R o m a , 1 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - D a l l a p a c e f i s c a l e s e l e t t i v a a l l ' I r p e f p i ù l e g g e r a p e r i l c e t o m e d i o m a p o s s i b i l m e n t e a n c h e l ' I r e s p r e m i a l e e l a d e t a s s a z i o n e d e i p r e m i d i p r o d u t t i v i t à . L e i p o t e s i s u l t a v o l o i n v i s t a d e l l a m a n o v r a d i b i l a n c i o p u n t a n o a n e w e n t r i e s e r i c o n f e r m e m a t u t t o s a r à c o n d i z i o n a t o d a l l e r i s o r s e d i s p o n i b i l i . C o m e d i c o n s u e t o , a q u a n t o s i a p p r e n d e , l e m i s u r e d e l ' p a c c h e t t o f i s c a l e ' p o t r e b b e r o c o n v e r g e r e i n u n d e c r e t o c o l l e g a t o a l l a L e g g e d i B i l a n c i o , i n g l o b a n d o e v e n t u a l m e n t e i l d d l s u l l a p a c e f i s c a l e i n d i s c u s s i o n e i n c o m m i s s i o n e F i n a n z e a l S e n a t o . P r e s e n t a t o l o s c o r s o 1 1 f e b b r a i o i n S e n a t o , i l d d l c o n l a r o t t a m a z i o n e g e n e r a l i z z a t a d e l l e c a r t e l l e i n 1 2 0 r a t e u g u a l i e s e n z a i n t e r e s s i è a n c o r a i n d i s c u s s i o n e i n c o m m i s s i o n e F i n a n z e a P a l a z z o M a d a m a . L a p r e s e n t a z i o n e d e g l i e m e n d a m e n t i , a t t e s a p e r o g g i , è s l i t t a t a a l 2 2 s e t t e m b r e . I n t a n t o n e l l a m a g g i o r a n z a e n e l g o v e r n o s i r a g i o n a a l l ' i p o t e s i d i i n t e r v e n t i s e l e t t i v i p e r i c o n t r i b u e n t i r e a l m e n t e i n d i f f i c o l t à , e s t r o m e t t e n d o c o s i r e c i d i v i e f u r b e t t i c h e p a g a v a n o s o l o l a p r i m a r a t a p e r b l o c c a r e f e r m i e p i g n o r a m e n t i . S i s t u d i a i n o l t r e l a p o s s i b i l i t à d i a l l i n e a r e i l l i v e l l o d e l l e p r i m e r a t e a l l e s u c c e s s i v e , r i s p e t t o a l l e u l t i m e e d i z i o n i c h e p r e v e d e v a n o t r a n c h e a l 1 0 % d e l d e b i t o n e i p r i m i d u e v e r s a m e n t i e p o i a l 5 % . C o s t i : u n a s a n a t o r i a g e n e r a l i z z a t a c o s t e r e b b e o l t r e 5 m i l i a r d i d i e u r o n e l 2 0 2 5 , m a c o n l e m o d i f i c h e i l c o n t o s c e n d e r e b b e . I l g o v e r n o p u n t a a d a b b a s s a r e l ’ I r p e f a l c e t o m e d i o , p o r t a n d o l ’ a l i q u o t a i n t e r m e d i a d a l 3 5 % a l 3 3 % e c e r c a n d o d i a m p l i a r e l o s c a g l i o n e a i r e d d i t i f i n o a 6 0 m i l a e u r o . C o s t o t o t a l e d e l l ' o p e r a z i o n e 4 m i l i a r d i , m a p o t r e b b e s c e n d e r e a 2 , 5 m i l i a r d i s e l ' a s t i c e l l a s i f e r m a s s e a i r e d d i t i f i n o a 5 0 m i l a e u r o . I l g o v e r n o i n m a n o v r a p u n t a p e r l o m e n o a c o n f e r m a r e l ' a g e v o l a z i o n e f i s c a l e a l 5 % s u i p r e m i d i p r o d u t t i v i t à . L a m i s u r a c o i n v o l g e p i ù d i 1 5 . 