t e t i c a . M a i n I t a l i a , e n o n s o l o , p e r l e g g e b a s t a l a l a u r e a i n m e d i c i n a e c h i r u r g i a p e r f a r e q u a s i t u t t o . N o n s e r v e l a s p e c i a l i z z a z i o n e p e r o p e r a r e c o m e c h i r u r g o p l a s t i c o . Q u e s t o c r e a u n e q u i v o c o e n o r m e : n e s s u n o s i i m p r o v v i s a c a r d i o c h i r u r g o , m a m o l t i p e n s a n o c h e l a c h i r u r g i a p l a s t i c a s i a b a n a l e e s e n z a r i s c h i . N o n l o è " . O l t r e a i m e d i c i , s u i s o c i a l v e d i a m o o g n i g i o r n o n a s c e r e f i g u r e n u o v e : b e a u t y e x p e r t , s p e c i a l i s t i a u t o p r o c l a m a t i , i n f l u e n c e r . C h e a v o l t e s i m e t t o n o a e s e g u i r e p r o c e d u r e r i s e r v a t e a i c h i r u r g h i . " È u n f e n o m e n o g r a v i s s i m o . S i è p e r s o c o m p l e t a m e n t e i l c o n f i n e . P a r l i a m o d i p e r s o n e c h e s i a t t r i b u i s c o n o t i t o l i c h e n o n e s i s t o n o , n o n r i c o n o s c i u t i d a n e s s u n o r d i n e o i s t i t u z i o n e . E i l p r o b l e m a è c h e i l p a z i e n t e m e d i o n o n h a g l i s t r u m e n t i p e r d i s t i n g u e r e . S i f e r m a a l m e s s a g g i o , a l r i s u l t a t o p r o m e s s o , n o n a l l a c o m p e t e n z a r e a l e . P o i s i a r r i v a a i c a s i d i p e r s o n e o p e r a t e a l s e c o n d o p i a n o d i u n c o n d o m i n i o , e c h e m u o i o n o p e r c o m p l i c a n z e g e s t i t e m a l e " . N e l c a s o c i n e s e i l g o v e r n o p a r l a d i " a n s i a d a a s p e t t o f i s i c o " i n d o t t a d a l l a p u b b l i c i t à . È u n a d e f i n i z i o n e c h e p o s s i a m o u s a r e a n c h e q u i ? " A s s o l u t a m e n t e s ì . I l m a r k e t i n g h a p r e s o i l s o p r a v v e n t o s u l l a s c i e n z a . O g g i s i v e n d e i l p r e z z o p i ù b a s s o , c i s i i n v e n t a n o t e c n i c h e , s i p r o m e t t o n o r i s u l t a t i i r r e a l i s t i c i . E t u t t o q u e s t o , v a d e t t o c h i a r a m e n t e , n a s c e a n c h e d a u n a p a r t e d e l l a n o s t r a c a t e g o r i a . L a c a t t i v a p u b b l i c i t à n o n l a f a n n o a l t r i : l a f a n n o i m e d i c i " . Q u a l è i l v u o t o p r i n c i p a l e d a c o l m a r e ? " L a r e g o l a m e n t a z i o n e . I n q u e s t o m o m e n t o n o n c ’ è n u l l a d i s e r i o a l i v e l l o c e n t r a l e . G l i o r d i n i d e i m e d i c i n o n h a n n o s t r u m e n t i e f f i c a c i : u n p r o v v e d i m e n t o d i s c i p l i n a r e v i e n e i m p u g n a t o e r e s t a s o s p e s o p e r a n n i . S e r v e q u a l c o s a c h e s t i a a l d i s o p r a , c h e c o i n v o l g a i l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e e m e t t a r e g o l e c h i a r e p e r p r o t e g g e r e i p a z i e n t i " . L e c a p i t a d i i n t e r v e n i r e s u p a z i e n t i r o v i n a t i d a p r o f e s s i o n i s t i t r o v a t i o n l i n e ? " P u r t r o p p o s ì , s e m p r e p i ù s p e s s o . I l p r o b l e m a è c h e l a p r i m a s c e l t a è q u a s i s e m p r e g u i d a t a d a l p r e z z o . I l p a z i e n t e p e n s a d i c o m p r a r e u n p r o d o t t o i n d u s t r i a l e , c o m e u n t e l e f o n o o u n a t v . M a u n i n t e r v e n t o n o n è u n o g g e t t o : è l ’ e s p e r i e n z a , l ’ e t i c a , l a s e r i e t à d i c h i l o e s e g u e . N o n s i c o m p r a u n a m a s t o p l a s t i c a , s i c o m p r a u n a m a s t o p l a s t i c a f a t t a d a u n a p e r s o n a p r e c i s a " . C ’ è p o i i l c a p i t o l o d e l t u r i s m o s a n i t a r i o , s e m p r e p i ù d i f f u s o . " È u n a f o l l i a . T i o p e r i a m i g l i a i a d i c h i l o m e t r i , t o r n i a c a s a e p e r d i o g n i c o n t a t t o c o n c h i t i h a o p e r a t o . A l l a p r i m a c o m p l i c a n z a n o n r i s p o n d e p i ù n e s s u n o . U n i n t e r v e n t o n o n è u n c a m b i o d ’ o l i o : i l p o s t - o p e r a t o r i o è f o n d a m e n t a l e . R i s p a r m i , s ì , m a s t a i g i o c a n d o d ’ a z z a r d o . E s e v a m a l e , p a g h i p e r t u t t a l a v i t a " . E s i s t o n o o g g i l u o g h i o r e t i a f f i d a b i l i a c u i u n p a z i e n t e p u ò r i v o l g e r s i p e r i n f o r m a r s i s e r i a m e n t e ? " N o n e s i s t e u n m a r c h i o d i g a r a n z i a a s s o l u t o . L e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e , c o m e l a n o s t r a , p o s s o n o e s s e r e u n r i f e r i m e n t o , m a n o n r i s o l v o n o i l p r o b l e m a . A n c h e p e r q u e s t o è n a t o l ’ I t a l i a n C o l l e g e : p e r t e n e r e i n s i e m e p r o f e s s i o n i s t i c h e t e n g o n o a l b u o n n o m e d e l l a d i s c i p l i n a e p r e n d o n o l e d i s t a n z e d a c o m p o r t a m e n t i e t i c a m e n t e r i p r o v e v o l i " . L e i i n v o c a s p e s s o u n i n t e r v e n t o d a l l ’ a l t o . È d a v v e r o p o s s i b i l e i n u n s i s t e m a c o m e q u e l l o i t a l i a n o , f r a m m e n t a t o t r a m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e , v a r i i s t i t u t i n a z i o n a l i , 2 0 s i s t e m i s a n i t a r i r e g i o n a l i e d e c i n e d i s o c i e t à s c i e n t i f i c h e ? " S ì , è p o s s i b i l e e n e c e s s a r i o . Q u i s i p a r l a d i r e g o l a m e n t a z i o n e d i u n s e t t o r e . I l m i n i s t e r o h a p i e n o t i t o l o p e r i n t e r v e n i r e . L a p u b b l i c i t à s a n i t a r i a c o m m e r c i a l e , c o s ì c o m ’ è o g g i s u i s o c i a l , n o n è a c c e t t a b i l e " . I l r i s c h i o è c h e i l m a r k e t i n g f i n i s c a p e r c o n t a m i n a r e a n c h e a l t r e s p e c i a l i t à m e d i c h e ? " S t a g i à s u c c e d e n d o . P e n s o a l l a c h i r u r g i a r o b o t i c a : u n a t e c n o l o g i a s t r a o r d i n a r i a , m a s p e s s o u s a t a c o m e s p e c c h i e t t o p e r l e a l l o d o l e . I n c e r t i c a s i n o n o f f r e a l c u n v a n t a g g i o r e a l e , a n z i s a r e b b e d e l e t e r i a , m a v i e n e p u b b l i c i z z a t a p e r c h é r i c h i a m a i p a z i e n t i a t t r a t t i d a q u e l l o c h e p e n s a n o e s s e r e l ’ u l t i m o r i t r o v a t o t e c n o l o g i c o . A n c h e q u i l a p u b b l i c i t à l a f a n n o i m e d i c i , n o n a l t r i " . C h e m e s s a g g i o u r g e n t e v u o l e l a n c i a r e ? " C h e b i s o g n a s m e t t e r e d i f a r f i n t a d i n i e n t e . L a c o l p a n o n è s o l o d e i p a z i e n t i . S e r v e u n a r e g o l a m e n t a z i o n e s e r i a , p e r c h é l a s a l u t e n o n p u ò e s s e r e g o v e r n a t a d a l i k e , f i l t r i e p r e z z i s t r a c c i a t i " .