0 0 0 i m p r e s e p e r o l t r e 4 m i l i o n i d i l a v o r a t o r i . L a f l a t t a x a 2 0 0 m i l a e u r o p e r 1 5 a n n i p e r i P a p e r o n i s t r a n i e r i p o t r e b b e e s s e r e v i n c o l a t a a g l i i n v e s t i m e n t i n e l l ' e c o n o m i a r e a l e . I n m e r i t o c ' è u n a p r o p o s t a d e l d e p u t a t o l e g h i s t a G i u l i o C e n t e m e r o ( L e g a ) p e r a g g a n c i a r l a s i a a g l i i n v e s t i m e n t i c h e a l l a r e s i d e n z a . " V e d r e m o s e s i p u ò f a r e , m a n o n s u c h i è g i à r e s i d e n t e " , h a r i s p o s t o i l v i c e m i n i s t r o a l M e f M a u r i z i o L e o s u l t e m a . R i s o r s e p e r m e t t e n d o , i l g o v e r n o p u n t a a l l a r i c o n f e r m a d e l l ' I r e s p r e m i a l e a l 2 0 % p e r l e i m p r e s e c h e i n v e s t o n o e a s s u m o n o . L ' i n c r e m e n t o d e l l e e n t r a t e e r a r i a l i ( + 8 , 4 m i l i a r d i s e c o n d o l ' u l t i m o b o l l e t t i n o M e f ) e i r i s p a r m i d i o l t r e 2 , 4 m i l i a r d i d e l l a s p e s a p e r i n t e r e s s i s u l d e b i t o d o v r a n n o a n d a r e a l t a g l i o d e l d e f i c i t , c o n l a r e a l i s t i c a p o s s i b i l i t à d i a n t i c i p a r e i l r i e n t r o s o t t o i l 3 % g i à q u e s t ' a n n o , i n v e c e c h e i l p r o s s i m o , e q u i n d i u s c i r e d a l l a p r o c e d u r a U e s u i c o n t i . I n q u e s t o m o d o l ' I t a l i a e n t r e r e b b e t r a i p a e s i ' v i r t u o s i ' c h e p o t r e b b e r o d e r o g a r e a l n u o v o t a r g e t d e l l a s p e s a n e t t a p e r g l i i n v e s t i m e n t i i n d i f e s a e s i c u r e z z a . P e r l e c o p e r t u r e d e l l a m a n o v r a i n v e c e s i p o t r e b b e a t t i n g e r e d a l g e t t i t o d e l c o n c o r d a t o p r e v e n t i v o b i e n n a l e c h e s i è a t t e s t a t o i n t o r n o a 1 , 6 m i l i a r d i d i e u r o , c i f r a c h e p o t r e b b e q u a s i r a d d o p p i a r e s e i l r a v v e d i m e n t o b i s i n t r o d o t t o c o n l ' u l t i m o d l f i s c a l e s o r t i s s e i r i s u l t a t i s p e r a t i . L ' O p e r a z i o n e s i c h i u d e i l 3 0 s e t t e m b r e . L a p r i m a s c a d e n z a d a s e g n a r e p e r i c o n t i p u b b l i c i è i l 2 2 s e t t e m b r e q u a n d o l ' I s t a t p u b b l i c h e r à i c o n t i e c o n o m i c i n a z i o n a l i 2 0 2 4 : e v e n t u a l i r i t o c c h i p o t r e b b e r o i n f a t t i i m p a t t a r e l e p r e v i s i o n i d i q u e s t ' a n n o . E n t r o f i n e m e s e è i n v e c e a t t e s a l a r i s o l u z i o n e d e l P a r l a m e n t o s u l d o c u m e n t o p r o g r a m m a t i c o d i e c o n o m i a e f i n a n z a , m a n c a n d o a n c o r a a l l ' a p p e l l o l a r i f o r m a d e l l a l e g g e d i c o n t a b i l i t à . P r i m a d i q u e s t o a p p u n t a m e n t o p e r ò l e o p p o s i z i o n i h a n n o c h i e s t o c h e i l m i n i s t r o d e l l ' e c o n o m i a G i a n c a r l o G i o r g e t t i v a d a i n A u l a a r i f e r i r e s u l q u a d r o m a c r o - e c o n o m i c o . L a n u o v a ' N a d e f ' , i l D o c u m e n t o p r o g r a m m a t i c o d i e c o n o m i a e f i n a n z a ( D p f p ) , s a r à p o i t r a s m e s s a a l l e C a m e r e e n t r o i l 2 o t t o b r e . L a m a n o v r a d o v r e b b e i n v e c e a r r i v a r e e n t r o i l 1 5 d e l l o s t e s s o m e s e .